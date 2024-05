Le COVID va-t-il déferler cet été avec de nouveaux variants ? – Nouvelles du désert

Les niveaux de COVID-19 ont été plus faibles que d’habitude, mais un nouvel ensemble de variantes pourrait rendre l’été imprévisible en ce qui concerne le nouveau coronavirus.

Le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes rapporte que le KP.2 a dépassé le JN.1 et est désormais la variante dominante circulant aux États-Unis. Selon la mise à jour la plus récente, qui date des deux semaines se terminant le 11 mai, le KP.2 représente 28,2 % des cas de COVID-19 en circulation. .

KP.2 est l’une des variantes d’un groupe appelé FLiRT, qui, selon l’Université Johns Hopkins, porte le nom « des noms techniques de leurs mutations ». FLiRT fait référence à tout un groupe de variantes, y compris celles commençant par KP ou JN, qui « semblent avoir indépendamment capté le même ensemble de mutations », appelées « évolution convergente ». Ce sont les enfants et petits-enfants de la variante JN.1 qui a dominé récemment.

« La prévalence de ces variantes survient à un moment critique, lorsque les experts décident comment formuler le vaccin anti-Covid d’automne », note l’université. L’article ajoute que le virus COVID-19 mute souvent pour empêcher les anticorps du corps de le reconnaître, mais cela rend plus difficile l’infection des cellules par le virus. Ensuite, il mute à nouveau pour améliorer sa capacité à se lier dans un cycle qui se répète encore et encore. « Le fait que ces différentes variantes détectent les mêmes mutations indique aux virologues que cette combinaison de mutations aide le virus à atteindre ces objectifs le plus efficacement possible. »

John Hopkins rapporte qu’une récente infection JN.1 « devrait fournir une protection assez forte contre toutes les variantes FLiRT ». L’infection par une variante plus ancienne que JN.1 n’est probablement pas très protectrice, ajoute-t-il.

Le virus va-t-il surgir en été ? Les suppositions sont variées. Johns Hopkins estime que cela est « certainement possible ». Selon le virologue Andy Pekosz, professeur de biologie moléculaire et d’immunologie à Johns Hopkins, « les variantes FLiRT figureraient en tête de ma liste de virus susceptibles de provoquer une autre vague d’infection aux États-Unis. Cela dit, notre définition d’une vague a changé. Même si nous constatons encore des hausses et des baisses des taux de cas tout au long de l’année, nous constatons un nombre de cas d’hospitalisation ou de décès bien inférieur à celui observé au cours des deux premières années de la pandémie », a-t-il déclaré.

Mieux pour esquiver les défenses ?

Dans la catégorie des bonnes nouvelles, il a ajouté que Paxlovid est aussi efficace contre les variantes FLiRT que contre les variantes précédentes du COVID-19.

Le New York Times, cependant, offre de mauvaises nouvelles. Le Dr David Ho, virologue à l’Université de Columbia, a déclaré au Times que ses premiers tests de laboratoire « suggèrent que de légères différences dans la protéine de pointe KP.2 pourraient permettre de mieux échapper à nos défenses immunitaires et légèrement plus infectieuses que JN.1. »

Cependant, le Dr Ziyad Al-Aly, chef de la recherche et du développement du système de santé des Anciens Combattants de Saint-Louis, a déclaré au Times qu’« à l’heure actuelle, je ne vois aucune indication majeure de quelque chose de menaçant ».

Alors que les experts en virus tentent de prédire les poussées, Aujourd’hui note que « le caractère saisonnier du COVID-19 est quelque chose que les scientifiques tentent encore de comprendre. Mais une chose est évidente : « Ce virus s’intègre désormais dans notre population et notre mode de vie » », comme l’explique le Dr William Schaffner, professeur de maladies infectieuses au centre médical de l’université Vanderbilt, dans l’article.

« La proportion de cas causés par le KP.2 augmente tandis que la proportion causée par d’autres variantes diminue, ce qui suggère que le KP.2 présente des caractéristiques qui lui confèrent un avantage, notent les experts », ont rapporté Today. L’article ajoute que de faibles taux de vaccination et une immunité en retard dans le temps pourraient rendre la population vulnérable et permettre une forte augmentation du variant.

Peur d’un long COVID

L’infection au COVID-19 en elle-même n’est plus la terreur qu’elle était au début. Aujourd’hui, c’est la menace d’un long COVID-19 qui apparaît comme la plus grande. Le Dr Grace McComsey, qui est la chercheuse principale de l’étude Long COVID RECOVER au système de santé des hôpitaux universitaires de Cleveland, a déclaré : WebMD ce long COVID est le plus gros problème. Selon l’article « Recherche publiée par Les maladies infectieuses du Lancet a récemment montré que bon nombre de ceux qui se retrouvent avec un long COVID – une maladie chronique marquée par de la fatigue, du brouillard cérébral et des problèmes cardiaques et pulmonaires – n’ont pas nécessairement eu un épisode grave d’infection.

Le Centre mondial pour la sécurité sanitaire du centre médical de l’Université du Nebraska a quatre prévisions pour le COVID-19 cet été et au-delà :