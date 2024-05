Le COVID-19 pourrait endommager la vision – Neuroscience News

Résumé: Les chercheurs ont découvert que le SRAS-CoV-2 peut pénétrer la barrière hémato-rétinienne, provoquant potentiellement des lésions oculaires à long terme. L’étude a révélé que le virus induit une réponse hyperinflammatoire et la mort cellulaire dans la rétine.

Cette avancée souligne l’importance de surveiller la santé oculaire des patients atteints de la COVID-19. Les résultats pourraient conduire à de nouveaux traitements pour prévenir et traiter les complications oculaires liées au COVID-19.

Faits marquants:

Violation de la barrière: Le SRAS-CoV-2 peut pénétrer la barrière hémato-rétinienne et infecter les yeux. Réaction inflammatoire: Le virus provoque une hyperinflammation et la mort cellulaire de la rétine. Surveillance de la santé: Les patients atteints de COVID-19 doivent faire vérifier leurs yeux pour déceler des dommages potentiels.

Source: Université du Missouri-Columbia

La barrière hémato-rétinienne est conçue pour protéger notre vision des infections en empêchant les agents pathogènes microbiens d’atteindre la rétine où ils pourraient déclencher une réponse inflammatoire pouvant entraîner une perte de vision.

Mais des chercheurs de la faculté de médecine de l’Université du Missouri ont découvert que le virus à l’origine du COVID-19 peut briser cette barrière protectrice de la rétine, avec des conséquences potentielles à long terme sur les yeux.

Pawan Kumar Singh, PhD, professeur adjoint d’ophtalmologie, dirige une équipe recherchant de nouvelles façons de prévenir et de traiter les maladies infectieuses oculaires.

Singh a également découvert que la présence prolongée de l’antigène de pointe du SRAS-CoV-2 peut provoquer un microanévrisme rétinien, une occlusion de l’artère et de la veine rétiniennes et une fuite vasculaire. Crédit : Actualités des neurosciences

En utilisant un modèle de souris humanisée ACE2, l’équipe a découvert que le SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID-19, peut infecter l’intérieur des yeux même lorsque le virus ne pénètre pas dans l’organisme par la surface des yeux.

Au lieu de cela, ils ont découvert que lorsque les virus pénètrent dans le corps par inhalation, ils infectent non seulement des organes comme les poumons, mais atteignent également des organes hautement protégés comme les yeux à travers la barrière hémato-rétinienne en infectant les cellules tapissant cette barrière.

« Cette découverte est importante à mesure que nous améliorons notre compréhension des effets à long terme de l’infection par le SRAS-CoV-2 », a déclaré Singh.

«Auparavant, les chercheurs se concentraient principalement sur l’exposition du virus à la surface oculaire. Cependant, nos résultats révèlent que le SRAS-CoV-2 atteint non seulement l’œil lors d’une infection systémique, mais induit une réponse hyperinflammatoire dans la rétine et provoque la mort cellulaire dans la barrière hémato-rétinienne.

« Plus les restes viraux restent longtemps dans l’œil, le risque de dommages à la rétine et à la fonction visuelle augmente. »

Singh a également découvert que la présence prolongée de l’antigène de pointe du SRAS-CoV-2 peut provoquer un microanévrisme rétinien, une occlusion de l’artère et de la veine rétiniennes et une fuite vasculaire.

« Pour ceux qui ont reçu un diagnostic de COVID-19, nous vous recommandons de demander à votre ophtalmologiste de vérifier les signes de modifications pathologiques de la rétine », a déclaré Singh.

« Même ceux qui étaient asymptomatiques pourraient souffrir de lésions oculaires au fil du temps en raison des complications associées au COVID-19. »

Alors qu’il a été démontré que les virus et les bactéries franchissent la barrière hémato-rétinienne chez les personnes immunodéprimées, cette recherche est la première à suggérer que le virus qui cause le COVID-19 pourrait franchir la barrière même chez des individus par ailleurs en bonne santé, conduisant à une infection qui se manifeste. à l’intérieur de l’œil lui-même.

Les patients immunodéprimés ou ceux souffrant d’hypertension ou de diabète peuvent connaître des résultats pires s’ils ne sont pas diagnostiqués pour des symptômes oculaires associés au COVID-19.

« Maintenant que nous connaissons le risque du COVID-19 pour la rétine, notre objectif est de mieux comprendre les mécanismes cellulaires et moléculaires par lesquels ce virus franchit la barrière hémato-rétinienne et les conséquences pathologiques associées dans l’espoir d’éclairer le développement de thérapies pour prévenir et traiter les complications oculaires induites par le COVID-19 avant que la vision d’un patient ne soit compromise », a déclaré Singh.

En plus de Singh, l’équipe de recherche de l’École de médecine de l’Université du Missouri comprenait Vaishnavi Balendiran, MD, chercheur en chirurgie vitréo-rétinienne ; Monu Monu et Faraz Ahmad, boursiers postdoctoraux au Département d’ophtalmologie ; et Rachel M. Olson, PhD, directrice scientifique du Laboratoire de recherche sur les maladies infectieuses du Collège de médecine vétérinaire.

Financement: Cette recherche a été soutenue par des financements de l’Université du Missouri et de la subvention R01EY032495 des National Institutes of Health (NIH)/National Eye Institute (NEI).

« Le SRAS-CoV-2 infecte les cellules tapissant la barrière hémato-rétinienne et induit une réponse immunitaire hyperinflammatoire dans la rétine via une exposition systémique» par Pawan Kumar Singh et al. Pathogènes PLOS

Le SRAS-CoV-2 infecte les cellules tapissant la barrière hémato-rétinienne et induit une réponse immunitaire hyperinflammatoire dans la rétine via une exposition systémique

Il a été démontré que le SRAS-CoV-2 provoque de vastes anomalies oculaires et une déficience visuelle chez les patients atteints de la COVID-19. Cependant, la compréhension du SRAS-CoV-2 dans la transmission oculaire, le tropisme et les pathologies associées est limitée.

La présence d’ARN viral dans les tissus cornéens/conjonctivals et les larmes, ainsi que la présence de récepteurs d’entrée viraux sur la surface oculaire, ont conduit à spéculer sur le fait que l’œil pourrait servir de voie potentielle de transmission du SRAS-CoV-2.

Ici, nous avons étudié l’interaction du SRAS-CoV-2 avec les cellules tapissant la barrière hémato-rétinienne (BRB) et le rôle de l’œil dans sa transmission et son tropisme.

Les résultats de notre étude suggèrent que l’exposition oculaire au SRAS-CoV-2 ne provoque pas d’infection pulmonaire ni de maladie moribonde chez les souris K18-hACE2 malgré la présence prolongée de restes viraux dans divers tissus oculaires.

En revanche, l’exposition intranasale a non seulement entraîné la présence de la protéine Spike (S) du SRAS-CoV-2 dans différents tissus oculaires, mais induit également une réponse immunitaire hyperinflammatoire dans la rétine.

De plus, l’exposition à long terme à la protéine S virale a provoqué un microanévrisme, des marbrures de l’épithélium pigmenté rétinien (RPE), une atrophie rétinienne et une occlusion veineuse dans les yeux de souris.

Notamment, les cellules tapissant le BRB, la barrière externe, le RPE, et la barrière interne, l’endothélium vasculaire rétinien, étaient hautement permissives à la réplication du SRAS-CoV-2.

De manière inattendue, les cellules épithéliales cornéennes humaines primaires étaient relativement résistantes à l’infection par le SRAS-CoV-2. Les cellules tapissant le BRB ont montré une expression induite de récepteurs d’entrée virale et une susceptibilité accrue à la mort cellulaire induite par le SRAS-CoV-2.

En outre, les conditions hyperglycémiques ont amélioré l’expression du récepteur d’entrée viral, l’infectivité et la susceptibilité à la mort cellulaire induite par le SRAS-CoV-2 dans les cellules BRB, confirmant les manifestations pathologiques accrues signalées dans les populations comorbides.

Collectivement, notre étude fournit la première preuve du tropisme oculaire du SRAS-CoV-2 via les cellules tapissant le BRB et que le virus peut infecter la rétine par perméation systémique et induire une inflammation rétinienne.