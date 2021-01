Par Emma Batha

LONDRES, 13 janvier (Fondation Thomson Reuters) – Le changement mondial dramatique vers le travail à distance pendant les verrouillages COVID-19 a souligné le besoin urgent de plus grandes protections pour les travailleurs à domicile, dont beaucoup sont bien moins payés que ceux employés à l’extérieur du domicile, Nations Unies a déclaré mercredi.

Environ 7,9% des travailleurs – 260 millions de personnes – étaient à domicile avant la pandémie, mais ce chiffre a plus que doublé, selon l’Organisation internationale du travail (OIT).

« Les travailleurs à domicile ont été invisibles pendant trop longtemps. Mais l’explosion du travail à domicile pendant la pandémie a mis en évidence les mauvaises conditions de travail vécues par des millions de personnes dans le monde », a déclaré l’économiste de l’OIT, Janine Berg, à la Fondation Thomson Reuters.

Les travailleurs à domicile gagnent en moyenne 13% de moins que les non-travailleurs à domicile en Grande-Bretagne, 22% de moins aux États-Unis, 25% de moins en Afrique du Sud et environ 50% de moins en Argentine, en Inde et au Mexique, a indiqué l’OIT dans un rapport.

L’agence des Nations Unies s’est penchée sur les défis auxquels sont confrontés les «travailleurs à domicile industriels» produisant des biens tels que les vêtements, l’électronique et l’artisanat, les télétravailleurs en col blanc et le nombre croissant de travailleurs de services via des plateformes de travail numériques.

Ces emplois, où les travailleurs sont rémunérés à la tâche, comprennent le traitement des réclamations d’assurance, la modération du contenu en ligne, l’édition de copies et l’annotation des données pour les systèmes d’intelligence artificielle.

Les travailleurs à domicile ne bénéficient pas du même niveau de protection sociale que les personnes travaillant à l’extérieur du domicile et sont moins susceptibles de faire partie d’un syndicat ou d’être couverts par une convention collective, a déclaré l’OIT.

Ils sont confrontés à des risques plus importants pour la santé et la sécurité, en particulier lorsqu’ils manipulent des outils ou des produits chimiques comme les colles, et ont moins accès à la formation que les autres travailleurs, ce qui peut affecter les perspectives de carrière.

Berg, co-auteur du rapport, a déclaré qu’un problème clé était la classification de nombreux travailleurs à domicile en tant qu’entrepreneurs indépendants, ce qui les mettait hors du champ d’application de la plupart des lois du travail.

L’OIT a appelé les gouvernements à étendre la législation du travail et de la sécurité sociale aux travailleurs à domicile de l’économie informelle.

Il a également mis en évidence des défis particuliers liés à la protection de l’emploi pour les travailleurs des plateformes numériques, qui sont répartis dans le monde entier et peuvent travailler dans un pays différent de la plateforme en ligne et du client.

Beaucoup gagnent moins que le salaire minimum et si leur travail est rejeté, ils n’ont pas d’arbitre indépendant.

Le rapport recommandait d’utiliser les données générées par leur travail pour surveiller les conditions de travail.

Berg a prédit que les progrès technologiques et la pandémie de COVID-19 entraîneraient une augmentation permanente du nombre de personnes travaillant à domicile en utilisant Internet, le courrier électronique et la vidéoconférence.

« Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose – certaines personnes aiment vraiment ça. Mais il s’agit d’être conscient des risques potentiels », a-t-elle déclaré. « La pandémie a ajouté de l’urgence à ces problèmes. »

L’une des préoccupations des télétravailleurs est que les employeurs pourraient progressivement remplacer le personnel travaillant à domicile par des entrepreneurs, éventuellement originaires de pays où la main-d’œuvre est moins chère.

Un autre problème est le flou entre le travail et le temps personnel. La France, le Chili, la Belgique, l'Équateur et l'Italie ont introduit des règles permettant aux travailleurs «de se déconnecter» et garantissant que les patrons respectent les frontières entre le travail et la vie privée.