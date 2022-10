Le crabe arrache sa propre griffe. Internet dit que c’est normal

La prise forte et forte des pinces d’un crabe peut être assez douloureuse, et quiconque a été pincé par un crabe peut confirmer la même chose. Mais avez-vous déjà vu un crabe couper ses propres pinces ? Une vidéo d’un crabe arrachant son bras est récemment devenue virale sur Twitter.

Le clip s’ouvre sur un crabe marchant à terre. Quelques instants plus tard, il s’arrête et, après une courte lutte, coupe sa griffe avec l’aide de l’autre griffe. “Le crabe se déchire le bras”, lit la légende du clip de 14 secondes. Jusqu’à présent, la vidéo virale du crabe a amassé plus de 3,1 millions de vues sur la plateforme de micro-blogging.

Dans la section des commentaires de la vidéo, de nombreux utilisateurs ont déclaré être bien conscients du fait que les crabes peuvent régénérer les membres. L’un d’eux a commenté: “Ils peuvent régénérer les membres, on dirait qu’ils ont déjà été endommagés, assez incroyable honnêtement.” Un autre a écrit : “les membres finiront par repousser, la mâchoire que le crabe a arrachée a été endommagée”. “Logique. Il était blessé alors il l’a arraché pour qu’un nouveau puisse pousser », a fait remarquer un troisième utilisateur.

Ils peuvent régénérer les membres, on dirait qu’ils ont déjà été endommagés, assez incroyable honnêtement. —Logan Gallagher (@LoganGallaghe12) 24 octobre 2022

Oui, on dirait que le bras a été blessé. Je ne savais pas qu’ils retireraient activement les bras blessés, plutôt cool ! – Charles Frederico Jr🐊 (@charlesCporosus) 24 octobre 2022

les membres finiront par repousser, la mâchoire que le crabe a arrachée a été endommagée – TingMomentum (@UKBiggestSVSimp) 25 octobre 2022

Logique. Il était blessé alors il l’a arraché pour qu’un nouveau puisse pousser. 🙂 — MissBella (@Rnsstgbc6) 24 octobre 2022

L’un des utilisateurs a également révélé que l’extrait du crabe était une petite partie d’une vidéo YouTube. « La pince du crabe a été blessée par une attaque d’oiseau. Le crabe a retiré sa pince blessée pour pouvoir s’enfuir plus rapidement. Oui… ça va repousser », a tweeté l’utilisateur, tout en partageant le lien vers la vidéo YouTube.

Pour ceux qui demandent, c’était en dehors d’une vidéo plus grande. La pince de crabe a été blessée par une attaque d’oiseau. Le crabe a enlevé sa pince blessée pour pouvoir s’enfuir plus vite. Oui… ça va repousser.https://t.co/lhaJNB5qU5 — Britt Marie 🏴‍☠️ (@SomeRandomLadyy) 25 octobre 2022

Les vidéos d’animaux, ainsi que leurs ébats, sont très populaires sur les réseaux sociaux. Il n’y a pas si longtemps, une autre vidéo d’un crabe fumant apparemment une cigarette avait étonné Twitterati. La vidéo est apparue pour la première fois en ligne en 2020. “Une autre chose à voir en 2020 est A Crab Smoke Cigarette, Source : – quoi de neuf… Astuce : – fumer des cigarettes est nocif pour la santé”, lit-on dans le tweet.

Le clip de 35 secondes montrait un crabe tenant une cigarette entre ses pinces. Au fur et à mesure que l’individu enregistrant la vidéo s’en rapproche, le crabe essaie de s’éloigner de la caméra, continuant à tenir fermement la cigarette.

