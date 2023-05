Le Covid en Chine donne naissance à des compagnons patients pour les personnes âgées

Commentez cette histoire Commentaire

Zhang Zhen a appris quelques trucs pour son travail en accompagnant les gens à leurs rendez-vous à l’hôpital : ne posez pas trop de questions sur la maladie d’une personne, préparez un fauteuil roulant, apportez des collations et « concentrez-vous sur le positif », dit-elle. La Pékinoise de 44 ans fait partie d’une profession en plein essor en Chine : c’est une « compagne du patient », quelqu’un qui s’engage pour accompagner les patients lors des services médicaux, des rendez-vous réguliers chez le médecin aux séances de chimiothérapie. C’est le dernier service de location dans un pays où vous pouvez payer quelqu’un pour être votre petit ami pendant les vacances ou vos demoiselles d’honneur pour votre mariage.

Les accompagnants prennent souvent la place des enfants adultes qui ne peuvent emmener leurs parents vieillissants à l’hôpital, soit parce qu’ils habitent trop loin, soit parce qu’ils ne peuvent pas s’absenter du travail. Le travail est exigeant physiquement et mentalement, a déclaré Zhang, qui est souvent debout à 5h30 du matin et tellement debout que ses genoux et ses pieds ont commencé à lui faire mal.

« Les compagnons patients sont vraiment des enfants temporaires pour ces personnes. Vous voulez qu’ils se sentent à l’aise et en sécurité – peut-être même plus que leurs propres enfants », a-t-elle déclaré.

« Dans leur cœur, ils veulent vraiment que leurs enfants soient avec eux », a-t-elle déclaré. « C’est pourquoi nous devons leur montrer de l’amour. »

Alors que les compagnons ont commencé à apparaître dans les hôpitaux chinois au milieu des années 2010, ils sont devenus populaires pendant la pandémie de covid-19. Les autorités chinoises ont institué des règles strictes «zéro covid» qui interdisaient les déplacements à travers les provinces et même les quartiers d’une même ville. Les résidents qui ne pouvaient pas emmener leurs parents à l’hôpital se sont tournés vers leurs amis et leur famille – et finalement vers Internet, où ces services prenaient leur envol.

Mais cela reflète également certains des problèmes sociétaux et démographiques les plus pressants de la Chine.

À mesure que la population âgée de la Chine a augmenté, leurs besoins médicaux ont également augmenté, mais leurs enfants sont moins nombreux et plus éloignés, se déplaçant souvent à travers le pays pour travailler. Des décennies de politiques de planification familiale ont laissé des millions de résidents vieillissants avec peu de parents pour s’occuper d’eux.

C’est aussi un symptôme du marché du travail difficile auquel de nombreux jeunes Chinois sont confrontés aujourd’hui après trois ans de politiques covid qui ont paralysé la deuxième économie mondiale.

La Chine veut plus de bébés. Les femmes veulent le droit de dire non.

« Bien que la Chine valorise toujours les soins intergénérationnels, à cause de cette migration, c’est très difficile », a déclaré Yuying Tong, démographe à l’Université chinoise de Hong Kong. « Alors que les parents et les grands-parents de la génération de la politique de l’enfant unique vieillissent, ce sera une industrie émergente pour faire face aux problèmes de vieillissement en Chine. »

Bien que les infections à coronavirus aient diminué en Chine, l’activité d’accompagnement des patients continue de se développer.

Sur la plateforme d’achat Meituan, où les utilisateurs commandent la livraison de nourriture ou hélent une voiture, ils peuvent désormais réserver des compagnons de patients. Pour aussi peu que 13 $, un compagnon ira chercher des médicaments ou un rapport médical. Accompagner un patient vers et depuis l’hôpital dans une voiture privée coûte 86 $.

Selon un article paru l’année dernière dans le Quotidien du Peuple, plus de 500 entreprises offraient des services d’accompagnement des patients sur des sites de commerce électronique tels que Taobao et Jingdong.

Des centaines de vidéos de compagnons faisant la publicité de leurs services dans les grandes villes chinoises sont à retrouver sur Little Red Book, une plateforme lifestyle, ou Douyin, la version chinoise de TikTok.

De la musique classique édifiante joue sur des images d’eux marchant dans les salles d’hôpital, attendant dans de longues files d’attente et agitant des numéros d’enregistrement d’hôpital – nécessaires pour obtenir un rendez-vous dans le système hospitalier public chinois. Ils se présentent, expliquent leur parcours et pourquoi ils se sont lancés dans ce domaine.

Les voyages à l’hôpital font partie intégrante de la vie de nombreux citoyens chinois, dont la plupart n’ont pas de médecin régulier et se rendent dans les hôpitaux publics même pour des soins de routine.

Pourtant, les hôpitaux des grandes villes comme Pékin sont tristement célèbres pour être bondés et accablants. Le simple fait d’obtenir un rendez-vous est un processus compétitif qui nécessite souvent de se réveiller à l’aube pour commencer à se battre pour un créneau dès l’ouverture des inscriptions en ligne. Les résidents des zones rurales, où les soins de santé sont loin derrière, affluent également ici.

Les visites deviennent facilement des affaires d’une journée d’attente dans les files d’attente et de va-et-vient dans un hôpital tentaculaire pour des tests et pour effectuer des paiements, ou pour récupérer des dossiers médicaux ou des ordonnances – un système labyrinthique où chaque étape est son propre long processus. Après tout cela, les patients n’ont souvent que quelques minutes avec un médecin.

« Chez nous, un rendez-vous qui aurait pris une journée peut être fait en une demi-journée », a déclaré Jiang Jiang, 27 ans à Hangzhou, qui fait ce travail à plein temps et a récemment organisé un collectif d’environ 20 médecins. étudiants à travailler comme compagnons patients.

Ils aident environ 300 personnes par mois, allant de la recommandation de services hospitaliers à l’explication des paroles du médecin.

Les compagnons peuvent récupérer les ordonnances de leurs clients, s’inscrire et faire la queue pour les rendez-vous, et les raccompagner chez eux après une intervention.

Munis d’une liste des symptômes de leur client, les compagnons peuvent également consulter un médecin à la place du patient, un service appelé daizhen, ou obtenir un diagnostic au nom du client. Il était particulièrement populaire pendant la pandémie lorsque les gens restaient à l’écart des hôpitaux de peur d’attraper le coronavirus.

Au plus fort de l’épidémie de coronavirus en Chine, Liu Xiaoli, une femme de 34 ans à Hangzhou, travaillait 14 heures par jour alors qu’elle courait dans différents hôpitaux pour obtenir des médicaments pour les résidents malades ou accompagnait des patients anxieux dans les hôpitaux, où même les lobbies étaient bourré de gens sous perfusion intraveineuse. Les gens demandaient de l’aide et proposaient de lui payer n’importe quel prix.

« Vous avez tout vu », a déclaré Liu, qui a eu du mal à trouver un emploi avec des horaires flexibles et un bon salaire pendant la pandémie après être resté à la maison pendant des années pour élever deux enfants. « Vous avez vraiment senti à quel point la vie est fragile. »

En tant que nouvelle industrie, la compagnie des patients n’est pas réglementée et il n’y a aucune exigence pour devenir un compagnon. Les juristes ont appelé à plus de surveillance, y compris des protections pour les deux parties et des prix standardisés.

Zhang, qui a appris d’un autre compagnon patient et qui a commencé à travailler en septembre dernier, a déclaré qu’elle ne croyait pas qu’une formation médicale soit nécessaire. « C’est pour ça que les gens vont voir les médecins, n’est-ce pas ? » dit-elle.

Des images satellites montrent des foules dans les crématoriums chinois alors que le covid augmente

Vicky Li, 35 ans, qui travaille dans les assurances à Shanghai, a utilisé des compagnons de patients à deux reprises – une fois pour accompagner sa belle-mère et sa fille à l’hôpital parce qu’elle craignait que sa mère, récemment arrivée de la campagne du Yunnan, ne se débatte avec elle. propre, et un autre quand Li avait besoin d’une gastroscopie.

« Si vous souhaitez obtenir un rendez-vous rapidement, consulter un médecin ou devoir passer la nuit pour une intervention, cela vous fait gagner du temps. Cela vous évite également de vous inquiéter », a-t-elle déclaré.

Une collègue de Li utilise également une compagne pour emmener son père, atteint d’un cancer, à l’hôpital alors qu’elle ne peut pas demander de congé. « J’appelle cela une sorte de service « d’atténuation ». Cela donne aux personnes d’âge moyen un peu de répit », a déclaré Li.

Il y a cependant encore des réticences autour de cette industrie émergente. Les médecins ne sont pas toujours familiers avec l’idée de compagnons rémunérés. Et dans certains cas, les enfants qui embauchent ne veulent pas que leurs parents sachent que quelqu’un est payé pour les accompagner.

Jiang à Hangzhou a déclaré que certains clients l’engageant pour accompagner leurs parents âgés lui demanderont de faire semblant d’être une amie ou une camarade de classe. « J’ai joué toutes sortes de rôles », a-t-elle déclaré, notant qu’elle et le client s’assurent que leurs histoires « correspondent ».

De nombreux compagnons patients défendent leur métier dans des vidéos promotionnelles. Ils expliquent que leur travail est différent des scalpeurs qui vendent des rendez-vous à l’hôpital et sont perçus comme profitant du malheur des autres.

« Est-ce une ligne de travail embarrassante? » un dans la province du Henan a déclaré dans une vidéo de lui traversant un hôpital. « Ce qui est gênant, c’est d’avoir les poches vides. Travailler dur et gagner de l’argent est quelque chose dont on peut être fier.

Mais les compagnons patients et les experts pensent que la profession finira par être acceptée. Cela se produit peut-être déjà. Liu, à Hangzhou, a déclaré que la moitié de sa clientèle est désormais composée de jeunes qui ne veulent pas aller seuls à l’hôpital ou déranger leurs amis ou leur famille.

Tong, le démographe, convient que la société s’adaptera. « À l’avenir, peut-être que les gens réaliseront que c’est normal, comme payer des gens pour nettoyer la maison ou prendre un taxi. »