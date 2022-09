Le Covid peut-il encore impacter votre sommeil ? – Nouvelles de la capitale de Kelowna

Selon une enquête menée en juillet par le Harris Poll, environ 18 % des personnes interrogées déclarent dormir moins maintenant qu’avant la pandémie.

Suivez Today In BC sur Instagram ICI

L’enquête, réalisée pour le compte du Wexner Medical Center de l’Ohio State University, a révélé que 19% des personnes interrogées ont déclaré avoir du mal à dormir à cause du stress. En 2021, le centre médical de l’État de l’Ohio a reçu 29 % de références supplémentaires pour le traitement de l’insomnie par rapport à 2018. Le Dr Aneesa Das, spécialiste du sommeil et professeur de médecine interne, affirme que le stress perturbe le sommeil car il peut augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Cela peut également entraîner des maux d’estomac et des muscles tendus. L’enquête a mis en évidence un autre problème : les mauvaises habitudes de sommeil. Ces mauvaises habitudes de sommeil incluent l’utilisation du téléphone avant le coucher, le non-respect d’un horaire régulier et le fait de passer trop de temps dans la chambre.

Abonnez-vous à Today In BC Channel ICI

Selon Das, la réponse pourrait être de repenser vos habitudes de sommeil. Das suggère une chambre fraîche, sombre et calme qui ne devrait être utilisée que pour le sommeil et l’intimité. D’autres étapes importantes consistent à respecter un horaire de sommeil/réveil régulier, à faire de l’exercice, à passer du temps au soleil et à arrêter la consommation de caféine après 14 h.

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

COVID-19[feminine]