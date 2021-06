Le Covid est plus meurtrier cette année que toute l’année 2020. Pourquoi les Américains pensent-ils que c’est fini ?

Les fans dans le public réagissent alors que les Foo Fighters rouvrent le Madison Square Garden le 20 juin 2021 à New York. Kevin Mazur | Getty Images

Alors que les États-Unis poursuivent leur réouverture, assouplissent les mandats de masques et lèvent les restrictions de santé publique, une grande partie du reste du monde connaît une augmentation alarmante du nombre d’infections et de décès de Covid-19. Le contraste frappant souligne à quel point la pandémie de coronavirus s’est propagée de manière inégale, frappant désormais plus durement les pays à faible revenu alors qu’ils luttent pour l’accès aux vaccins, la propagation rapide de nouvelles variantes et les systèmes de santé lourdement chargés. Cela montre également pourquoi, même avec des pays comme les États-Unis, la Chine et le Royaume-Uni enregistrant des infections et des décès relativement faibles à Covid-19 grâce à une campagne de vaccination de masse, la crise sanitaire mondiale est encore loin d’être terminée. Certes, plus de personnes sont mortes de Covid-19 cette année que pendant toute l’année 2020, selon les données compilées par l’Organisation mondiale de la santé. Le nombre officiel de morts dans le monde s’élevait à 1 813 188 à la fin de 2020. Plus de 2 millions de personnes sont décédées des suites de Covid jusqu’à présent cette année. Les cas de Covid-19 aux États-Unis sont tombés bien en dessous du pic hivernal de ces dernières semaines, les nouveaux diagnostics étant désormais en baisse à une moyenne sur sept jours d’environ 11 310 par jour, contre plus de 250 000 au début de l’année. Moins d’infections signalées ont coïncidé avec moins d’hospitalisations et de décès. Cela a ouvert la voie à la plupart des États pour poursuivre leurs plans de retour aux affaires comme d’habitude, la Californie et New York ayant tous deux levé la plupart de leurs restrictions de santé publique ces derniers jours. Ce faisant, le gouverneur de Californie Gavin Newsom mentionné l’État « tournait la page de cette pandémie », tandis que le gouverneur de New York Andrew Cuomo mentionné: « Nous ne survivons plus seulement, nous prospérons. »

Les fans ont éclaté après que l’attaquant des Phoenix Suns Mikal Bridges (25 ans) ait frappé un trois points sur le gardien des LA Clippers Reggie Jackson (1) tard dans le premier match de la finale de la Conférence Ouest de la NBA au Phoenix Suns Arena. Robert Gauthier | Temps de Los Angeles | Getty Images

Le Mississippi et le Texas ont tous deux levé toutes les restrictions de Covid en mars avec le gouverneur du Texas Greg Abbott en mai ajoutant la menace supplémentaire d’amendes pour les villes et les autorités locales qui imposaient toujours des mandats de masque. Aux États-Unis, les parcs d’attractions, les stades sportifs et les bars rouvrent et fonctionnent à pleine capacité depuis que les Centers for Disease Control and Prevention ont assoupli ses directives sur les masques en mai. La principale agence de santé du pays a déclaré qu’il était sans danger pour les personnes entièrement vaccinées d’abandonner leurs masques, qu’elles soient à l’extérieur ou à l’intérieur.

« Pandémie à deux voies »

Le dernier Indice de coronavirus Axios-Ipsos a constaté que les craintes du pays vis-à-vis de Covid-19 continuaient de s’estomper à mesure que les gens sortaient de plus en plus de chez eux. Au cours de la semaine jusqu’au 8 juin, environ les deux tiers des Américains ont vu leur famille et leurs amis et 61% sont sortis pour manger. Ces deux chiffres étaient en hausse par rapport à la fin mai et représenteraient « le plus grand niveau d’activité hors domicile depuis le début de la pandémie ». Le sondage Axios-Ipsos a été mené du 4 au 7 juin et était basé sur un échantillon probabiliste représentatif à l’échelle nationale de 1 027 adultes. Le retour à un sentiment de normalité aux États-Unis a été stimulé par les taux de vaccination relativement élevés du pays. Plus de 177 millions de doses ont été administrées aux États-Unis, donnant à 53 % de la population au moins une dose, selon les données américaines. En revanche, certains des pays les plus pauvres du monde n’ont pas encore enregistré une seule dose.

S’exprimant mardi lors d’une conférence de presse sur la pandémie, le conseiller en santé de la Maison Blanche, le Dr Anthony Fauci, a déclaré que la variante delta hautement transmissible était la « plus grande menace » pour la tentative de la nation d’éliminer Covid-19. Delta, identifié pour la première fois en Inde, représente désormais environ 20% de tous les nouveaux cas aux États-Unis, contre 10% il y a environ deux semaines, a déclaré Fauci. Il a précédemment averti que le pays devait éviter de tomber dans le piège de croire que la crise des coronavirus était terminée et qu’il n’était plus nécessaire de s’y attaquer. Dans la ruée mondiale pour les vaccins Covid-19, les pays à revenu élevé, comme on pouvait s’y attendre, ont d’abord cherché à sécuriser les stocks pour leurs propres populations. Cela a créé une situation dans laquelle des millions de personnes ont reçu des doses dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine, en grande partie grâce au développement national de vaccins et en concluant des accords d’achat anticipé avec les fabricants. Par comparaison, certaines parties de l’Afrique, de l’Asie et des îles du Pacifique ont enregistré de faibles taux de vaccination à ce jour. Les pays moins riches comptent sur Covax, l’initiative de partage de vaccins de l’OMS. La diplomatie des vaccins a également joué un rôle important dans la course à la sécurisation des approvisionnements, bien que des experts de la santé aient soulevé des questions sur l’efficacité des vaccins fabriqués en Chine. Le ministre irlandais de la Santé, Stephen Donnelly, a semblé comprendre pourquoi les pays à revenu élevé poursuivent une approche axée sur moi en matière de vaccins lorsqu’il s’est adressé à la station de radio du pays Newstalk plus tôt cette année. L’idée que les pays seraient prêts à vacciner d’autres pays avant de vacciner leur propre population « ne tient évidemment pas », Donnelly mentionné. Se référant spécifiquement au Royaume-Uni, il a ajouté: « Ils ne le font pas. Nous ne le ferions pas. »

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) prend la parole après le Dr Anthony Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses lors de la 148e session du Conseil exécutif sur l’épidémie de maladie à coronavirus (COVID-19) en Genève, Suisse, 21 janvier 2021. Christophe Noir | QUI | via Reuters

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a décrit l’iniquité mondiale persistante comme «apartheid vaccinal » et un » échec moral catastrophique » qui a entraîné une « pandémie à deux voies. » L’OMS a averti que Covid-19 se propage plus rapidement que la distribution mondiale de vaccins. Il a déclaré que l’objectif commun du monde doit être de vacciner au moins 70 % de la population mondiale d’ici la prochaine réunion du G-7 en Allemagne. Tedros a déclaré qu’il lui faudrait 11 milliards de doses de vaccin pour atteindre cet objectif. Le 11 juin, les dirigeants du G-7 ont promis de sécuriser 1 milliard de doses de vaccin supplémentaires au cours des 12 prochains mois, soit directement, soit via Covax. « C’est une grande aide, mais nous avons besoin de plus, et nous en avons besoin plus rapidement. Plus de 10 000 personnes meurent chaque jour », a déclaré Tedros. mentionné lors d’un point de presse le 14 juin. « Ces communautés ont besoin de vaccins, et elles en ont besoin maintenant, pas l’année prochaine », a-t-il ajouté.

Accès aux vaccins

Les experts de la santé ont averti que des milliards de personnes dans le monde pourraient ne pas avoir accès aux vaccins cette année, une perspective qui augmente le risque d’émergence de nouvelles mutations du virus – compromettant peut-être l’efficacité des vaccins existants – et prolongeant la pandémie. « L’accès très inégal aux vaccins entre pays riches et pays pauvres est probablement l’exemple le plus frappant de la façon dont les inégalités mondiales se manifestent pendant la pandémie de Covid-19 », Dr Michael Baker, épidémiologiste à l’Université d’Otago à Wellington, Nouvelle-Zélande a déclaré à CNBC. De nombreux groupes ont été poussant à la renonciation à certains droits de propriété intellectuelle sur les vaccins et traitements Covid-19, y compris l’OMS, des experts de la santé, d’anciens dirigeants mondiaux et des organisations caritatives médicales internationales. L’administration du président Joe Biden a appuyé les appels, mais un petit nombre de gouvernements – dont le Royaume-Uni, l’UE et le Brésil, entre autres – ont bloqué une proposition historique soumise à l’Organisation mondiale du commerce.

Un responsable des équipements de protection individuelle (EPI) gère la foule alors que les gens font la queue pour recevoir le vaccin chinois contre le coronavirus Sinopharm Covid-19 à Phnom Penh le 31 mai 2021, dans le cadre de la campagne du gouvernement pour arrêter le nombre croissant de cas de virus. TANG CHHIN SOTHY | AFP | Getty Images

L’OMS derniers chiffres montrent que si le nombre de nouveaux cas dans le monde a diminué pendant huit semaines consécutives, cette tendance masque une augmentation inquiétante des cas et des décès dans de nombreux pays. « Le taux de baisse dans la plupart des régions a ralenti et chaque région compte des pays qui connaissent une augmentation rapide des cas et des décès. En Afrique, le nombre de cas et de décès a augmenté de près de 40 % au cours de la semaine dernière, et dans certains pays, le nombre de décès a triplé ou quadruplé », Tedros mentionné lors d’un briefing lundi. Une étude dans la revue médicale The Lancet, publié le 22 mai, a constaté que l’Afrique a le taux de mortalité mondial le plus élevé parmi les patients gravement malades de Covid-19, malgré l’enregistrement de moins de cas que la plupart des autres régions. « Alors qu’une poignée de pays ont des taux de vaccination élevés et enregistrent désormais une baisse du nombre d’hospitalisations et de décès, d’autres pays d’Afrique, des Amériques et d’Asie sont désormais confrontés à de fortes épidémies. Ces cas et décès sont en grande partie évitables », a déclaré Tedros.

Avertissement de variante delta

Les experts de la santé s’inquiètent de la propagation de la variante delta hautement transmissible. On pense que la variante de Covid identifiée pour la première fois en Inde est en passe de devenir la souche dominante de la maladie dans le monde. L’ancien commissaire de la FDA, le Dr Scott Gottlieb, a déclaré jeudi à CNBC que la propagation de la variante delta aux États-Unis était « très préoccupante », notant que sa prévalence dans le pays doublait actuellement tous les 10 à 14 jours.