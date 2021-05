Le Covid provoque un exode des personnels de santé

Pour Audra Williams, les soins infirmiers en unité de soins intensifs (USI) étaient sa « passion ». Et pendant près de huit ans, ce fut sa carrière, la conduisant à travailler dans quatre États américains, dont, plus récemment, New York. Mais lorsque la pandémie de coronavirus a éclaté l’année dernière, et lorsque la ville de New York est devenue l’épicentre mondial du virus à un moment donné, elle a été confrontée à une décision difficile : doit-elle abandonner le travail qu’elle aime pour sa propre santé ? « Ma santé mentale a souffert plus que jamais », a déclaré Williams à CNBC Make It. Une charge de travail excessive, un leadership défaillant et un traumatisme émotionnel ont laissé Williams confrontée à l’anxiété et au trouble de stress post-traumatique, et en juillet 2020, elle a quitté son emploi d’infirmière pour devenir un défenseur des travailleurs de la santé.

Un exode massif des soins de santé

Williams est l’un des nombreux travailleurs de la santé à repenser leur carrière de première ligne en réponse à la pression accrue de la crise de Covid-19. Selon des études récentes, entre 20% et 30% des travailleurs de la santé américains de première ligne déclarent qu’ils envisagent maintenant de quitter la profession. Notamment, une étude d’avril 2021 réalisée par Vivian, le marché de l’emploi dans le domaine de la santé, a révélé que quatre infirmières sur dix (43 %) envisagent de quitter leur poste en 2021 – un chiffre qui est plus élevé parmi les travailleurs des soins intensifs (48 %).

Audra Williams a quitté son emploi d’infirmière en unité de soins intensifs (USI) au plus fort de la pandémie pour travailler ailleurs dans l’industrie des soins de santé. Viviane

Et les États-Unis ne sont pas seuls dans ce phénomène. Un récent rapport du Association médicale britannique a constaté que des milliers de médecins britanniques prévoyaient de quitter le National Health Service après la pandémie en raison de l’épuisement et des inquiétudes concernant leur santé mentale. Près d’un tiers (31 %) des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient désormais plus susceptibles de prendre une retraite anticipée, tandis qu’un quart (25 %) envisageaient une interruption de carrière et environ une sur six (17 %) ont déclaré qu’elles préféreraient travailler en un autre pays. « Une combinaison de la façon dont la pandémie a été gérée et des années de sous-investissement chronique m’a laissé désillusionné. J’envisage non seulement de quitter mon travail, mais aussi le pays », a déclaré Danny Leigh, un radiographe de Cumbria, en Angleterre. le gardien.

Le Covid s’ajoute aux problèmes existants

Mais la pandémie n’est que le dernier problème d’un système de santé déjà en difficulté. Le sous-financement chronique, les longues heures de travail, les pénuries de personnel – sans parler du bilan émotionnel et mental du travail médical de première ligne – ont, pendant des années, érodé les systèmes de santé mondiaux et leurs travailleurs essentiels.

Les facteurs de stress extrêmes de la pandémie de Covid … renforcent les décisions en évolution de changement de carrière de nombreux cliniciens. L’indemnité de départ de Harry ajuster professeur adjoint, Duke University School of Medicine

« Les facteurs de stress extrêmes de la pandémie de Covid ont servi, dans de nombreux cas, à solidifier plus fermement les décisions évolutives de changement de carrière de nombreux cliniciens qui avaient déjà des doutes quant à la viabilité de leur carrière clinique », a déclaré Harry Severance, professeur adjoint adjoint à École de médecine de l’Université Duke. Il a dit qu’il avait entendu de première main un certain nombre de professionnels de la santé qui reconsidéraient leur carrière. En effet, une enquête américaine menée en 2018, avant la pandémie, a révélé que près de la moitié (48 %) des cliniciens ont déclaré qu’ils prévoyaient de changer de carrière en raison de charges de travail extrêmes (80 %), d’épuisement professionnel (78 %) et de pessimisme quant à l’avenir de la médecine (62 %) . Pratiquement la moitié (49 %) ont déclaré qu’ils ne recommanderaient pas la médecine comme carrière à leurs propres enfants. La séparation a déclaré que c’est parce que les intérêts des gouvernements, des institutions médicales publiques et privées et des travailleurs de la santé eux-mêmes deviennent de plus en plus conflictuels, ce qui rendra le système plus vulnérable à « de nouvelles pandémies ou autres bouleversements économiques, politiques ou sociaux ».

Conseils à ceux qui envisagent une reconversion professionnelle