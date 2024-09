Le Covid-19 peut-il entraîner une démence ? Voici ce que le virus a pu faire à votre cerveau

La plupart des effets les plus précoces et les plus alarmants du Covid touchent le cerveau, notamment la perte du sens de la odeur, pensée lente, maux de tête, délire et coupsPlus de quatre ans après le début de la pandémie, les chercheurs reconnaissent les impacts profonds que le Covid peut avoir sur la santé du cerveau, alors que des millions de survivants souffrent de problèmes persistants tels que brouillard cérébral, dépression et ralentissement cognitifce qui entrave leur capacité à travail et fonctionnent autrement. Les scientifiques craignent désormais que ces symptômes puissent être des indicateurs précoces d’une augmentation à venir de la démence et d’autres troubles mentaux, prolongeant ainsi la pandémie sociétale. économique et santé fardeau.

En 2021, des chercheurs britanniques ont rapporté premiers résultats d’une étude comparant les scanners cérébraux effectués avant et après le début de la pandémie. Ils ont découvert des signes de dommage et un vieillissement accéléré du cerveau, en particulier dans la région responsable de odeurmême chez les patients qui avaient connu des cas majoritairement bénins de Covid quelques mois plus tôt.