Le COVID des enfants est plus dangereux lorsqu’il est co-infecté par le VRS et le rhume

MERCREDI 18 janv. 2023 (HealthDay News) — Alors que le rhume, la grippe et le COVID continuent de circuler cet hiver, une nouvelle étude du gouvernement américain révèle que les jeunes enfants infectés par le COVID et un deuxième virus ont tendance à devenir plus malades.

Bien que le COVID sévère soit rare chez les enfants, les enfants peuvent tomber suffisamment malades pour se retrouver à l’hôpital.

Au cours des deux premières années de la pandémie, les jeunes enfants américains hospitalisés pour COVID avaient tendance à être plus gravement malades s’ils étaient également testés positifs pour un deuxième virus respiratoire, selon la nouvelle étude des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Habituellement, ces co-infections étaient causées par l’un des nombreux virus qui causent le rhume, notamment les rhinovirus, les entérovirus et le virus respiratoire syncytial (VRS).

Le VRS, qui peut provoquer des infections pulmonaires plus graves chez les bébés, a pratiquement disparu au début de la pandémie en raison de la distanciation sociale, du port de masque et d’autres mesures de contrôle du COVID. Le virus est ensuite revenu en force au printemps et à l’été 2021 – bien en dehors de son pic normal en hiver – alors que les restrictions COVID se sont assouplies.