La pandémie mondiale de coronavirus pourrait porter le nombre de personnes vivant dans l’extrême pauvreté à plus d’un milliard d’ici 2030, selon une nouvelle étude des Nations Unies publiée jeudi.

Avec l’accélération des nouvelles infections et des effets socio-économiques du virus, 207 millions de personnes supplémentaires pourraient se retrouver dans une extrême pauvreté au cours des 10 prochaines années dans le pire des cas d’effet à long terme du COVID-19.

L’étude du Programme des Nations Unies pour le développement a été réalisée en collaboration avec le Pardee Center for International Futures de l’Université de Denver. Il décrit trois scénarios, qui ont tous poussé des dizaines de millions de personnes plus loin dans la pauvreté en raison de la pandémie qui a entraîné des verrouillages, la fin de l’emploi et des difficultés économiques dans le monde.

La pandémie, a déclaré l’administrateur du PNUD Achim Steiner, est un point de basculement et les choix que font les dirigeants pourraient déterminer dans quelle mesure la pauvreté s’aggrave à l’échelle mondiale.

«Nous avons l’opportunité d’investir dans une décennie d’action qui non seulement aide les gens à se remettre du COVID-19, mais qui réinitialise le chemin de développement des personnes et de la planète vers un avenir plus juste, résilient et vert», a déclaré Steiner.

Les résultats de l’étude affirment que des interventions politiques ciblées qui tiennent compte des objectifs de développement durable de l’ONU pourraient accélérer la sortie de crise des populations et compenser une partie de l’impact négatif du virus en raison d’une perte de productivité. Ils pourraient également aider à sortir 146 millions de personnes supplémentaires de l’extrême pauvreté, selon l’étude.

Connus sous le nom d’ODD, les objectifs de développement durable sont un ensemble de 17 objectifs adoptés par l’ONU en 2015 et présentés comme un moyen de mettre fin à la pauvreté, de protéger la planète et de garantir aux gens un avenir durable. Pour aider à atteindre ces objectifs et aider à contrer certains des effets négatifs du COVID, l’étude appelle à des investissements dans la gouvernance, la protection sociale, l’économie verte et la numérisation.

«Ces interventions sont ambitieuses, voire radicales, et nécessitent des changements de comportement à tous les niveaux de la société», indique l’étude. «Les gouvernements doivent améliorer leur efficacité et leur efficience. Les citoyens doivent changer les modes de consommation de nourriture, d’énergie et d’eau. Et la collaboration mondiale sur le changement climatique doit s’améliorer – y compris sur les taxes sur le carbone et les subventions aux combustibles fossiles.

Selon l’étude, les gouvernements et les autres partenaires doivent accroître l’accès aux services de base, améliorer les transferts de santé et de protection sociale et accroître la connectivité aux services mobiles et à large bande et renforcer les investissements dans la recherche et le développement. Il sera également essentiel de renforcer l’accès à une gouvernance inclusive, efficace et responsable.

L’étude souligne qu’au cours des derniers mois, les citoyens de certains pays ont vu de nouvelles politiques qui semblaient impossibles il y a quelques mois – un revenu de base temporaire au Brésil et un accès élargi aux programmes de protection sociale en Colombie grâce à l’utilisation de bases de données numériques et de services financiers numériques. . Plus est nécessaire, selon l’étude.

Mercredi, il y avait un total de 62,2 millions d’infections au COVID-19 dans le monde et 1,49 million de décès.

Au cours de la semaine dernière, les États-Unis et d’autres pays de la région ont signalé 1,6 million de nouvelles infections et 22000 décès, a déclaré le Dr Carissa Etienne, directrice de l’Organisation panaméricaine de la santé, aux journalistes lors de son point de presse hebdomadaire sur la situation autour de la Amériques.

«Au cours du seul mois de novembre, plus de six millions de nouveaux cas ont été signalés dans les Amériques. Cela représente une augmentation de près de 30% par rapport aux chiffres de fin octobre », a déclaré Etienne. «Nous avons vu des cas quotidiens records enregistrés en Amérique du Nord.»