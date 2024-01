Le COVID-19 peut infecter les neurones dopaminergiques

Résumé: Une nouvelle étude révèle que le SRAS-CoV-2 peut infecter les neurones dopaminergiques, potentiellement lié à de longs symptômes du COVID comme le brouillard cérébral et la dépression. La recherche montre que ces neurones entrent dans un état de sénescence, cessant de fonctionner et provoquant une inflammation. Cette découverte était inattendue, car l’étude visait initialement à comprendre comment différents types de cellules réagissent au virus, mais n’a trouvé cette voie unique que dans les neurones dopaminergiques.

Faits marquants:

Environ 5 % des neurones dopaminergiques peuvent être infectés par le SRAS-CoV-2, entraînant une sénescence et une inflammation, qui peuvent contribuer aux symptômes neurologiques en cas de COVID long. La recherche a utilisé des cellules souches humaines pour générer divers types de cellules et a révélé que seuls les neurones dopaminergiques activaient la voie de sénescence lors d’une infection. Trois médicaments – le riluzole, la metformine et l’imatinib – ont été identifiés comme protecteurs potentiels contre l’infection par le SRAS-CoV-2 dans les neurones dopaminergiques.

Source: Université Weill Cornell

Une nouvelle étude a rapporté que le SRAS-CoV-2, le virus responsable du COVID, peut infecter les neurones dopaminergiques du cerveau et déclencher la sénescence, lorsqu’une cellule perd la capacité de croître et de se diviser.

Les chercheurs de Weill Cornell Medicine, du Memorial Sloan Kettering Cancer Center et du Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons suggèrent que des recherches plus approfondies sur cette découverte pourraient faire la lumière sur les symptômes neurologiques associés au long COVID, tels que le brouillard cérébral, la léthargie et la dépression.

Le tissu coloré du mésencéphale d’un patient atteint de COVID-19 montre de l’ADN dans les noyaux des cellules (en bleu), les neurones dopaminergiques (en vert) et la phosphor-alpha-synucléine (en rouge). Crédit : Liuliu Yang

Les résultats, publiés dans Cellule souche le 17 janvier, montrent que les neurones dopaminergiques infectés par le SRAS-CoV-2 cessent de fonctionner et envoient des signaux chimiques qui provoquent une inflammation. Normalement, ces neurones produisent de la dopamine, un neurotransmetteur qui joue un rôle dans les sensations de plaisir, de motivation, de mémoire, de sommeil et de mouvement. Les dommages causés à ces neurones sont également liés à la maladie de Parkinson.

« Ce projet a commencé par étudier comment différents types de cellules dans différents organes réagissent à l’infection par le SRAS-CoV-2. Nous avons testé des cellules pulmonaires, des cellules cardiaques, des cellules bêta pancréatiques, mais la voie de la sénescence n’est activée que dans les neurones dopaminergiques », a déclaré l’auteur principal, le Dr Shuibing Chen, directeur du Center for Genomic Health, du Kilts Family Professor Surgery et membre du Institut Hartman pour la régénération thérapeutique des organes de Weill Cornell Medicine. “C’était un résultat complètement inattendu.”

Déterminer l’impact du SRAS-CoV-2 sur différentes cellules

Auparavant, le Dr Chen a dirigé les efforts visant à générer plusieurs types de cellules à partir de cellules souches humaines et à les tester pour déterminer lesquelles pourraient être infectées par le SRAS-CoV-2. Cela a permis aux chercheurs d’étudier le spectre des tissus susceptibles d’être infectés pendant le COVID, qui présente un large éventail de symptômes chez différents patients. Ils ont également étudié des échantillons d’autopsie de patients infectés par le virus pour confirmer leurs observations à partir de cellules cultivées en laboratoire.

Étonnamment, ils ont découvert qu’un faible pourcentage de neurones dopaminergiques exposés au SRAS-CoV-2 étaient infectés, soit environ cinq pour cent. « Le taux d’infection des neurones dopaminergiques n’est pas aussi élevé que celui des cellules pulmonaires, la cible principale du virus, mais même une petite population de cellules infectées peut potentiellement avoir un effet grave », a déclaré le Dr Chen.

Il est intéressant de noter que tous les types de cellules neuronales n’étaient pas vulnérables à une infection virale. Les chercheurs ont observé que les neurones corticaux n’étaient pas permissifs à l’infection par le SRAS-CoV-2 dans des conditions expérimentales identiques.

Protéger les neurones dopaminergiques

Dans cet article, les chercheurs ont utilisé le profilage transcriptionnel pour identifier comment l’infection par le SRAS-CoV-2 a modifié l’activité des gènes et les changements résultants dans le comportement des cellules. « Nous avons découvert que seules les cellules dopaminergiques avaient la voie de sénescence activée », a déclaré le Dr Chen. À l’opposé, les gènes de la voie de la sénescence n’étaient pas activés de manière significative avec les organoïdes pulmonaires, les cellules pancréatiques, les organoïdes hépatiques ou les cellules cardiaques infectés par le SRAS-CoV-2.

Les chercheurs ont découvert que les signatures génétiques – le modèle unique d’activité génique – des neurones dopaminergiques infectés cultivés en laboratoire et des neurones dopaminergiques des échantillons d’autopsie du COVID étaient les mêmes. Cela comprenait des gènes qui déclenchaient des signaux chimiques d’inflammation.

Ensuite, ils ont cherché des moyens de protéger les neurones afin de réduire le risque de défauts neurologiques lorsqu’un patient est infecté par le virus.

Les chercheurs ont testé des médicaments déjà commercialisés pour diverses affections afin d’en trouver un qui soit prévenait l’infection par le SRAS-CoV-2, soit sauvait les neurones dopaminergiques infectés de la sénescence.

L’analyse a identifié trois médicaments qui ont bloqué l’infection par le SRAS-CoV-2, empêchant ainsi la sénescence des cellules dopaminergiques : le riluzole (traite la SLA ou la maladie de Lou Gehrig), la metformine (traite le diabète) et l’imatinib (traite le cancer). Des études plus approfondies sur ces médicaments pourraient permettre de trouver un moyen de prévenir l’attaque du virus sur le cerveau.

Bien que la plupart des gens soient exposés au COVID, seules certaines personnes seront touchées, car de nombreux facteurs sont impliqués dans le risque de symptômes neurologiques, notamment la gravité de la maladie et la génétique. Les études sur la population humaine explorent davantage cet aspect.

Bien que la pertinence clinique de ces résultats ne soit pas encore claire, la sénescence des neurones dopaminergiques étant une caractéristique de la maladie de Parkinson, les chercheurs suggèrent que les patients atteints d’une longue COVID devraient être surveillés pour déceler un risque accru de développer des symptômes liés à la maladie de Parkinson. À ce jour, les symptômes de la maladie de Parkinson n’ont pas été largement rapportés dans les études de population.

Cette étude était une collaboration avec le Dr Lorenz Studer, directeur du Centre de biologie des cellules souches du Memorial Sloan Kettering Cancer Center ; Dr David D. Ho, professeur de médecine Clyde ’56 et Helen Wu au Vagelos College of Physicians and Surgeons de l’Université Columbia ; et le Dr Robert Schwartz, professeur agrégé de médecine à la Division de gastroentérologie et d’hépatologie, membre du Sandra et Edward Meyer Cancer Center de Weill Cornell Medicine et hépatologue au NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center.

À propos de cette actualité de recherche en neurologie et COVID-19

Auteur: Barbara Prempeh

Source: Université Weill Cornell

Contact: Barbara Prempeh – Université Weill Cornell

Image: L’image est attribuée à Liuliu Yang

Recherche originale : Accès libre.

“L’infection par le SRAS-CoV-2 provoque la sénescence des neurones dopaminergiques» par Shuibing Chen et al. Cellule souche

Abstrait

L’infection par le SRAS-CoV-2 provoque la sénescence des neurones dopaminergiques

Points forts

Les neurones DA dérivés de hPSC sont sensibles à l’infection par le SRAS-CoV-2

L’infection par le SRAS-CoV-2 des neurones DA déclenche une réponse cellulaire à la sénescence

Plusieurs médicaments approuvés par la FDA ont été identifiés pour sauver la sénescence des neurones DA

Une sénescence cellulaire a été trouvée dans les tissus de la substance noire des patients atteints de COVID-19

Résumé

Les patients atteints de COVID-19 présentent généralement des signes de dysfonctionnement du système nerveux central et/ou du système nerveux périphérique. Ici, nous montrons que les neurones dopaminergiques (DA) du mésencéphale dérivés de cellules souches pluripotentes humaines (hPSC) sont sélectivement sensibles et permissifs à l’infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS-CoV-2).

L’infection par le SRAS-CoV-2 des neurones DA déclenche une réponse inflammatoire et de sénescence cellulaire. Le criblage à haut débit dans les neurones DA dérivés de hPSC a identifié plusieurs médicaments approuvés par la FDA qui peuvent sauver le phénotype de sénescence cellulaire en empêchant l’infection par le SRAS-CoV-2.

Nous avons également identifié la signature de sénescence inflammatoire et cellulaire et les faibles niveaux de transcrits du SRAS-CoV-2 dans les tissus de la substance noire humaine des patients atteints de COVID-19. De plus, nous avons observé une réduction du nombre de neurones et de fibres neuromélanine+ et tyrosine-hydroxylase (TH)+ DA dans une cohorte de patients atteints de COVID-19 sévère.

Nos résultats démontrent que les neurones DA dérivés de hPSC sont sensibles au SRAS-CoV-2, identifient des médicaments neuroprotecteurs candidats pour les patients atteints de COVID-19 et suggèrent la nécessité d’une surveillance attentive et à long terme des problèmes neurologiques chez les patients atteints de COVID-19.