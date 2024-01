Le COVID-19 vous rend malheureux en drainant la dopamine

Getty Images

Contenu de l’article Si un test positif au COVID-19 n’est pas assez ennuyeux, de nouvelles recherches ont révélé que cela peut également vous rendre malheureux et irritable.

Contenu de l’article Une équipe de chercheurs de Weill Cornell Medicine, de l’Université Columbia et du Memorial Sloan Kettering Cancer Center a découvert comment le virus peut infecter les cellules cérébrales liées à l’humeur, au mouvement et au stress, entraînant une interruption de la production de dopamine.

Contenu de l’article Les scientifiques ont utilisé des cellules souches humaines pour créer divers types de cellules présentes dans le corps humain. Cela leur a permis d’étudier comment le SRAS-CoV-2, le virus responsable du Covid-19, affecte différentes cellules. Leurs expériences en laboratoire ont mis en évidence le phénomène de sénescence, ou vieillissement biologique, qui endommage la production de dopamine, détériorant les cellules au point qu’elles ne peuvent plus croître et se diviser. L’équipe a suggéré que ces résultats pourraient faire la lumière sur les symptômes neurologiques affectant les personnes souffrant d’un long COVID.

Contenu de l’article Environ 5 % des neurones dopaminergiques peuvent être infectés par le coronavirus, entraînant une sénescence et une inflammation, selon l’étude publiée dans la revue Cellule souche. Les chercheurs ont également découvert que trois médicaments – le riluzole, la metformine et l’imatinib – pourraient potentiellement protéger les neurones dopaminergiques contre l’infection par le COVID, et des études plus approfondies pourraient conduire à un moyen de prévenir l’attaque du COVID sur le cerveau. Le riluzole est généralement utilisé pour la maladie de Lou Gehrig, la metformine pour diabèteet l’imatinib pour la leucémie et d’autres cancers. VIDÉO RECOMMANDÉE Nous nous excusons, mais cette vidéo n’a pas pu se charger. Lire la vidéo Souvent confondue avec les endorphines de « bien-être », qui sont en fait les opiacés naturels du corps, la dopamine est en réalité le neurotransmetteur responsable de ces sentiments de « récompense » tels que le sommeil, la concentration, la mémoire et l’apprentissage du mouvement. Les résultats expliqueraient donc pourquoi le COVID provoque des symptômes. comme le brouillard cérébral ou la tristesse générale. « Ce projet a commencé par étudier comment différents types de cellules dans différents organes réagissent à l’infection par le SRAS-CoV-2. Nous avons testé des cellules pulmonaires, des cellules cardiaques et des cellules bêta pancréatiques, mais la voie de la sénescence n’est activée que dans les neurones dopaminergiques », a déclaré l’auteur principal, le Dr Shuibing Chen, de Weill Cornell Medicine. “C’était un résultat complètement inattendu.” Ils ont en outre confirmé leurs découvertes avec des échantillons d’autopsie d’individus infectés par le coronavirus.

Contenu de l'article "Le taux d'infection des neurones dopaminergiques n'est pas aussi élevé que celui des cellules pulmonaires, la principale cible du virus, mais même une petite population de cellules infectées peut potentiellement avoir un effet grave", a ajouté Chen. Ils ont noté que même si la plupart des gens peuvent être exposés au COVID, tous ne sont pas vulnérables aux lésions des neurones dopaminergiques. La génétique et la gravité de la maladie entrent en ligne de compte dans le risque neurologique, bien que les scientifiques recommandent que des études plus larges sur la population humaine explorent davantage la question. Étant donné que la sénescence des neurones dopaminergiques est une caractéristique de la maladie de Parkinson, les chercheurs ont suggéré de surveiller les personnes atteintes d'un long COVID pour déceler un risque accru de développer des symptômes liés à la maladie de Parkinson.

