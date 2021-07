Le COVID revient-il à la maison ? L’Angleterre menacée par l’euphorie de l’Euro 2020

« Le football rentre à la maison », est le chant des fans de football anglais lors du tournoi Euro 2020 de cette année, mais avec cela peut venir COVID-19.

L’Angleterre affrontera l’Italie dimanche en finale au stade de Wembley à Londres, qui a déjà accueilli deux demi-finales sur deux jours cette semaine avec une foule d’environ 60 000 personnes.

Et tandis que la victoire en demi-finale de mercredi sur le Danemark a été accueillie avec jubilation, l’Angleterre est confrontée à une nouvelle vague de cas de COVID-19, alimentée par une combinaison d’une variante hautement contagieuse et de son émergence d’un troisième verrouillage.

L’Italie a également vu les cas de coronavirus augmenter, et les épidémiologistes des deux pays avertissent que l’Euro 2020 pourrait alimenter sa propagation parmi les adultes plus jeunes, principalement des hommes.

« C’est ce groupe démographique, ces hommes amoureux du football, principalement des individus d’un groupe d’âge particulier que nous voyons maintenant augmenter », a déclaré à Reuters Denis Kinane, immunologiste et co-fondateur de la société de tests Cignpost Diagnostics.

« Donc, tout comme nous déverrouillons socialement … nous allons en fait avoir un pic », a déclaré Kinane, ajoutant que le virus pourrait se propager aux membres de la famille.

L’Imperial College a constaté un quadruplement de COVID-19 en Angleterre au cours du mois dernier, les femmes étant 30% moins susceptibles d’être testées positives en raison des différences de mixité sociale qui pourraient, au moins en partie, être motivées par l’Euro 2020. lire la suite

« L’explication la plus plausible est que les hommes ont des contacts étroits plus fréquents », a déclaré à Reuters Steven Riley, professeur de dynamique des maladies infectieuses à l’université de Londres.

L’Allemagne a interrogé l’instance dirigeante du football européen sur la décision de l’UEFA d’autoriser des foules plus importantes dans les stades au fur et à mesure que le tournoi se déroulait, tandis que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a souligné l’importance de regarder au-delà des stades vers les pubs et les bars où les gens se rassemblent pour les matchs. Lire la suite

Les matchs de Wembley à Londres sont des «événements pilotes» qui permettent des foules plus importantes où les fans doivent être testés négatifs pour COVID-19 ou être complètement vaccinés contre le coronavirus.

Les médecins aux prises avec un nombre record de décès dus au COVID-19 à Saint-Pétersbourg étaient inquiets lorsque les fans de football se sont réunis pour le quart de finale entre l’Espagne et la Suisse. Lire la suite

CÉLÉBRATIONS « effrayantes »

Bien que le Premier ministre britannique Boris Johnson ait retardé la réouverture complète de l’économie anglaise jusqu’au 19 juillet, une semaine après la finale, les gens peuvent toujours se rassembler dans les bars et les pubs.

Avant la demi-finale, Johnson a exhorté les fans à soutenir l’Angleterre « avec enthousiasme, mais de manière responsable ».

Pour une nation plongée dans la ferveur du football après 55 ans depuis la dernière finale majeure de l’Angleterre et 16 mois de restrictions, les politiciens répugnent à ralentir les célébrations. Lire la suite

Des fans en liesse ont été photographiés en train d’emballer des bars, des rues et même de grimper au sommet d’un bus londonien au lendemain de la victoire 2-1 de l’Angleterre en prolongation contre le Danemark, avec des zones de fans soulignées par certains comme un risque particulier de transmission.

« Je pense que les stades sont correctement gérés … (mais) le fait que toute la nation célèbre maintenant – et à juste titre – c’est effrayant », a déclaré à Reuters Keith Still, professeur invité de science des foules à l’Université de Suffolk.

En Italie, Carlo Signorelli, professeur d’hygiène et de santé publique à l’Université San Raffaele de Milan, a déclaré que les masques pourraient arrêter la propagation des gouttelettes parmi les fans de chant ou de chant.

« Nous les avons depuis longtemps, donc les mettre pour une soirée de plus ne sera pas la fin du monde », a-t-il déclaré au journal italien La Repubblica.

