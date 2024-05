Le COVID augmente en Californie alors que les nouvelles souches FLiRT dominent

La Californie pourrait se diriger vers un début plus précoce que la normale de la saison estivale du COVID-19, avec des concentrations de coronavirus dans les eaux usées augmentant dans certaines régions ainsi que le taux de tests positifs à l’échelle de l’État.

Cette tendance survient alors que la dernière famille de sous-variantes du coronavirus, collectivement surnommées FLiRT, a réalisé des gains significatifs à l’échelle nationale.

Le Sous-variantes FLiRT – officiellement connues sous les noms de KP.2, KP.3 et KP.1.1 – ont dépassé la souche hivernale dominante, JN.1. Pour la période de deux semaines qui a débuté le 12 mai, on estime qu’elles représentent au total 50,4 % des infections à coronavirus dans le pays, contre 20 % un mois plus tôt.

Au lieu que la Californie connaisse une réduction de la circulation du COVID-19, comme cela s’est produit plus tôt ce printemps, les responsables de la santé de l’État ont déclaré qu’ils estimaient que la propagation était désormais soit stable, soit en augmentation lente.

« Les concentrations de COVID-19 dans les eaux usées suggèrent une augmentation dans plusieurs régions de Californie depuis début mai. La positivité des tests pour le COVID-19 augmente lentement depuis mai », a déclaré vendredi le ministère de la Santé publique de l’État dans un communiqué au Times.

Au cours de la période de sept jours qui s’est terminée lundi, environ 3,8 % des tests de dépistage du COVID-19 se sont révélés positifs ; fin avril, cette part était de 1,9 %. (Le taux maximal de tests positifs de l’été dernier était de 12,8 %, fin août.)

Les médecins des hôpitaux du sud de la Californie et de la région de la baie de San Francisco constatent également une légère augmentation de la propagation du coronavirus.

« Nous constatons certainement une légère augmentation. Et tout cela est dû aux variantes dites FLiRT », a déclaré le Dr Elizabeth Hudson, chef régionale des maladies infectieuses au Kaiser Permanente Southern California.

Jusqu’à présent, l’augmentation a été constatée principalement dans les cas ambulatoires du Kaiser.

« Chaque fois qu’il y a une nouvelle variante, alors, malheureusement, les nouvelles variantes auront la capacité de [overcome immunity resulting from prior infection]et si une personne n’a pas été vaccinée depuis un certain temps, elle n’aura évidemment pas le même niveau de protection qu’une personne qui a été vaccinée plus récemment », a déclaré Hudson.

À San Francisco, les médecins spécialistes des maladies infectieuses remarquent davantage de personnes hospitalisées souffrant d’une pneumonie causée par le COVID.

« J’ai vu plus que ce à quoi je m’attendais, de personnes malades à l’hôpital » pour COVID, a déclaré le Dr Peter Chin-Hong, expert en maladies infectieuses à l’UC San Francisco. Le nombre n’était qu’une poignée, « mais c’est vraiment perceptible ».

Sur la base de sa lecture des données sur les eaux usées, « nous savons que c’est en hausse, et c’est en hausse plus tôt », a déclaré Chin-Hong à propos de l’activité du coronavirus.

« L’année dernière, je pense que c’était fin juin quand ça a commencé à augmenter, et cette année, c’est comme maintenant, c’est fin mai. C’est donc un peu plus tôt, mais nous partons d’un point très bas », a déclaré Chin-Hong.

Et de manière anecdotique, les habitants de la Bay Area parlent davantage de COVID, semble-t-il, a déclaré Chin-Hong. Il se souvient avoir entendu parler de la classe de l’enfant de quelqu’un aux prises avec un cas de COVID il y a quelques jours.

« Ce n’est pas nécessairement un chiffre alarmant maintenant, mais nous sommes (…) au début de l’été, c’est donc ce à quoi nous nous attendons », a déclaré Chin-Hong.

Le département de santé publique du comté de Los Angeles a également commencé à constater une très légère augmentation des cas ces derniers jours.

Du 10 au 15 mai, données les plus récentes disponibles, il y a eu en moyenne 82 à 92 cas de COVID-19 par jour, une augmentation par rapport au début du printemps. Il y a eu en moyenne 60 à 80 nouveaux cas par jour entre le 25 mars et le 9 mai, ont déclaré les responsables de la santé du comté de Los Angeles dans un communiqué au Times. Le nombre de cas reflète généralement les tests effectués dans les établissements médicaux et n’inclut pas les tests à domicile – et ne tient pas non plus compte des infections parmi les personnes qui ne subissent pas de tests.

« Il est trop tôt pour dire si cette très légère augmentation de ces derniers jours se transformera en une hausse durable. Ce nombre de cas est faible, ce qui rend difficile à l’heure actuelle l’évaluation des tendances réelles », a déclaré le département de la santé publique du comté de Los Angeles.

Les niveaux de coronavirus dans les eaux usées du comté de Los Angeles restent relativement stables, à 9 % du pic de l’hiver dernier. Mais les données contenues dans ces résultats présentent un décalage important, les données disponibles les plus récentes couvrant la période de 10 jours terminée le 11 mai.

Ailleurs dans l’État, les niveaux de virus dans les eaux usées augmentent, notamment Comté de Santa Clara — La Californie du Nord la plus peuplée et le siège de la Silicon Valley. Ces dernières semaines, les niveaux de coronavirus ont atteint le seuil « élevé » dans le bassin d’égouts de Palo Alto.

Alors que la saison estivale des voyages devrait commencer sérieusement ce week-end du Memorial Day, les médecins ont exhorté les gens à envisager de se mettre à jour sur leurs vaccinations – en particulier s’ils courent un risque plus élevé de complications graves du COVID-19.

En Californie, seulement 36 % des personnes âgées de 65 ans et plus ont reçu le vaccin COVID-19 mis à jour, disponible pour la première fois en septembre. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont exhorté toute personne âgée de 6 mois et plus à recevoir une dose du vaccin mis à jour. Une deuxième dose est également recommandée pour les personnes âgées de 65 ans et plus, à condition qu’au moins quatre mois se soient écoulés depuis leur dernière injection.

Il est particulièrement important que les personnes âgées reçoivent au moins une dose actualisée. Parmi les patients qu’il a vus récemment et qui souffraient d’un COVID grave, a déclaré Chin-Hong, tous n’avaient pas reçu de vaccin mis à jour depuis septembre et étaient généralement âgés de 75 ans et plus ou immunodéprimés.

« Nous voyons toujours des personnes hospitalisées, et sur la base des données du CDC présentées en février, plus de 95 % des personnes hospitalisées n’avaient pas reçu le vaccin mis à jour pour 2023-2024 », a déclaré le département de santé publique du comté de Los Angeles. Données CDC ont montré que l’obtention du vaccin mis à jour offrait une protection accrue de 54 % contre la maladie COVID-19 par rapport à ceux qui n’avaient pas reçu le vaccin.

Pour les personnes âgées qui envisagent maintenant une deuxième vaccination mise à jour contre le COVID-19, les facteurs à prendre en compte incluent les projets de voyage ou le fait qu’elles aient un travail dans lequel elles interagissent avec de nombreuses personnes, disent les médecins. Nous disposons de suffisamment de temps pour obtenir ce vaccin dès maintenant, ainsi que pour obtenir la nouvelle formulation attendue à l’automne.

« En recevant votre rappel maintenant, vous allez vraiment vous protéger pour traverser cette probable vague estivale », a déclaré Hudson.

Même si pour de nombreuses personnes, le COVID ne signifie plus une visite à l’hôpital, « pour certaines personnes, c’est un gros problème », a déclaré Chin-Hong. « Et ce sont les gens que j’ai vus à l’hôpital – ils étaient très, très malades et ils sont restés là pendant un certain temps. »

À l’échelle nationale, depuis début octobre, plus de 43 000 personnes ont décédé de COVID, selon le CDC, dont plus de 3 400 en Californie. En revanche, la grippe a probablement abouti en moins de décès à l’échelle nationale – environ 25 000 sur la même période.

Le risque de décès parmi les personnes hospitalisées est plus élevé pour les personnes atteintes du COVID que pour celles atteintes de la grippe, en particulier chez les personnes âgées, selon le département de santé publique du comté de Los Angeles.

« Lorsque vous êtes à l’hôpital, bien d’autres choses peuvent arriver. … Vous pouvez contracter des infections nosocomiales. Vous voulez donc toujours éviter l’hospitalisation », a déclaré Chin-Hong.

La Californie a récemment franchi une étape importante en matière de COVID : zéro décès en un seul jour calendaire, le 2 avril, un exploit jamais réalisé depuis les premiers jours de la pandémie. Le comté de Los Angeles a également connu un nouveau record de décès – une moyenne de 0,14 décès par jour sur une période hebdomadaire, enregistrée pour la période de sept jours terminée le 2 avril.

« C’est vraiment un triomphe de la science que nous soyons arrivés à un point où nous arrivons à un jour où il n’y aura aucun décès dû au COVID », a déclaré Hudson, attribuant le crédit à des facteurs tels que le développement de vaccins et de médicaments anti-Covid, ainsi qu’au perfectionnement des médicaments anti-Covid. techniques utilisées pour traiter les patients.

Pourtant, « le COVID n’est pas seulement une grippe ou un rhume », a déclaré Hudson. « Le COVID peut potentiellement avoir des impacts à très long terme sur certaines personnes. … Long COVID rend vraiment les choses différentes.»

Il existe des preuves de plus en plus nombreuses selon lesquelles plus vous contractez le COVID, plus il est probable qu’un long COVID se développe, a déclaré Hudson. Et « il semble que les personnes dans la trentaine et la quarantaine soient celles qui sont les plus susceptibles de contracter un long COVID ».

Certains patients ont été définitivement handicapés par une longue COVID, mais, a déclaré Hudson, « pour la plupart des gens, il semble – peut-être après 12 mois, parfois 18 mois – que tous les symptômes disparaissent. Mais ça fait longtemps pour ne pas se sentir bien.

Il y a eu de nombreuses discussions selon lesquelles la prévalence du COVID à long terme est inférieure à celle du début de la pandémie. Mais même maintenant, chaque fois qu’une personne contracte le COVID, il y a toujours une chance qu’un long COVID se développe.

Certains patients « ont des problèmes respiratoires », a déclaré Hudson. D’autres peuvent développer quelque chose appelé POTS, qui signifie syndrome de tachycardie orthostatique posturale, et peut provoquer des pics brusques de la fréquence cardiaque et des étourdissements.

« Un long COVID peut affecter le système nerveux autonome d’une manière que nous ne comprenons pas encore à 100 % », a déclaré Hudson. « Mais nous savons que les gens finissent par souffrir de ce syndrome particulier et que cela peut changer leur vie. »

En plus de se tenir au courant des vaccinations, les médecins ont donné les conseils suivants pour se préparer à une augmentation attendue de la circulation du COVID :

• Évitez les personnes malades. Certaines personnes malades peuvent faire passer leurs symptômes pour un « rhume », alors qu’il pourrait s’agir du début d’une maladie liée au COVID-19.

• Testez si vous êtes malade et faites un test quotidiennement. Il faut parfois plus de temps après le début de la maladie pour qu’un test rapide de dépistage de la COVID-19 se révèle positif. Envisagez de passer un test COVID rapide une fois par jour pendant trois à cinq jours consécutifs après l’apparition des symptômes de toux et de rhume, a déclaré Hudson. Cela peut aider la personne malade à prendre des mesures pour s’isoler ultérieurement et limiter la propagation de la maladie aux autres.

• Prévoyez de demander du Paxlovid si vous tombez malade. Paxlovid est un médicament antiviral qui, lorsqu’il est pris par des personnes présentant un risque de forme grave de la COVID-19 et souffrant d’une maladie légère à modérée, réduit le risque d’hospitalisation et de décès.

• Les masques sont beaucoup moins courants de nos jours, mais peuvent toujours être un outil pratique pour prévenir les infections. Le port d’un masque sur un vol bondé où des personnes toussent à proximité peut aider à réduire le risque d’infection.