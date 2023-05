Le crâne de mon petit garçon a été exposé après qu’un chien lui ait mutilé la tête dans un café en plein air – voici ce que je veux dire à ses propriétaires

LA maman d’un jeune garçon dont le crâne a été laissé exposé après qu’un chien l’ait mutilé dans un café en plein air a maintenant pris la parole après l’attaque d’horreur.

Wiktoria Matusiak, 29 ans, a exhorté les propriétaires du chien à se rendre après que son fils de sept ans, Paul Ciardini, a été attaqué au début du mois.

L’écolier a été mordu au sommet de la tête et la blessure longue de 2 pouces était si profonde que son crâne était exposé Crédit : BNPS

Paul a dû subir une opération et a passé deux nuits à l’hôpital de Poole Crédit : BNPS

L’enfant de sept ans a également subi des ecchymoses et des morsures au dos et sur le côté Crédit : BNPS

Wiktoria Matusiak, la mère de Paul, a exhorté les propriétaires du chien à se rendre Crédit : BNPS

Paul se dirigeait vers l’aire de jeux pour enfants du pub à Swanage, dans le Dorset, juste après 17 heures le 2 mai, lorsqu’il a été attaqué par le gros chien, peut-être un braque allemand à poil dur.

L’écolier a été mordu au sommet de la tête et la blessure longue de 2 pouces était si profonde que son crâne était exposé.

Sa mère horrifiée a soulevé son enfant et l’a précipité à l’intérieur pendant qu’une ambulance était appelée.

Wiktoria a révélé que les propriétaires du chien ont ignoré les appels des clients pour rester sur place jusqu’à l’arrivée de la police et sont rapidement partis avec leur animal de compagnie.

Elle a dit qu’il était impardonnable que quelques jours après l’attaque du chien, l’homme et la femme, âgés de la fin de la quarantaine ou du début de la cinquantaine, ne se soient toujours pas manifestés.

Wiktoria a déclaré: « Je peux comprendre qu’ils aient pu être sous le choc en voyant ce qui s’était passé et cela pourrait être la raison pour laquelle ils ont fait ce qu’ils ont fait.

« Mais vous auriez pensé que quelques jours plus tard, cela aurait coulé et se présenter pour voir si mon fils va bien est absolument faux.

« Quand nous sommes arrivés à l’hôpital, les médecins n’avaient pas d’informations telles que la race de chien dont il s’agissait et s’il était vacciné – des informations qui auraient pu les aider.

« Ils doivent se manifester parce que je ne veux pas qu’un autre enfant soit attaqué par ce chien. »

Wiktoria travaille derrière le bar du pub, le Crow’s Nest Inn à Swanage.

Elle était venue brièvement avec son fils pour parler à son patron lorsque Paul est parti vers l’aire de jeux à l’extérieur.

Des clients lui ont dit que même si le chien avait une laisse, il n’était pas tenu à ce moment-là.

Elle a déclaré: « Il est allé à l’aire de jeux pour enfants pendant que je parlais à mon patron. Puis j’ai entendu un cri et je l’ai vu crier couvert de sang sur l’herbe.

« La femme le tenait et l’homme était avec le chien. J’ai juste attrapé mon fils et j’ai couru à l’intérieur et j’ai demandé aux gens d’appeler une ambulance.

« Je pouvais voir à quel point la blessure à la tête était profonde. Nous sommes allés dans la cuisine pour essayer d’endiguer le sang et mon patron a appelé la police.

« Elle est sortie et les clients lui ont dit qu’ils avaient dit au couple de rester là-bas, mais ils se sont juste éloignés.

« Il se passait beaucoup de choses à l’époque et personne ne les a vraiment vus partir. »

En plus de la grave blessure à la tête, Paul a également subi des ecchymoses et des morsures au dos et sur le côté.

Il a subi une opération sous anesthésie générale pour soigner la blessure à la tête et il est resté à l’hôpital de Poole pendant deux nuits.

Wiktoria a ajouté: « Les propriétaires ne pouvaient pas savoir comment leur chien réagirait face aux enfants, mais ils étaient assis dans le jardin où il y a une aire de jeux pour les enfants. Ils auraient dû tenir le chien en laisse.

« Ce n’est pas à moi de dire si le chien doit être abattu, mais il faut voir s’il est en sécurité autour des gens. »

On pense que le couple était des visiteurs de la région et avait séjourné dans son propre camping-car dans un parc de vacances local qu’il avait également quitté.

La tante de Paul, Jennifer Latimer, a déclaré: « Je n’arrive pas à croire qu’ils n’ont toujours pas été retrouvés ni pourquoi ils ne se sont pas manifestés. Quel genre de personnes sont-ils? Absolument choquant.

« Après l’attaque, le couple a pris son chien et est immédiatement parti.

« La police les recherche toujours.

« C’est extrêmement grave et il est important qu’ils retrouvent ce chien.

« Ce chien n’était pas tenu en laisse. Mon neveu n’a rien fait pour provoquer l’attaque.

« Il a été opéré de la tête et Dieu merci, il se remet.

« Ils doivent être attrapés avant que cela ne se reproduise car peut-être que cette personne/enfant n’aura peut-être pas autant de chance la prochaine fois. »

La police du Dorset a publié une photo de l’homme et de la femme retenant leur chien quelques instants après l’attaque.

L’homme a les cheveux gris courts et portait des lunettes à monture noire à l’époque.

La femme a les cheveux bruns mi-longs et portait une veste bleu foncé ou noire et un short bleu et blanc à l’époque.

On pense que le chien est soit un braque allemand à poil dur, soit une race spinone italienne. Il a une fourrure hirsute brune et blanche.

Un porte-parole de la police du Dorset a déclaré qu’il n’y avait « pas d’autre mise à jour pour le moment et nos enquêtes sont toujours en cours ».

« INCIDENT DÉSTRESSANT »

PC Alistair James, de la police de Purbeck, a déclaré: « C’était naturellement un incident pénible pour le jeune garçon impliqué et sa famille et nous espérons qu’il se remettra complètement de sa blessure.

« Nous menons des enquêtes sur cette affaire et avons obtenu une image d’un homme et d’une femme avec le chien qui serait impliqué.

« Nous tenons à parler à ces personnes afin de pouvoir prendre leur compte de ce qui s’est passé.

« J’exhorte toute personne disposant d’informations relatives à son identité à se manifester.

« Je demanderais également à l’homme et à la femme sur la photo de bien vouloir faire ce qu’il faut et de se manifester.

« J’aimerais également entendre des témoins de l’incident qui n’ont pas encore parlé à la police. »

Cela survient alors que la Grande-Bretagne lutte contre une épidémie de mutilations vicieuses, avec des incidents cette année atteignant déjà un sommet en 40 ans.

Cette année seulement, trois personnes ont été violemment attaquées et tuées, dont Alice Stones, quatre ans, qui a été tuée par le chien de sa famille dans son jardin.

Les flics veulent parler à un couple vu au pub avec leur chien Crédit : BNPS