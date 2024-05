Le COVID peut causer de nouveaux problèmes de santé même 3 ans après l’infection, selon une étude

Alors même que les institutions nationales peinent à coordonner des essais significatifs sur d’éventuels traitements longs contre le COVID, les chercheurs continuent de compter les dégâts. De nouvelles découvertes suggèrent que la portée de la maladie n’est pas seulement longue : elle continue de croître.

Trois ans après leurs premiers épisodes de COVID-19, les patients qui avaient été hospitalisés avec le virus restaient à un niveau « considérablement élevé ».» risque de décès ou de détérioration de la santé en raison de complications prolongées du COVID, selon un papier publié le 30 mai dans Médecine naturelle.

Même parmi ceux dont les cas initiaux n’ont pas nécessité un séjour à l’hôpital, la menace d’un long COVID et plusieurs de ses problèmes associés restent réelles, ont découvert les chercheurs. Et cumulativement, à trois ans, long COVID donne 91 années de vie ajustées sur l’incapacité (DALY) pour 1 000 personnes –DALY étant une mesure en années perdues en raison d’une mauvaise santé ou d’un décès prématuré. C’est une incidence plus élevée que les maladies cardiaques ou le cancer.

« Les gens développent une nouvelle maladie à la suite d’une infection qu’ils ont eue il y a trois ans », explique le Dr Ziyad Al-Aly, épidémiologiste clinicien à l’Université de Washington à Saint-Louis et auteur principal de l’étude. « Cela remet en question l’idée selon laquelle ces virus sont en quelque sorte autonomes ou qu’après la première phase aiguë, ils deviennent sans conséquence. »

Avec plus de 130 000 patients, l’étude est de loin la plus vaste menée à ce jour pour suivre la progression du virus sur une période complète de trois ans. Il développe le travail d’Al-Aly et d’autres au marque de deux ans qui a révélé que les patients présentaient un risque élevé de maladies prolongées liées au COVID, notamment le diabète, les problèmes pulmonaires, la fatigue, les caillots sanguins et les troubles gastro-intestinaux et musculo-squelettiques.

À trois ans, Al-Aly raconte Fortune, les principales complications parmi les personnes présentant des cas initiaux légers de COVID ont été trouvées dans les systèmes neurologique, gastro-intestinal et pulmonaire. Le risque persistant parmi ceux qui avaient été hospitalisés s’étendait quant à lui à sept systèmes organiques et incluait des maladies graves telles que des accidents vasculaires cérébraux, des crises cardiaques, une insuffisance cardiaque et même la maladie d’Alzheimer.

L’étude comprenait les chercheurs de renommée nationale Al-Aly et le co-auteur, le Dr Eric Topol, vice-président exécutif et professeur de médecine moléculaire à Scripps Research. Il s’est appuyé sur des patients du système de santé des Anciens Combattants de Saint-Louis. En tant que tel, notent les scientifiques, la démographie est plus masculine, blanche et légèrement plus âgée que d’autres études de patients.

« Les données sont encourageantes dans la mesure où aucun nouveau problème de santé indésirable n’a été constaté au cours de la troisième année après l’infection. » déclare Akiko Iwasaki, directrice du Centre pour les infections et l’immunité de la faculté de médecine de l’Université de Yale. Mais Iwasaki, qui n’a pas participé à l’étude, a averti que certaines maladies infectieuses post-aiguës peuvent apparaître des années plus tard. « Nous devrons conserver ce type d’études de suivi à long terme pendant des périodes prolongées », dit-elle.

Plus de défis de santé pour les patients hospitalisés

Sans surprise, ceux dont les premiers cas de COVID ont nécessité une hospitalisation ont été confrontés aux plus grands défis au cours de l’étude de trois ans, un sinistre rappel que les interventions telles que la vaccination et les antiviraux sont essentielles, dit Al-Aly. (Ceux qui ont participé à l’étude ont tous été recrutés en 2020, ce qui signifie qu’ils ont été infectés en grande partie avant que les vaccins et les antiviraux ne soient disponibles.)

« L’histoire des personnes hospitalisées est plus sombre », explique le chercheur. « Ils courent un plus grand risque et un horizon de risque plus long, avec un fardeau de morbidité astronomiquement plus élevé que celui des personnes non infectées et supérieur à celui des individus non hospitalisés. Prévenir les hospitalisations est très important.

Le risque de nouvelles complications longues du COVID a diminué au fil du temps pour les patients hospitalisés et non hospitalisés, selon l’étude. « C’est la bonne nouvelle », déclare Al-Aly. Le risque de décès, quant à lui, est devenu « insignifiant » après la première année parmi ceux qui n’ont pas eu besoin d’aller à l’hôpital, c’est-à-dire la plupart d’entre nous qui ont déjà été infectés par le COVID.

Cependant, pour ceux dont les cas ont nécessité une hospitalisation, la menace de décès « est restée constamment élevée même au cours de la troisième année », ont indiqué les chercheurs. Ce groupe était également confronté à un fardeau de santé bien plus lourd : environ 90 DALY pour 1 000 personnes, contre environ 10 DALY pour 1 000 pour le groupe non hospitalisé. (Pour le contexte, les maladies cardiaques et le cancer provoquent environ 50 DALY pour 1 000 personnes.)

« La différence des DALY entre les deux groupes ne doit pas être interprétée comme signifiant que les personnes atteintes d’une longue COVID provenant d’une maladie aiguë moins grave ne souffrent pas beaucoup en raison de leurs longs symptômes de COVID », explique le Dr David Putrino, directeur du Cohen Center. pour le rétablissement d’une maladie chronique complexe à l’École de médecine du Mont Sinaï. « Cela signifie simplement qu’au bout de trois ans, ils subissent moins de séquelles manifestement potentiellement mortelles » que ceux qui avaient initialement dû être hospitalisés.

La présence tenace du long COVID renforce l’idée qu’il ne s’agit pas d’un virus ordinaire. Les scientifiques pensent que la persistance virale, l’inflammation chronique et le dysfonctionnement du système immunitaire entrent en jeu, même si des études supplémentaires sont nécessaires.

Quelles sont les perspectives pour lutter contre le long COVID ?

Quant à la question de savoir ce que signifie réellement le terme long COVID – c’est-à-dire combien de temps il dure – la science est encore en développement, dit Al-Aly. Il décrit la longue COVID comme « cette sorte de réseau complexe de 80 problèmes de santé différents ou plus », dont certains, comme les accidents vasculaires cérébraux ou les maladies cardiaques, pourraient avoir un impact négatif sur les patients pour le reste de leur vie.

« Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas », déclare Al-Aly. « C’est seulement après trois ans… Nous ne savons pas ce qui va se passer dans 10 ans. » Le groupe de recherche espère persuader ses bailleurs de fonds de continuer à suivre la cohorte de patients pendant au moins aussi longtemps, a-t-il déclaré.

Pour ces raisons et d’autres, les chercheurs ont pris l’initiative d’accélérer le rythme des essais sur les traitements longs contre le COVID, dont les premiers efforts ont été critiqués pour leur gaspillage d’argent et de temps critique. Comparaissant devant une commission du Sénat américain en janvier, Al-Aly a déclaré aux membres de la commission qu’au moins 20 millions de personnes dans le pays avaient été touchées par une longue COVID. À l’échelle mondiale, ce nombre est estimé à au moins 65 millions.

Que réunion était remarquable en partie parce qu’il représentait la première audience du Congrès sur le long COVID depuis le début de la pandémie. Les chercheurs espèrent que cette dernière étude attirera à nouveau l’attention sur une maladie à longue traîne et à l’avenir inconnaissable, et incitera peut-être les National Institutes of Health à s’attaquer davantage à ce problème.

« Nous devons être beaucoup plus audacieux et ambitieux dans nos essais », déclare Al-Aly. « Au rythme glacial auquel ils évoluent, il est peu probable que nous obtenions des réponses définitives avant les décennies à venir. »