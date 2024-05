Le COVID est toujours plus mortel que la grippe, mais l’écart se réduit

Les patients hospitalisés pour le COVID-19 étaient plus susceptibles de mourir que ceux hospitalisés pour la grippe au cours de l’automne et de l’hiver 2023-2024, selon une analyse des données d’Anciens Combattants.

Parmi plus de 11 000 patients hospitalisés pour l’une ou l’autre maladie au cours de l’automne et de l’hiver derniers, 5,7 % des patients atteints de COVID-19 sont décédés dans les 30 jours suivant leur admission, contre 4,24 % des patients atteints de grippe, a rapporté Ziyad Al-Aly, MD, du VA St. Louis Health Care System et ses collègues.

Après ajustement des variables, le risque de décès chez les personnes hospitalisées pour COVID-19 était 35 % plus élevé (HR ajusté 1,35, IC à 95 % 1,10-1,66), ont détaillé les auteurs dans une lettre de recherche dans JAMA.

Al-Aly a dit Page Med aujourd’hui que son groupe était en fait surpris par les résultats. « Nous avons quasiment adhéré au discours public et avons bu du Kool-Aid comme tout le monde, pensant que le COVID n’était plus un problème. [more deadly than the flu]même si… il n’y avait pas de données », a-t-il déclaré. « Mais le verdict est tombé maintenant, car nous avons analysé les données de la saison COVID 2023-2024 et il est clair que la mortalité due au COVID est toujours plus élevée que celle de la grippe. »

De plus, les auteurs soulignent que les résultats de l’étude doivent être considérés à la lumière du fait qu’il y avait près de deux fois plus de personnes hospitalisations pour COVID-19 par rapport au grippe pour la saison 2023-2024, selon les données de surveillance du CDC. Dans la population étudiée, plus de trois fois plus de personnes ont été hospitalisées pour le COVID-19 que pour la grippe.

Cependant, les résultats ont révélé que le risque de mortalité chez les patients hospitalisés pour COVID-19 avait diminué par rapport à la saison précédente 2022-2023. Dans leur étude de 2023, utilisant la même base de données et les mêmes méthodes, le groupe d’Al-Aly a découvert qu’à l’automne et à l’hiver 2022-2023, le COVID était environ 60 % plus mortel que la grippe chez les patients hospitalisés pour cette maladie.

« Nous devons continuer à prendre le COVID au sérieux », a souligné Al-Aly. « Je sais que nous en avons tous marre de cette pandémie et que nous souffrons tous de fatigue pandémique, mais le COVID reste encore plus une menace pour la santé que la grippe. »

De manière rassurante, il ne semble y avoir aucune différence significative dans le risque de décès parmi les patients hospitalisés pour COVID-19 avant et pendant l’émergence de la variante JN.1 du SRAS-CoV-2 (HR ajusté 1,07, IC à 95 % 0,89-1,28). , suggérant que JN.1 pourrait ne pas être plus grave que les autres variantes récentes, ont-ils postulé. Le variant JN.1 est devenu prédominant à partir de fin décembre 2023.

L’étude a examiné les données des dossiers de santé électroniques VA dans les 50 États. Les chercheurs ont identifié les personnes admises à l’hôpital avec un diagnostic de COVID-19 ou de grippe entre le 1er octobre 2023 et le 27 mars 2024, ainsi qu’un test positif 2 jours avant ou jusqu’à 10 jours après l’admission. Les patients atteints de l’une ou l’autre maladie et hospitalisés pour une autre raison ont été exclus. La cohorte de l’étude comprenait 8 625 participants hospitalisés pour le COVID-19 et 2 647 participants hospitalisés pour la grippe saisonnière.

Après pondération du score de propension, l’âge moyen des deux cohortes était d’environ 74 ans et 95 % étaient des hommes. Environ 19 % étaient noirs et 65 % étaient blancs. Environ 47 % ont été infectés avant l’émergence du variant JN.1. En outre, parmi les patients hospitalisés pour la COVID-19, environ 65 % avaient reçu trois injections ou plus d’un vaccin contre la COVID-19, mais environ 15 % n’avaient reçu aucun vaccin contre la COVID-19. Environ 44 % de la population étudiée avait été vaccinée contre la grippe.

Seulement environ 5,3 % des personnes atteintes de COVID-19 avaient été traitées avec un antiviral ambulatoire, tel que le nirmatrelvir-ritonavir (Paxlovid), le molnupiravir (Lagevrio) ou le remdesivir (Veklury). En revanche, 8 % des patients hospitalisés pour grippe avaient reçu de l’oseltamivir (Tamiflu) en ambulatoire.

Les auteurs ont reconnu que la population étudiée par VA était plus âgée et majoritairement masculine, de sorte que les résultats pourraient ne pas être généralisables à d’autres populations. De plus, les causes du décès n’ont pas été examinées.

Katherine Kahn est rédactrice chez MedPage Today, couvrant le rythme des maladies infectieuses. Elle est rédactrice médicale depuis plus de 15 ans.

Divulgations L’étude a été financée par le ministère des Anciens Combattants. Al-Aly et ses co-auteurs n’ont révélé aucune relation avec l’industrie. Source principale JAMA Référence source : Xie Y, et al « Mortalité chez les patients hospitalisés pour COVID-19 vs grippe à l’automne-hiver 2023-2024 » JAMA 2024 ; DOI : 10.1001/jama.2024.7395