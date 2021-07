Le COVID et le fentanyl font augmenter les décès par surdose. Confirmez Gupta dès que possible.

James A. Winnefeld et Mary Winnefeld

Il est difficile de dire ce qui a retardé la nomination du président Joe Biden au poste de directeur de l’Office of National Drug Control Policy pendant six mois, mais il a fait un choix formidable.

Nous avons demandé au Dr Rahul Gupta de siéger au conseil d’administration de notre groupe à but non lucratif, SAFE Project, pour les mêmes raisons qu’il excellera dans son nouveau rôle. Il est un joueur d’équipe empathique avec une forte crédibilité bipartite et une expérience durement gagnée en tant que directeur de la santé publique dans l’État le plus durement touché de notre pays, la Virginie-Occidentale. Le Congrès doit agir rapidement sur sa nomination. Regina LaBelle a fait un excellent travail en tant que directrice par intérim de l’ONDCP, mais il n’y a rien de tel qu’avoir une personne confirmée par le Sénat dans ce rôle important.

Et il y a beaucoup à faire. L’épidémie de décès par surdose de drogue dans notre pays s’est considérablement aggravée pour deux raisons. Le fentanyl hautement toxique et importé illégalement – ​​la drogue qui a tué notre fils – s’est retrouvé dans presque tous les types de drogues de rue. Et l’épidémie a été amplifiée en raison des impacts sur la santé mentale de l’isolement, de l’incertitude et de l’anxiété qui ont accompagné COVID-19, qui exacerbent la susceptibilité à la dépendance aux substances.

Le nombre de morts par surdose pourrait être plus élevé

Ces deux facteurs ont entraîné une augmentation de 30% des décès en 2020. Contrairement aux statistiques COVID-19, qui sont signalées quotidiennement, les Centers for Disease Control and Prevention ne signalent les décès par surdose que six mois après la fin d’une période, ce qui indique à quel point la gravité de cette maladie est traitée. En effet, les chiffres des 12 derniers mois pourraient être encore pires que les 93 000 décès signalés la semaine dernière.

Le Dr Gupta se rend compte qu’il n’y a pas de levier unique à tirer pour surmonter cette crise. Au contraire, il existe six grandes catégories de mesures en souffrance que nous devons prendre.

Premièrement, nous devons sensibiliser le public aux véritables dimensions et à la nature de cette maladie afin d’obtenir le soutien populaire pour les mesures nécessaires pour la vaincre. Une telle sensibilisation aidera également à vaincre l’ennemi public numéro un de l’épidémie : la stigmatisation.

Deuxièmement, nous devons nous concentrer davantage sur la prévention complète, ce qui implique, parmi de nombreuses autres actions, des voix crédibles s’adressant franchement aux personnes les plus vulnérables : nos collégiens et lycéens.

Troisièmement, les professionnels médicaux et dentaires doivent mettre beaucoup plus l’accent sur la prescription et l’élimination responsables des médicaments opioïdes, et nous avons besoin d’une plus grande disponibilité de la naloxone, un médicament qui sauve des vies, et des médicaments réduisant l’appétit comme la buprénorphine.

James Winnefeld III :Je n'aurais pas dû avoir honte de mon frère. Éliminez la stigmatisation entourant la dépendance aux opioïdes.

Quatrièmement, la résolution de cette crise exigera davantage d’actions de justice axées sur ceux qui distribuent la drogue plutôt que sur ceux qui en dépendent, ainsi que de meilleures technologies d’interdiction des frontières, un recours plus répandu aux tribunaux antidrogue, plus de traitement pour les personnes incarcérées et des efforts accrus pour coopérer avec — et, le cas échéant, faire respecter la responsabilité des — pays fournisseurs. Cela doit inclure une attention beaucoup plus grande à l’interdiction du fentanyl et de ses nombreuses variantes, qui est devenu le véritable tueur dans cette crise.

Cinquièmement, ceux qui luttent contre cette maladie doivent avoir un accès de qualité à des ressources de traitement et de rétablissement, y compris des régimes qui durent suffisamment longtemps pour permettre au cerveau de vraiment commencer à se rétablir.

Enfin, nous devons faire davantage pour aider les familles et les amis qui aident un être cher à faire face à la maladie, ainsi qu’adresser les communautés mal desservies qui sont les plus vulnérables à cette maladie. Comme la plupart de ces leviers sont interdépendants, nous devons tirer chacun d’eux presque parfaitement, ou nous n’y arriverons pas. Cela nécessite le genre de leadership que le Dr Gupta fournira.

Alors que les progrès dépendent dans une certaine mesure de nos incroyables collègues à but non lucratif opérant dans cet espace, l’ONDCP doit se voir accorder le pouvoir nécessaire pour permettre au gouvernement de faire sa part vitale. Il y a un vieux dicton dans l’armée qui dit que si tout le monde est responsable, alors personne n’est responsable. Le budget, la politique et l’autorité de convocation nécessaires pour surmonter une crise de cette ampleur sont mieux exercés à partir d’un poste au niveau du cabinet, mais le président Biden a choisi de ne pas l’élever à ce niveau. Bien que cela ne soit pas optimal, nous pouvons encore vaincre ce fléau tant que le Dr Gupta bénéficie d’un soutien fort, fréquent et visible du président et de sa conseillère en politique intérieure, Susan Rice.

Lutte bipartite contre le fentanyl

Le soutien du Congrès est également vital. La coopération exceptionnelle entre les coprésidents de la Commission du Congrès sur le trafic de fentanyl synthétique, le sénateur républicain Tom Cotton de l’Arkansas et le représentant démocrate David Trone du Maryland, représente un exemple rare et prometteur du partenariat bipartite requis pour résoudre bon nombre de nos pays amèrement divisés. problèmes les plus insolubles, y compris celui-ci. Nous avons besoin de plus de cela.

Reconnaître les symptômes :Nous pensions savoir à quoi ressemblait la toxicomanie. Puis notre neveu est mort dans notre maison.

Cependant, l’obstacle potentiellement le plus redoutable à ce travail important est l’ego institutionnel. Le monde à but non lucratif est largement dépassé. Les nombreuses organisations qui travaillent dur dans cet espace essaient simplement de sauver des vies, généralement motivées par le désir d’épargner aux autres familles notre propre expérience personnelle douloureuse. Il est temps pour les organisations gouvernementales de mettre fermement de côté tous ces comportements antérieurs. Les actions interinstitutions à la suite du 11 septembre méritent d’être étudiées à cet égard. Les forces de l’ordre et la communauté du renseignement ont surmonté leurs divergences et se sont unies comme jamais auparavant en réponse à ces attaques.

La catastrophe lente des décès liés à la toxicomanie tue beaucoup plus d’Américains et nécessite une coordination interagences encore plus large. Donnons au Dr Gupta l’autorité et les ressources dont il a besoin pour y arriver. Son leadership collégial et ses conseils avisés seront aussi précieux pour notre nation qu’ils l’ont été pour notre organisation dans la lutte pour surmonter l’épidémie de surdose de drogue aux États-Unis.

L’amiral à la retraite James A. Winnefeld et Mary Winnefeld ont perdu leur fils, Jonathan, à la suite d’une overdose accidentelle. Ils sont les fondateurs et coprésidents du projet SAFE, une organisation à but non lucratif qui s’efforce de renverser l’épidémie de mortalité liée à la toxicomanie. Le Dr Rahul Gupta est membre du conseil d’administration du projet SAFE.