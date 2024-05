Le COVID-19 persiste-t-il ? | Page Med aujourd’hui

Le COVID-19 persiste-t-il dans l’organisme ?

Avec 17 millions d’adultes signalant de longs symptômes du COVID comme le brouillard cérébral et la fatigue, l’idée de la persistance virale a gagné du terrain.

« Au début de la pandémie, nous ne nous attendions jamais à avoir ces discussions sur la persistance du SRAS-CoV-2 », a déclaré Michael Peluso, MD, MHS, de l’Université de Californie à San Francisco. « Cela ne faisait tout simplement pas partie de notre cadre pour les coronavirus. »

Les premiers articles ont identifié les antigènes du SRAS-CoV-2 dans le sang ou les tissus, mais beaucoup étaient de petites études évaluant des personnes immunodéprimées, a noté Peluso. « Aucun n’a abordé la spécificité du test, et une critique courante était que tout cela pourrait être un signal faussement positif », a-t-il déclaré. Page Med aujourd’hui.

Mais dans une étude publiée le mois dernier dans Maladies infectieuses du LancetPeluso et ses collègues ont étudié des échantillons de plasma provenant de 171 personnes immunocompétentes atteintes du COVID, à l’aide d’un essai ultrasensible pour mesurer la concentration des antigènes du SRAS-CoV-2, y compris la sous-unité S1 de la pointe, la pointe complète et la nucléocapside. Ces échantillons ont été comparés à 250 échantillons pré-pandémiques provenant de personnes qui n’ont jamais eu de COVID.

Les chercheurs ont découvert qu’un quart des personnes infectées par le COVID avaient des antigènes du SRAS-CoV-2 dans leur sang jusqu’à 14 mois après l’infection. Le plus courant était le pic.

« Cela nous a permis de démontrer de manière plus définitive que les travaux antérieurs que la persistance post-aiguë de l’antigène se produit chez au moins un sous-ensemble de personnes après le COVID et qu’elle peut être détectée par une analyse sanguine », a déclaré Peluso. « Nous devons maintenant mieux comprendre si nous pouvons lier les mesures de cet essai à de longs phénotypes de COVID ou à d’autres complications post-aiguës, ce qui nécessitera une étude beaucoup plus vaste. »

Les hypothèses sur les causes profondes de la longue COVID relèvent souvent de l’une des catégories suivantes : quatre catégories: auto-immunité déclenchée par l’infection par le SRAS-CoV-2 ; réactivation de virus latents comme Epstein-Barr (EBV) ; dommages dus à une inflammation continue ; ou persistance virale. La persistance virale suggère que certaines personnes n’éliminent pas complètement le coronavirus après une infection aiguë et que des fragments persistent dans un état pathologique. réservoir viral.

« De nombreux travaux soutiennent désormais que des mois ou des années après une infection aiguë par le SRAS-CoV-2, des preuves d’antigènes viraux persistants – pointe et nucléocapside – et d’ARN viral sont détectées dans divers tissus chez l’homme, sur la base d’études d’autopsie et de biopsie. « , a observé Akiko Iwasaki, PhD, de l’Université de Yale à New Haven, Connecticut.

« Nous ne comprenons pas actuellement la nature moléculaire de l’ARN viral persistant », a déclaré Iwasaki. Page Med aujourd’hui. L’ARN viral peut refléter des fragments du génome viral qui persistent, ce qui signifie qu’ils ne sont pas compétents pour la réplication. Mais il est possible que l’ARN viral représente l’ensemble du génome capable de se répliquer, a-t-elle observé.

« Si la réplication du virus cause des dommages – comme le long COVID – alors les antiviraux pourraient cibler ces réservoirs viraux et être utilisés comme thérapie », a souligné Iwasaki. « Si seulement des restes viraux sont présents — des fragments d’ARN viral ou des protéines — des antiviraux comme Paxlovid [nirmatrelvir/ritonavir] je ne pourrai pas l’effacer. »

L’élimination des protéines virales pourrait être effectuée par des anticorps, mais l’élimination de l’ARN viral serait plus difficile, a-t-elle ajouté.

Alors que les preuves d’un antigène persistant augmentent, le virus persistant a rarement été détecté et seulement en petites quantités, a noté Avindra Nath, MD, de l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux à Bethesda, dans le Maryland.

« Oui, l’antigène viral peut être détecté », a déclaré Nath. « Mais la présence d’un antigène viral ne signifie pas qu’il réplique complètement le virus. Ce sont deux choses distinctes. »

Une condition très large

Les causes d’un long COVID ne sont peut-être pas les mêmes pour tout le monde, a noté David Putrino, PhD, de la Icahn School of Medicine du Mount Sinai à New York. « C’est une maladie très vaste » avec de nombreux sous-types, a-t-il déclaré Page Med aujourd’hui.

« Je pense que les personnes les plus sérieuses qui effectuent des recherches sur le long COVID comprennent que l’un des sous-ensembles émergents est celui des personnes susceptibles d’avoir une infection virale persistante », a déclaré Putrino.

« Cela a longtemps été un sujet tabou. Les virologues nous disent depuis des années que certains virus ne persistent pas et ne se cachent pas dans les tissus », a-t-il ajouté. « Il devient désormais tout à fait clair que les coronavirus peuvent faire cela. »

Les essais en cours testent quel rôle, le cas échéant, la persistance virale peut jouer dans un long COVID. A Yale, le PAX LC L’essai étudie une cure de 15 jours de nirmatrelvir/ritonavir chez 100 patients, avec des résultats attendus cette année. RÉCUPÉRATION-VITALune étude du NIH portant sur 900 personnes, teste le nirmatrelvir/ritonavir pour jusqu’à 25 jours et devrait être achevé en 2025.

Dans le outSMART-LC Dans cet essai, l’équipe de Peluso teste AER002, un anticorps monoclonal. « L’objectif est de sonder le mécanisme de persistance de l’antigène en intervenant avec un traitement qui devrait être capable de neutraliser la protéine de pointe en circulation et de favoriser l’élimination des cellules infectées qui expriment la protéine de pointe à leur surface », a-t-il déclaré.

« C’est seulement en essayant de modifier la biologie que nous pouvons réellement déterminer si la persistance du SRAS-CoV-2 entraîne de longs symptômes du COVID et si le ciblage de la persistance sera utile », a-t-il ajouté.

Dans une étude de faisabilité, le laboratoire de Putrino étudiera deux antiviraux anti-VIH réutilisés, l’emtricitabine/ténofovir (Truvada) et le maraviroc. « Le maraviroc a fait l’objet de premières publications montrant qu’il exerce une certaine action antivirale sur le SRAS-CoV-2 dans le corps », a-t-il noté. « Truvada dispose également de preuves plus faibles montrant qu’il a une action sur le SRAS-CoV-2, mais plus important encore, il a des preuves solides qu’il peut agir de manière assez agressive sur l’EBV persistant », ce qui peut être un facteur dans un sous-ensemble de patients atteints de COVID de longue durée.

Résoudre le long COVID implique « de regarder dans toutes les directions, et pas seulement de se limiter à une seule direction de persistance virale ou de dérégulation immunitaire », a souligné Putrino.

« C’est là que nous devons aller », a-t-il déclaré. « C’est un problème compliqué. Si le problème était simple, il serait déjà résolu. »

