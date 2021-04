Dans le but d’ajouter de la couleur et de l’enthousiasme et également d’encourager le public à se faire vacciner contre le coronavirus, l’American Museum of Natural History ajoutera également à la liste des sites de vaccination Covid-19 de New York à partir de vendredi. Les habitants de New York pourront s’inscrire pour obtenir le vaccin Covid-19 de Moderna dans le Milstein Hall of Ocean Life du musée, juste sous le gigantesque modèle de baleine bleue de 94 pieds suspendu au plafond.

La semaine dernière, New York a ouvert des rendez-vous de vaccination pour tous les 16 ans et plus.

S’adressant à Twitter, le maire de New York, Bill de Blasio, a annoncé l’ouverture de l’établissement et a invité tout le monde à se faire vacciner au musée, en particulier pour les résidents de logements sociaux, le personnel du musée et les travailleurs culturels du District Council 37.

Nous venons de BALEINE #COVID-19[FEMININE vaccins à l’American Museum of Natural History! Ce site s’adresse à tous mais surtout à nos @NYCHA logements des résidents, des travailleurs culturels, des membres du DC37 et du personnel du musée. Baleine à bientôt! pic.twitter.com/WLvnziNho0 – Maire Bill de Blasio (@NYCMayor) 19 avril 2021

Pour mettre en évidence l’importance de la vaccination, l’emblématique baleine bleue porte également un bandage pour noter qu’elle a également été « vaccinée » contre le coronavirus. Construit au milieu des années 1960 en mousse et en fibre de verre, le bandage de l’attraction mesure 6 pieds et 2 pieds de large. Le musée a également publié une vidéo sur son pseudo Twitter qui montrait l’énorme bandage plâtré sur le mammifère bi.

«Nous avons reçu de nombreuses questions sur le bandage de la baleine bleue: c’est réel. Il a été installé hier par Trenton du département des expositions! Il mesure 6 pieds de long et 2 pieds de large », a écrit la poignée Twitter du musée.

Twitterati a fait quelques observations intéressantes sur la baleine bleue et sur son bandage. Un utilisateur était également préoccupé par le squelette du T Rex au musée auquel la poignée du musée a répondu que le T -rex avait déjà pris rendez-vous pour la vaccination.

Selon la tendance des vaccins, quelqu’un a même suggéré que le musée devrait renommer quelques dinosaures Pfizersaurus et Modernadon, une version des vaccins Pfizer et Moderna.

