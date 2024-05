Le Covid sera encore là cet été. Est-ce que quelqu’un s’en souciera ?

À l’heure actuelle, c’est aussi familier que la crème solaire qui arrive dans les rayons : les Américains se dirigent vers un nouvel été avec de nouvelles variantes de coronavirus et une probable augmentation des cas.

Cela s’annonce comme la première vague de Covid avec pratiquement aucune pression fédérale pour limiter la transmission et peu de données pour même déclarer une poussée. Il n’est plus conseillé aux gens de s’isoler pendant cinq jours après avoir été testés positifs. Les tests gratuits sont difficiles à trouver. Bientôt, les personnes non assurées ne pourront plus se faire vacciner gratuitement contre le coronavirus.

« Si une vague se matérialise cet été, nous sommes moins prêts à naviguer dans des eaux agitées », a déclaré Ziyad Al-Aly, épidémiologiste et chercheur de longue date sur le Covid au système de santé des Anciens Combattants à Saint-Louis.

Nous nous retrouvons donc avec un virus qui continue de bourdonner en arrière-plan comme un agent pathogène omniprésent et un tueur sporadique. L’établissement public de santé ne considère plus le covid comme une priorité absolue. Seule une poignée de passagers portent encore des masques dans les trains et les avions. Les mariages, les vacances et les conférences se déroulent normalement. Beaucoup de ceux qui tombent malades ne sauront jamais que c’est Covid. Ou s’en soucier.

Le Covid est revenu à la une des journaux suite à la montée de nouvelles variantes baptisées « FLiRT », bien plus accrocheuses que la variante JN.1 qui a alimenté la vague hivernale. Aux États-Unis, le KP.2 est en tête du peloton de ces variantes, représentant 28 % de toutes les infections début mai, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Mais l’intérêt du public semble davantage motivé par le nom que par les caractéristiques biologiques des variantes, qui semblent banales au-delà de l’évolution attendue d’un virus pour infecter plus facilement les gens.

L’été rappelle pourquoi le covid est différent de la grippe, un virus respiratoire automnal et hivernal plus prévisible. Le coronavirus fluctue tout au long de l’année, et les hospitalisations ont toujours augmenté pendant les mois d’été, lorsque les gens voyagent davantage et que le temps chaud pousse les gens à l’intérieur. Pour l’instant, l’activité covid est faible à l’échelle nationale, a déclaré vendredi le CDC. Le nombre d’Américains qui meurent du covid est inférieur de moitié à ce qu’il était il y a un an, avec un bilan d’environ 2 000 morts en avril. Le virus constitue une menace plus grave pour les personnes gravement immunodéprimées et les personnes âgées. Mais cela peut encore surprendre les personnes plus jeunes et en bonne santé, pour qui une crise de covid peut aller de reniflements négligeables à des effets débilitants à long terme plus rares.

Lorsque Lauren Smith, une triathlète de 46 ans du New Jersey, a contracté le covid fin avril, elle a pensé que ce serait un « rien de hamburger » comme son premier cas il y a deux étés. Au lieu de cela, elle a déclaré qu’elle avait développé une fatigue persistante pendant des semaines qui rendait l’entraînement difficile, et elle a décidé de se retirer de sa prochaine compétition. Son cas est un cas que les médecins qualifieraient de bénin, mais Smith dit que cela obscurcit la réalité d’un virus plus compliqué que la grippe.

« On n’accorde aucune attention au fait que c’est grave », a déclaré Smith, soulignant qu’elle était l’une des seules participantes masquées à un récent concert de Guster à Philadelphie. «J’ai l’impression que tant de gens ont dit : ‘J’en ai marre de ça, je ne veux plus m’occuper de ça.’ Et je n’ai pas l’impression que le CDC ou toute autre agence fasse quoi que ce soit pour lutter contre cela.

L’administration Biden et le CDC ne parlent plus beaucoup du covid, à l’exception des mises à jour sporadiques sur les données et le suivi des variantes, et des critiques du président, lors de sa campagne, sur la gestion du covid par son prédécesseur. La directrice du CDC, Mandy Cohen, n’a pas tweeté sur le covid depuis mars. L’agence a refusé de mettre à disposition un responsable pour un entretien sur sa réponse.

Le CDC et les autorités sanitaires continuent de promouvoir le vaccin contre le coronavirus, mis à jour pour la dernière fois à l’automne 2023 pour un sous-variant qui n’est plus en circulation, comme la meilleure forme de protection contre la maladie. Seulement 23 pour cent des adultes ont reçu une dose du dernier vaccin, estime le CDC. Les experts affirment que la formule existante devrait toujours conférer une protection contre les maladies graves causées par les variantes FLiRT. Les personnes de 65 ans et plus sont éligibles pour une deuxième dose, mais seulement 7 pour cent ont reçu deux injections.

Les conseillers experts de la Food and Drug Administration devraient recommander en juin la composition du vaccin contre le coronavirus qui sera publié à l’automne pour se protéger contre les dernières variantes.

Mais les personnes sans assurance maladie ne pourront plus bénéficier de vaccins gratuits dans le cadre du Bridge Access Program du CDC, qui se termine en août après avoir fourni plus de 1,4 million de vaccins gratuits. Le financement du programme s’est épuisé et les efforts visant à établir un programme national plus large offrant des vaccins gratuits aux adultes ont stagné.

Peter Hotez, codirecteur du Texas Children’s Hospital Center for Vaccine Development, a déclaré que la baisse de la collecte de données sur le covid rendra plus difficile la persuasion des Américains que le virus constitue une menace suffisante pour mériter de se faire vacciner.

En avril, les hôpitaux ont cessé de signaler les cas confirmés de covid-19, mettant ainsi fin à la mesure la plus couramment citée pour mesurer le bilan du virus. Le CDC suit toujours les niveaux de coronavirus détectés dans les eaux usées et divulgue le pourcentage de visites aux urgences avec un cas de covid-19 diagnostiqué, qui est en baisse depuis février. Mais Hotez a déclaré que les mesures disponibles ne suffisent plus pour appréhender correctement la situation du Covid.

« Nous tirons en quelque sorte à l’aveugle maintenant », a déclaré Hotez, qui est également doyen de l’École nationale de médecine tropicale du Baylor College of Medicine.

Les responsables de la santé publique traitent le covid avec moins d’urgence, en partie parce que les hôpitaux ne signalent plus que les patients covid constituent une menace significative pour leur capacité.

Raynard Washington, qui dirige le département de santé du comté de Mecklenburg en Caroline du Nord, a noté que si le covid reste plus mortel et plus transmissible que la grippe, le virus est devenu beaucoup plus gérable grâce à la vaccination.

« Cela ne perturbe plus notre vie quotidienne comme avant », a déclaré Washington.

Alors que les systèmes de santé peuvent gérer les vagues de covid, Otto Yang, chef adjoint des maladies infectieuses à la faculté de médecine David Geffen de l’UCLA, a déclaré que les personnes immunodéprimées et les personnes âgées à haut risque de développer une maladie grave sont souvent négligées.

« Ces personnes portent malheureusement un lourd fardeau », a déclaré Yang. « Je ne suis pas sûr qu’il existe une bonne solution pour eux, mais une chose pourrait être de meilleures mesures préventives. »

Les mesures de protection contre le covid qui étaient un incontournable des étés précédents – demandes de tests avant d’assister à des mariages, exigences de masques lors de conférences, emplacements extérieurs pour les célébrations – sont abandonnées.

De nombreux campeurs d’été, par exemple, ne seront plus obligés de s’isoler pour Covid alors qu’ils sont asymptomatiques depuis que le CDC a révisé ses protocoles de quarantaine pour permettre aux gens de réapparaître après la chute de la fièvre, a déclaré Tom Rosenberg, président et directeur général de l’American Camp Association. Mais d’autres mesures de protection contre le covid sont restées bloquées : ouvrir les fenêtres pour améliorer la ventilation, détecter les symptômes de maladie et décourager les parents d’aider leurs enfants à déballer leurs bagages à leur arrivée. Quelle que soit la gravité de la pandémie, a déclaré Rosenberg, les camps cherchent à minimiser les perturbations dues à la maladie.

« Les enfants peuvent s’amuser davantage », a déclaré Rosenberg. « Nous voulons les garder au camp autant que possible tant qu’ils se portent bien et sont prêts à participer. »

D’autres qui tentent de maintenir les précautions en place sont confrontés à de plus grands défis à mesure qu’ils deviennent des cas aberrants.

Les organisateurs du Dyke Fest, un rassemblement de la communauté LGBTQ+ à Washington DC, voulaient inclure les personnes immunodéprimées lorsqu’ils ont demandé aux participants de porter des masques et de se tester avant de se rendre dans un bar où plus de 250 participants ont bu, parcouru des bijoux et des œuvres d’art et se sont joints à des foules bondées pour regarder. performances de dragsters. Mais la conformité était inégale et l’application délicate lorsque la pluie a poussé les gens à l’intérieur, où boire et se masquer ne font pas facilement bon ménage, et où les normes de masquage en cas de pandémie se sont érodées.

« Culturellement, nous nous en éloignons en tant que société, il devient donc beaucoup plus difficile de demander aux gens d’être vraiment cohérents, car ils ne le font nulle part ailleurs », a déclaré le D Schwartz, l’un des organisateurs. « Vous entrez dans une salle de cinéma maintenant, vous voyez peut-être cinq personnes portant un masque. »

Les personnes médicalement vulnérables s’adaptent à un monde où elles ne peuvent plus compter sur les gens qui portent un masque, même chez le médecin. En Caroline du Nord, les législateurs républicains ont proposé en mai une législation qui criminaliserait le port de masques en public, même pour des raisons médicales, en réponse aux protestations croissantes contre la guerre à Gaza, où de nombreux manifestants portaient des masques médicaux.

La proposition a déconcerté Cat Williams, qui a reçu une double greffe de poumon et est confrontée à un danger accru d’infections à covid parce qu’elle prend des médicaments qui suppriment son système immunitaire. Lors de ses rendez-vous médicaux, elle a dû demander au personnel médical de se couvrir le visage pendant qu’elle prenait son sang et passait des radiographies. La perspective d’être arrêtée pour avoir porté un masque et d’être obligée de l’enlever dans une prison bondée la rend encore plus craintive à l’idée de quitter son domicile. Et elle craint que les sceptiques des masques ne soient encouragés à harceler les personnes qui les portent.

« Nous avons une cible sur le dos », a déclaré Williams, 53 ans, à propos de Charlotte. « Ils ne veulent pas que quelqu’un leur rappelle que le Covid est là. »

Clara Ence Morse a contribué à ce rapport.

