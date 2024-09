Le CRA dévoile un projet de réutilisation adaptative pour le Palazzo Micca de Turin en Italie

Avec l’aimable autorisation de Carlo Ratti Associati

CRA-Carlo Ratti Associati, en partenariat avec le groupe immobilier IPI, a dévoilé son projet de transformation de l’emblématique Palazzo Micca de Turin, en Italie. À l’origine siège de la RAI, la radiotélévision nationale italienne, le bâtiment de 19 étages fera l’objet d’un projet complet de réutilisation adaptative. L’une des caractéristiques importantes de la refonte est la création d’une place publique surélevée à 26,5 mètres, offrant une vue sur les toits baroques de Turin, les collines environnantes et les Alpes. Le projet intègre également des principes de conception durable en transformant certaines parties des espaces de bureaux en unités résidentielles et en réutilisant les matériaux existants.

Le Palazzo Micca, construit entre 1962 et 1968, a été conçu par les architectes de renom Aldo Morbelli et Domenico Morelli. Il revêt une importance historique en tant que premier gratte-ciel italien à structure d’acier, symbole du style international. La proposition du CRA vise à rajeunir cette structure vacante située près de la gare ferroviaire de Porta Susa, en préservant sa façade emblématique en acier préfabriqué tout en la modernisant et en veillant à ce que le bâtiment réponde aux normes de sécurité actuelles grâce au retrait de l’amiante.

Le projet prévoit un nouveau rez-de-chaussée perméable, intégrant une arcade contemporaine rappelant les célèbres galeries de Turin. S’étendant vers le haut, la place surélevée accueillera des espaces publics, une terrasse panoramique et des restaurants, transformant le site en une destination publique dynamique avec une vue imprenable sur les collines du Piémont, classées au patrimoine mondial de l’UNESCO, et sur les Alpes.

Ce projet s’attaque à deux défis majeurs auxquels sont confrontées les villes d’aujourd’hui. Tout d’abord, il revitalise une structure existante grâce à un modèle adaptable et durable pour minimiser les émissions et l’utilisation des sols. Ensuite, il transforme des espaces de bureaux inoccupés en nouveaux espaces dynamiques pour les communautés locales. Ce plan de réutilisation adaptative vise à montrer comment nous pouvons réinventer une grande partie de l’architecture de bureau du milieu du siècle en intégrant de nouvelles fonctionnalités et des approches innovantes. — Carlo Ratti, fondateur du CRA et commissaire de la prochaine exposition internationale d’architecture de La Biennale di Venezia (ouverture en mai 2025).

En attente de l’approbation de la municipalité de Turin, ce projet fait partie des nombreux efforts de revitalisation urbaine menés par le CRA, notamment Réaménagement du siège de la Fondation Agnelli à Turinle centre d’art numérique MEET à Milan et la restauration du Palazzo Mondadori d’Oscar Niemeyer à Milan. Dans d’autres nouvelles similaires, le Transamerica Pyramid Center vient d’annoncer l’achèvement de la rénovation tant attendue menée par Foster + Partners à San Francisco, aux États-Unis. De plus, WilkinsonEyre a dévoilé sa proposition de revitalisation du Belgrade Fair Hall 1, un bâtiment constructiviste des années 1950, un lieu emblématique surplombant la rivière Sava. Enfin, à l’issue d’un concours international, Caruso St John Architects a été désigné pour rénover l’emblématique Kunsthalle Bielefeld dans le nord-ouest de l’Allemagne.