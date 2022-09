Son sourire chaleureux rayonne sous le rebord de son Stetson de 10 gallons, apportant un plaisir de la ferme au texte dans chaque conversation à laquelle il se joint. Invoqué uniquement par les textos les plus effrontés, sa présence exubérante offre une soudaine secousse de joie hurlante de rodéo lorsqu’il monte dans un fil. Le message qu’il envoie ? Une énigme mystérieuse. Sa livraison ? Sauvage et indomptable. Personne, semble-t-il, ne connaît vraiment les secrets de l’emoji de cow-boy au charme chaotique.

Du moins, c’est ce qu’Adobe dit dans son rapport 2022, sortie mardi, sur les motivations et les méthodes des tendances des utilisateurs d’emoji. Dans l’analyse, Future of Creativity: 2022 US Emoji Trend Report, Adobe affirme qu’aucun emoji n’est plus mal compris parmi les utilisateurs que le cow-boy solitaire.

Lire la suite: Confus par certains Emoji? Voici comment les déchiffrer

“Générationnellement, les baby-boomers (24%), les Gen X (18%) et les Millennials (14%) sont moins sûrs d’avoir un chapeau de cow-boy que les Gen Z (10%)”, a rapporté Adobe.

Dans tous les groupes, l’emoji le moins compris était la cerise. Le troisième moins compris, le smiley à l’envers.

Alors que le cow-boy était le plus incompris de tous les emojis, il aurait pu subir un pire sort. Il y a un emoji que toutes les générations ont déclaré détester plus que tout autre – l’emoji tas de caca. 💩

Lire la suite: 5 claviers Emoji pour rendre les textos plus amusants