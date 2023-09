Le Covid a érodé la confiance dans les vaccins. Les élections de 2024 pourraient aggraver la situation, préviennent les experts.

C’est un mouvement organisé uniquement dans les termes les plus vagues. C’est anti-vaccin et anti-science. C’est pro-liberté médicale et pro-médecine alternative. Mais la croissance dans les rangs du mouvement fait craindre à de nombreuses personnes, au sein et à l’extérieur du gouvernement, que ce cycle de campagne n’accélère sa propagation, ne consolide sa force et ne cimente sa place dans le milieu politique.

«La situation va empirer avant de s’améliorer», a déclaré le Dr Jerome Adams, chirurgien général américain sous l’administration Trump. « Beaucoup d’entre nous dans le domaine de la santé publique sont profondément préoccupés par le fait que la méfiance à l’égard du gouvernement et des entités de santé, ainsi qu’une campagne politique dans laquelle les candidats soutiennent ouvertement et vigoureusement que les gens devraient ignorer les conseils des experts en santé, pourraient avoir des effets néfastes pour les années à venir – non. peu importe qui gagne.

«La situation va empirer avant de s’améliorer», a déclaré le Dr Jerome Adams, chirurgien général américain sous l’administration Trump. | Élie Nouvelage/Getty Images

L’administration de l’ancien président Donald Trump a mobilisé des ressources fédérales sans précédent pour développer et promouvoir un vaccin contre le Covid en un temps record. Mais quelques semaines après son arrivée, le ressentiment persistant à l’égard des mesures de confinement et la méfiance à l’égard du gouvernement ont conduit à une réaction généralisée, en particulier parmi les conservateurs, qui persiste près de trois ans plus tard. Près de quatre républicains sur 10 déclarent qu’ils recevront « certainement » ou « probablement » le nouveau vaccin, selon un sondage mené par Morning Consult et POLITICO, tandis que près de huit démocrates sur 10 s’attendent à rechercher le vaccin mis à jour.

Ce scepticisme se répercute sur d’autres vaccins, comme ceux qui préviennent la rougeole, les oreillons et la rubéole. Le Dr Umair Shah, secrétaire à la Santé de l’État de Washington, a déclaré qu’il faudrait peut-être même la mort d’une personnalité influente à cause d’une maladie évitable par la vaccination pour inciter le public à accepter davantage la vaccination.

« Je suis vraiment inquiet, et beaucoup de gens dans le domaine de la santé publique et des soins de santé sont très inquiets, du fait que ce soit le début d’une période vraiment difficile et difficile », a déclaré Shah. « Malheureusement, des gens vont tomber malades. Nous allons perdre des vies.

Pendant des décennies, être ouvertement sceptique à l’égard des vaccins a fait de quelqu’un un paria dans tous les cercles politiques, sauf dans les plus petits. Les deux parties reconnaissaient généralement que la science moderne avait réalisé des percées essentielles dans le domaine des soins de santé. Semer le doute sur eux vous mettait en marge. Mais les responsables de la santé publique craignent que ces jours ne soient de plus en plus comptés.

Robert F. Kennedy Jr., qui a obtenu 15 % de soutien dans un sondage Harvard-Harris sur la primaire présidentielle démocrate au début du mois, se présente sur sa bonne foi anti-vaccin. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, un républicain, fait campagne sur son travail visant à promouvoir la « liberté médicale » et a déclaré qu’il confierait Kennedy à un groupe de travail chargé d’enquêter sur les excès du gouvernement en matière de médecine s’il était élu président. Vivek Ramaswamy, un entrepreneur en biotechnologie également candidat à l’investiture républicaine, a vanté ses projets visant à « dénoncer et finalement vider » la FDA et a proposé Kennedy comme candidat à la vice-présidence.

Même si ces candidats sont en retard dans les sondages, leurs partisans survivront certainement à la campagne. Le ressentiment persistant à l’égard des restrictions liées à la pandémie alimente un scepticisme accru à l’égard de la santé publique, ce qui pourrait conduire à des taux de vaccination encore plus faibles, à une propagation plus large des maladies et à une incapacité à faire face aux futures pandémies.

« Des centaines de milliers d’Américains sont morts dans cette pandémie à cause de mauvaises informations sur les vaccins et les traitements », a déclaré le Dr Ashish Jha, doyen de la Brown School of Public Health et ancien coordinateur de la réponse Covid-19 à la Maison Blanche sous l’administration Biden. « Je suis certainement inquiet de ce qui se passera au cours des trois à cinq prochaines années. »

Les données montrent que la grande majorité des Américains faire confiance à la science, écouter les médecins et vacciner leurs enfants. Mais le nombre croissant de ceux qui ne le font pas menace d’anéantir des générations de travail dans la lutte contre des maladies mortelles et débilitantes qui n’ont pas été largement diffusées depuis des décennies.