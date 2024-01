Le Covid a fait 170 000 morts dans les maisons de retraite. La plupart des habitants n’ont toujours pas reçu la dernière dose.

« Les Américains vous considèrent comme le plus haut responsable de la santé publique du pays ; cela en dit long si, en plus d’autres actions, vous faisiez appel directement aux résidents et aux membres de leurs familles », a écrit Katie Smith Sloan, présidente du groupe industriel LeadingAge, dans

une lettre du 22 décembre à Becerra.

Plus de 170 000 résidents de maisons de retraite sont décédés depuis l’arrivée de Covid il y a quatre ans. Mais après les efforts déployés par tous pour vacciner les personnes âgées en 2020 et 2021, les citoyens américains les plus vulnérables se retrouvent désormais en grande partie livrés à eux-mêmes.

Sloan a donné à Becerra une liste de choses à faire pour aider les foyers : leur permettre de passer de petites commandes de vaccins adaptées au ralentissement de la demande, impliquer les hôpitaux dans la campagne de vaccination, permettre à l’industrie de facturer davantage à Medicare pour l’administration des vaccins et proposer un message. ça marche.

Un jour plus tard, lors de la deuxième réunion, Becerra n’a pas proposé de nouvelle aide, mais a réitéré les règles fédérales exigeant que les foyers proposent des vaccins.

“Nous avons traqué toutes ces choses à faire pendant trois années consécutives – je ne pense pas qu’elles aient eu un impact”, a déclaré un haut responsable de l’administration, qui a requis l’anonymat pour discuter de la réponse de l’administration, à propos des demandes des maisons de retraite. . La personne a déclaré que l’agence examinerait les dernières demandes et continuerait à travailler avec l’industrie, mais elle était sceptique quant au fait qu’elle changerait radicalement le résultat même si l’administration y accédait.

“Je ne pense pas que cette lettre contenant les éléments qu’elle contient, même si nous cochions chaque case, changerait tout d’un coup, comme par magie, le taux de vaccination”, a déclaré le responsable.

“Nous savons qu’ils peuvent le faire”

Les résidents des maisons de retraite, en raison de leur âge et de leurs pathologies sous-jacentes, sont particulièrement vulnérables au Covid-19.

Lorsque les premiers vaccins contre le Covid sont arrivés dans les maisons de retraite fin 2020, dans les cliniques gérées par le gouvernement, presque tous les résidents ont choisi la vaccination – un énorme soulagement, étant donné le nombre de morts énorme dans les maisons à ce moment-là.

“[The administration] avait les grandes pharmacies qui étaient à bord. Ils ont amené les cliniques dans les maisons de retraite et, dans l’ensemble, les résidents ont reçu leurs vaccins », se souvient David Grabowski, professeur de politique de santé à la Harvard Medical School.

Mais ce succès s’est estompé avec la campagne de vaccination plus large.

On ne sait pas clairement pourquoi, mais deux changements y ont probablement contribué, selon les dirigeants de l’industrie et du gouvernement.

Premièrement, l’intérêt pour la vaccination a diminué car ils se sont révélés incapables d’arrêter la transmission, tout comme les désaccords sur qui a besoin d’une injection annuelle – même s’il existe un consensus parmi les experts sur le fait que les personnes âgées le font.

Deuxièmement, l’administration a cessé d’acheter et de gérer la distribution des vaccins à partir du déploiement du vaccin mis à jour en septembre dernier.

Cette décision a coïncidé avec la décision de l’administration de mettre fin à l’état d’urgence de santé publique, ce qui a justifié le transfert de la responsabilité aux assureurs, aux pharmacies, aux cabinets médicaux et aux autres organismes de santé privés qui gèrent d’autres vaccinations.

Pour les maisons de retraite, cela signifie qu’elles doivent se procurer les injections et gérer la manière dont elles sont administrées, ce qui crée des problèmes de logistique et de remboursement.

Bien que le gouvernement et les dirigeants de l’industrie conviennent qu’un certain nombre d’autres facteurs pourraient également entrer en jeu, le résultat est clair : seuls 38 % des résidents des maisons de retraite ont reçu la dernière injection, soit une baisse significative par rapport à la campagne de vaccination initiale.





Il existe une grande variation entre les États. Le Dakota du Nord et le Dakota du Sud signalent que plus de 60 pour cent des résidents des maisons de retraite sont vaccinés, alors que seulement 20,1 pour cent des résidents des maisons de retraite de l’Arizona le sont.

Et le Covid continue de faire des victimes dans les foyers : près de 600 résidents sont morts au cours des deux premières semaines de 2024. Au 14 janvier, plus de 14 700 cas de Covid-19 ont été confirmés parmi les résidents des maisons de retraite depuis le début de l’hiver – un chiffre bien inférieur. taux de cas que les années précédentes.

Les membres de l’administration soulignent les divergences entre les États comme raison de croire que les prestataires pourraient faire plus.

Dans certaines maisons, la plupart des résidents sont vaccinés, dans d’autres presque personne, ce qui a amené Becerra à rappeler aux dirigeants des maisons de retraite qu’ils sont légalement tenus d’offrir au moins des vaccins à leurs résidents.

“Nous savons qu’ils peuvent le faire”, a déclaré le responsable de l’administration. «Mieux est possible.»

Et l’administration peut citer des établissements, comme ceux des Dakotas, qui ont vacciné la plupart de leurs résidents.

“Il s’agit absolument de cette confiance”, a déclaré le Dr Jeremy Cauwels, qui supervise la Good Samaritan Society, le fournisseur de soins de longue durée de Sanford Health, basé dans le Dakota du Sud.

Il a déclaré que les relations de plusieurs années avec les patients étaient suffisamment puissantes pour surmonter le scepticisme à l’égard des vaccins. Dans certaines installations appartenant à Sanford, il a déclaré que le taux d’adoption était supérieur à 90 pour cent.

« Chaire d’intimidateur »

Sloan a reconnu que certains foyers font un meilleur travail que d’autres en matière de vaccination des résidents – plus de la moitié des résidents des établissements LeadingAge ont reçu la dernière injection – indiquant que les établissements peuvent contribuer à renforcer la confiance.

Mais elle a également déclaré qu’elle avait remarqué que l’administration faisait moins que par le passé pour persuader les Américains de se faire vacciner.

“L’une des choses dont nous avons parlé au secrétaire était vraiment le rôle que le HHS en particulier peut jouer en utilisant sa chaire d’intimidation comme principal communicateur de santé publique dans le pays”, a déclaré Sloan. “Pour moi, c’est un rôle énorme, énorme.”

La directrice des Centers for Disease Control and Prevention, Mandy Cohen, a déclaré à POLITICO en octobre que faire vacciner les résidents des maisons de retraite était une priorité absolue pour son agence étant donné le risque auquel ils sont confrontés.

« Avant cette saison virale et tout au long de l’automne, le CDC a travaillé avec d’autres agences fédérales, des services de santé étatiques et locaux et des partenaires de soins de santé pour résoudre les problèmes d’accès aux vaccins et encourager leur adoption. Nous nous attendons à voir des améliorations », a écrit un porte-parole de l’agence dans un e-mail.

Mais certains membres de l’administration ont également déclaré qu’il était approprié que le passage d’un système de distribution géré par le gouvernement à un système géré par le secteur privé signifie également un abandon du rôle du gouvernement dans la promotion de la vaccination en cas de pandémie.

« Certains ont pensé qu’il serait peut-être préférable que le message vienne des fabricants et d’entités privées », a déclaré le haut responsable, estimant que les pressions de l’administration ne faisaient que renforcer le scepticisme à l’égard des vaccins dans certaines communautés.