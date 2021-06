Une découverte INCROYABLE d’un crâne dans le nord-est de la Chine pourrait appartenir à une première espèce humaine remontant à plus de 146 000 ans.

Les chercheurs ont composé un croquis de ce à quoi l’homme dragon ou Homo longi aurait pu ressembler lorsqu’il parcourait la Terre.

Le crâne de l’homme dragon est-il un crâne humain ?

On pense que le crâne de l’homme dragon est un crâne primitif d’un homme qui avait « probablement » la cinquantaine.

L’homme aurait eu un visage « extrêmement large », des yeux profonds avec de grandes orbites, de grandes dents et un cerveau de taille similaire à celui des humains modernes, selon les chercheurs.

Le paléontologue Qiang Ji de l’Université Hebei GEO et son équipe pensent que le crâne pourrait être celui d’un Denisovan, un ancêtre humain d’Asie connu spécifiquement par l’ADN, bien qu’il n’ait pas encore été officialisé.

Les chercheurs prévoient de voir s’ils sont capables d’extraire des protéines ou d’autres ADN du crâne, qui comprend également une dent.

AFP

Les recherches ont composé un croquis de ce à quoi l’homme dont ils ont trouvé le crâne aurait ressemblé il y a plus de 146 000 ans[/caption]

De plus, ils effectueront des tomodensitogrammes pour examiner de plus près l’intérieur du crâne, y compris les sinus, les oreilles et la forme du cerveau.

Qui a découvert le crâne de l’homme dragon ?

Le crâne a été trouvé par chinois homme qui a été forcé de construire un pont sur la rivière Songhua à Harbin alors que les soldats japonais occupaient le nord de la Chine il y a près de 90 ans.

Il a caché le crâne dans un puits et n’est jamais revenu le chercher.

Pennsylvanie

Le crâne a été donné au musée des géosciences de l’université Hebei GEO pour la recherche[/caption]

Le crâne a été rendu public par les petits-enfants du constructeur du pont qui l’ont récupéré après que leur grand-père leur en eut parlé avant sa mort.

Le crâne a été donné au musée des géosciences de l’université Hebei GEO.





Les scientifiques ont nommé le crâne Homo longi, qui est dérivé du Heilongjiang, ou Black Dragon River, la province où se trouvait le crâne.

Chris Stringer, responsable de la recherche sur les origines humaines au Natural History Museum de Londres et co-auteur de la recherche a parlé de la découverte, en disant: « Le crâne de Harbin est le fossile le plus important que j’ai vu depuis 50 ans.

« Cela montre à quel point l’Asie de l’Est et la Chine sont importantes pour raconter l’histoire humaine. »