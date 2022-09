Le COVID se termine-t-il ? Les scientifiques disent non

Le coronavirus est-il en voie de disparition ?

Vous pourriez le penser. De nouveaux rappels mis à jour sont en cours de déploiement pour mieux se protéger contre les variantes qui circulent actuellement. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont abandonné les recommandations de quarantaine et d’éloignement du COVID-19. Et de plus en plus de personnes ont jeté leur masque et repris leurs activités pré-pandémiques.

Mais les scientifiques disent non. Ils prédisent que le fléau qui a déjà duré plus longtemps que la pandémie de grippe de 1918 persistera loin dans le futur.

Une raison pour laquelle ça a duré aussi longtemps ? Il est devenu de mieux en mieux pour contourner l’immunité contre la vaccination et les infections passées. Les scientifiques soulignent des recherches émergentes qui suggèrent que la dernière variante d’omicron gagne du terrain aux États-Unis – BA.4.6, qui était responsable d’environ 8% des nouvelles infections américaines la semaine dernière – semble être encore plus efficace pour échapper au système immunitaire que le dominant BA.5.

Les scientifiques craignent que le virus ne continue d’évoluer de manière inquiétante.

COMBIEN DE TEMPS SERA-T-IL AUTOUR ?

Le coordinateur COVID-19 de la Maison Blanche, le Dr Ashish Jha, a déclaré que COVID-19 sera probablement avec nous pour le reste de nos vies.

Les experts s’attendent à ce que le COVID-19 devienne un jour endémique, ce qui signifie qu’il se produit régulièrement dans certaines régions selon des schémas établis. Mais ils ne pensent pas que ce sera très bientôt.

Pourtant, vivre avec COVID “ne devrait pas nécessairement être un concept effrayant ou mauvais”, car les gens s’améliorent pour le combattre, a déclaré Jha lors d’une récente séance de questions-réponses avec le sénateur américain Bernie Sanders du Vermont. “Évidemment, si nous levons le pied – si nous arrêtons de mettre à jour nos vaccins, nous arrêtons de recevoir de nouveaux traitements – alors nous pourrions reculer.”

Les experts disent que COVID continuera à causer des maladies graves chez certaines personnes. Le centre de modélisation de scénarios COVID-19 a fait des projections pandémiques s’étendant d’août 2022 à mai 2023, en supposant que les nouveaux boosters modifiés ajoutant une protection pour les nouveaux parents d’omicron seraient disponibles et qu’une campagne de rappel aurait lieu en automne et en hiver. Dans le scénario le plus pessimiste – une nouvelle variante et des rappels tardifs – ils prévoyaient 1,3 million d’hospitalisations et 181 000 décès au cours de cette période. Dans le scénario le plus optimiste – pas de nouvelle variante et de rappels précoces – ils prévoyaient un peu plus de la moitié du nombre d’hospitalisations et 111 000 décès.

Eric Topol, directeur du Scripps Research Translational Institute, a déclaré que le monde continuerait probablement à voir des poussées répétitives jusqu’à ce que “nous fassions ce que nous devons faire”, comme développer des vaccins de nouvelle génération et les déployer équitablement.

Topol a déclaré que le virus “a tout simplement trop de façons de contourner nos stratégies actuelles, et il continuera à trouver des gens, à les retrouver et à se perpétuer”.

COMMENT LE VIRUS VA-T-IL MUTER ?

Les scientifiques s’attendent à davantage de changements génétiques qui affectent des parties de la protéine de pointe cloutant la surface du virus, le laissant se fixer aux cellules humaines.

“Chaque fois que nous pensons avoir vu le pic de transmission, les propriétés d’évasion immunitaire maximales, le virus dépasse cela d’un autre cran significatif”, a déclaré Topol.

Mais le virus ne sera probablement pas toujours plus transmissible.

“Je pense qu’il y a une limite”, a déclaré Matthew Binnicker, directeur de la virologie clinique à la Mayo Clinic de Rochester, Minnesota. “Ce à quoi nous avons vraiment affaire, cependant, c’est qu’il y a encore beaucoup de personnes à travers le monde qui n’ont aucune immunité préalable – soit elles n’ont pas été infectées, soit elles n’ont pas eu accès à la vaccination.”

Si le niveau d’immunité de base de l’humanité augmente de manière significative, a-t-il dit, le taux d’infections, et avec cette émergence de variantes plus contagieuses, devrait ralentir.

Mais il y a une chance que le virus puisse muter d’une manière qui provoque une maladie plus grave.

“Il n’y a aucune raison inhérente, biologiquement, que le virus doive s’atténuer avec le temps”, a déclaré le Dr Wesley Long, pathologiste au Houston Methodist. Le fait qu’il puisse sembler plus doux maintenant “n’est probablement que l’effet combiné du fait que nous avons tous des antécédents immunitaires avec le virus”.

Alors que les scientifiques espèrent que cela continue, ils soulignent également que l’immunité diminue progressivement.

LA PROCHAINE VARIANTE SERA-T-ELLE UNE AUTRE VERSION D’OMICRON ?

Omicron existe depuis la fin de l’année dernière, avec une série de versions super transmissibles se déplaçant rapidement les unes les autres, et Binnicker pense que “cela continuera au moins pendant les prochains mois”.

Mais sur la route, il a dit qu’il est probable qu’une nouvelle variante distincte d’omicron apparaîtra.

La récente vague d’infections et de réinfections, a-t-il dit, “donne au virus plus de chances de se propager et de muter et de nouvelles variantes d’émerger”.

LES GENS PEUVENT-ILS INFLUENCER L’AVENIR DU VIRUS ?

Oui, ont dit les experts.

Une façon, ont-ils dit, est de se faire vacciner et de se faire vacciner. Non seulement cela protège contre les maladies graves et la mort, mais cela augmente le niveau d’immunité à l’échelle mondiale. Ils ont déclaré que les gens devraient également continuer à se protéger, par exemple en portant des masques à l’intérieur lorsque les taux de COVID sont élevés.

La directrice du CDC, Rochelle Walensky, a déclaré mardi que jusqu’à 100 000 hospitalisations au COVID-19 et 9 000 décès pourraient être évités si les Américains recevaient le rappel mis à jour au même rythme qu’ils reçoivent généralement un vaccin annuel contre la grippe cet automne. Environ la moitié des Américains sont généralement vaccinés contre la grippe chaque année.

L’infirmière de longue date Catherine Mirabile a déclaré qu’il était important de ne pas écarter les dangers du coronavirus – qui l’a rendue malade deux fois, a failli tuer son mari et les a laissés tous les deux avec un long COVID. Les décès quotidiens sont toujours en moyenne autour de 450 aux États-Unis

“Les gens doivent vraiment regarder cela et continuer à prendre cela au sérieux”, a déclaré l’homme de 62 ans de Princeton, Virginie-Occidentale, qui est maintenant en invalidité. “Ils pourraient finir dans le même état que nous.”

——



La journaliste de l’AP Amanda Seitz a contribué depuis Washington.



——



Le département de la santé et des sciences de l’Associated Press reçoit le soutien du département d’éducation scientifique de l’Institut médical Howard Hughes. L’AP est seul responsable de tout le contenu.