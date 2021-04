Alors que la deuxième vague de coronavirus a saisi le pays dans ses griffes, le Bengale occidental a ramené son Covid Warrior Club, un groupe de plus de 650 individus étranges qui avaient été recrutés l’année dernière par le gouvernement de l’État après s’être remis du coronavirus pour aider le médecins et personnels de santé. Avec d’autres États, le Bengale occidental a également connu une forte augmentation du nombre de cas de Covid-19 enregistrés. Vendredi, l’État avait signalé la plus forte augmentation en un jour de 12876 cas de coronavirus et 59 décès.

Il y a plus d’un mois, ces volontaires, engagés en tant que travailleurs contractuels contre un salaire mensuel de 15 000 roupies, ont reçu l’ordre de rentrer chez eux après que les affaires se soient retirées dans l’État. Mais avec le récent pic de cas positifs, l’État a rappelé les travailleurs, Hindustan Times a rapporté.

L’année dernière, en juin-juillet, lorsque la ville et les districts ont commencé à signaler un grand nombre de cas, le gouvernement de l’État dirigé par le Congrès de Trinamool a créé les Covid Warrior Clubs qui comprenaient principalement des jeunes qui avaient survécu à Covid-19. Postés dans les nombreux hôpitaux publics tels que l’hôpital MR Bangur, l’hôpital Sambhunath Pandit, l’hôpital Belighata ID et d’autres dans et autour de la ville, ces volontaires ont travaillé comme préposés et ont aidé les médecins et les infirmières à traiter les patients. Ils ont aidé à prendre soin des patients, à les nourrir et parfois même à vérifier leurs signes vitaux.

Bapan Dewan, un membre du club du district de Murshidabad aurait déclaré: «L’hôpital public, où j’étais en poste avec quelques autres, a même arrêté de nous donner le déjeuner. Le dîner et le petit-déjeuner étaient cependant servis au stade de Salt Lake, où plusieurs de ces guerriers séjournaient. «

Un responsable du gouvernement de l’État aurait déclaré que la décision de libérer les guerriers Covid avait été prise alors que le nombre d’infections avait considérablement diminué, mais maintenant que les cas ont de nouveau augmenté, les contrats de ces travailleurs ont été renouvelés jusqu’au 31 mai.

La plupart de ces travailleurs étaient des travailleurs migrants travaillant à l’extérieur de l’État avant la pandémie. Maintenant que leurs contrats sont de nouveau renouvelés jusqu’en mai, les travailleurs espèrent également un forme de travail plus permanente même lorsque le nombre de cas de Covid-19 diminue, selon le rapport.

