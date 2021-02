Le COVID-19 nous a poussés à comprendre comment vivre un style de vie durable. Est-ce une tendance durable?

L’année dernière, quelques mois à peine après le début de la pandémie de COVID-19, l’intérêt des recherches pour « Comment vivre un mode de vie durable » avait augmenté de plus de 4550% sur le moteur de recherche Google. Le renforcement de l’immunité a été instantanément lié à l’alimentation biologique, les suppressions d’emplois et les ressources limitées ont entraîné des dépenses conscientes (ce qui a en outre provoqué une baisse du consumérisme enragé) et des normes de voyage restreintes et de distanciation sociale ont forcé les gens à adopter des options de voyage durables.

Le mode de vie durable – qui est défini au sens large comme un choix conscient fait par un individu, une communauté ou une société pour réduire l’utilisation des ressources naturelles et personnelles – est devenu notre mode de fonctionnement par défaut pendant la phase initiale de la crise sanitaire induite par le COVID-19. C’était peut-être le seul sous-produit positif des pertes économiques, sociales et personnelles sans précédent que nous avons subies collectivement.

Cependant, alors que nous revenons à la « normale » et que les vaccins s’attaquent au virus COVID-19, les experts se demandent si les choix durables que nous avons faits pendant la pandémie se traduiront par des changements de comportement permanents ou n’étaient-ils qu’une mode momentanée induite par la peur. .

Changements de comportement et consommation consciente

En ce qui concerne les choix individuels, la pandémie a forcé beaucoup de gens à comprendre l’impact profond que leurs choix quotidiens – comme la mode et la nourriture – peuvent avoir sur l’environnement. Les gens sont plus conscients et conscients de faire même ces choix quotidiens de routine maintenant. Cela pourrait amener plus de gens à adopter un mode de vie durable, a souligné Mahima Gujral, fondatrice de SUI, une marque de mode durable.

« Les achats en ligne ont définitivement pris de l’ampleur une fois que les restrictions de verrouillage ont disparu, et bien sûr, nombreux sont ceux qui trouvent la mode rapide plus abordable et l’achètent tous les jours. Cependant, la pandémie a entraîné une plus grande prise de conscience des problèmes en cours. avec notre environnement et pourquoi il est important pour nous de commencer à prêter attention », a déclaré Gujral.

«Cela ne signifierait pas nécessairement que les consommateurs renonceraient à la mode rapide, la mode durable est toujours une proposition coûteuse pour beaucoup en Inde. Mais les consommateurs ont définitivement commencé à réfléchir à leurs habitudes d’achat et à pourquoi il est important d’être conscient de leurs biens. I pense que c’est en soi une grande victoire », a-t-elle ajouté.

Gujral a souligné qu’une consommation de mode rapide trop zélée est exceptionnellement nocive pour l’environnement car ils sont fabriqués à partir de tissus moins chers et de mauvaise qualité, généralement fabriqués à partir de mélanges de polyester. Dans le même temps, les couleurs sont teintes à l’aide de colorants chimiques. «Le polyester est un excellent matériau avec un impact terrible sur l’environnement; il est nocif à produire et en même temps, lorsqu’il est jeté prend des années et des années à se dégrader, s’ajoutant aux décharges. Les colorants chimiques sont nocifs pour nos cours d’eau et contribuent à la pollution de l’eau . Dans le même temps, la production de polyester contribue à des émissions élevées de gaz à effet de serre. En chiffres, l’industrie du vêtement et du textile contribue à 10% des émissions de gaz à effet de serre et 20% à la pollution de l’eau dans le monde « , a-t-elle affirmé.

COVID-19 a définitivement poussé l’industrie de la mode à aller au-delà de l’utilisation de « durabilité » comme un mot à la mode, pour promouvoir de manière proactive la mode durable. En 2020, alors que plusieurs défilés de mode, dont la Lakme Fashion Week, ont été mis en ligne, les collections de nombreux créateurs ont rappelé la culture textile historique de l’Inde, basée sur la fabrication durable. En dehors de cela, pour la première fois en Inde, l’idée de «faire des économies» ou d’acheter des articles pré-utilisés est devenue à la mode, car c’était un choix durable.

Alors que ces tendances de la mode durable sont acceptées par des clients haut de gamme plus évolués, plus conscients du monde et inspirés, l’espoir est que cela se répercutera sur la classe moyenne et éventuellement sur les marchés de niveau II et de niveau III, où réside la base de consommateurs la plus étendue de l’Inde. Cela s’est déjà produit dans le cas de l’alimentation, car les produits alimentaires biologiques et naturels sont devenus des choix populaires dans ces régions de l’Inde, au cours de la dernière année.

Le mouvement organique et naturel

Gauri Sarin, un entrepreneur social et le directeur fondateur de Bhumijaa, une plate-forme pour l’agripreneur biologique, a déclaré à News18: « Jusqu’à présent, la perception populaire était que les aliments biologiques sont à un prix exubérant, et donc inabordables. Cependant, pendant la pandémie, l’attention des gens déplacés vers des options biologiques et naturelles pour maintenir une bonne santé et une immunité élevée contre le virus COVID-19, ils se sont rendu compte que ce n’était rien d’autre qu’une idée fausse. Il existe de nombreuses options biologiques, des marchés fermiers où les agriculteurs vendent directement à des prix raisonnables, grâce à quoi, bien qu’ils soient plus chers que les aliments produits chimiquement, ils sont tout à fait abordables. «

Sarin a souligné que les choix alimentaires durables sont un changement de comportement à long terme et que les Indiens sont plus susceptibles de l’adopter à l’avenir. << Ce qui s'est passé pendant la pandémie était une libre circulation de l'information et une éducation sur la consommation alimentaire, l'environnement et les maladies, et les gens ont recherché de manière proactive davantage de données sur les aliments santé, les suppléments et l'Ayurveda. Plus important encore, les consommateurs avaient le temps et l'envie d'adopter des choix durables », a-t-elle ajouté.

Cela s’est également reflété dans le secteur de l’agriculture biologique, car de plus en plus d’agriculteurs ont montré la propension à produire de manière biologique ou naturelle, alors que les consommateurs changeaient leurs préférences.

«Les acteurs du bio se sont rapidement adaptés à la technologie et ont donc pu faire un bien meilleur travail pour atteindre les consommateurs pendant la pandémie, qu’ils ne l’ont généralement fait via les marchés bio. De nombreux acteurs du bio sont devenus visibles pendant cette période. Par conséquent, pas seulement les consommateurs, de nombreux agro-entrepreneurs et agriculteurs ont également emprunté la voie biologique pendant cette période. «

Durabilité environnementale vs durabilité économique

Dans la phase initiale du verrouillage, les informations faisant état de niveaux de pollution réduits et d’un ciel dégagé avaient propagé la bonne humeur. Cependant, alors que le gouvernement a assoupli les restrictions de voyage, les embouteillages habituels ont repris la route en un rien de temps. Les niveaux de pollution ont également monté en flèche, au grand dam des écologistes.

Souvik Bhattacharjya, directeur associé de la division Efficacité des ressources et gouvernance de TERI, a déclaré Actualités18, << La diminution de la pollution était inévitable pendant le verrouillage parce que toutes les activités économiques et manufacturières s'étaient complètement arrêtées et qu'il n'y avait pas de navettage. Mais cela n'aurait évidemment pas pu continuer indéfiniment et les choses ont dû rouvrir. Après la réouverture, nous avions vu des changements intéressants. Le nombre de personnes utilisant les transports publics a diminué, ce qui aurait été une bonne évolution si les ventes de deux-roues et de voitures particulières n’avaient pas augmenté de façon drastique. Cela signifie seulement qu’au lieu d’utiliser les transports publics, les gens sont opter pour des options personnelles, ce qui n'est évidemment pas bon pour l'environnement. "

Bhattacharjya a également ajouté que dans d’autres secteurs également, il y avait eu de nombreuses tendances contre-productives. Par exemple, la fréquentation des centres commerciaux et des centres commerciaux n’avait diminué que pour compenser l’augmentation de la vente en ligne de produits périssables et non périssables.

« Il y a aussi la question de la durabilité économique par rapport à la durabilité environnementale. Par exemple, pendant le verrouillage, puisque personne ne pouvait faire la navette, les niveaux de pollution ont chuté. Mais il y avait aussi des chauffeurs de taxi et d’automobiles qui luttaient pour rester à flot et nourrir leur famille, et le gouvernement qui est fortement dépendant des revenus du carburant n’a pas été en mesure de les obtenir. Donc, certainement du point de vue environnemental, nous avions constaté une amélioration à un coût social. Par conséquent, le choix difficile auquel nous sommes confrontés maintenant est de comprendre entre la durabilité économique et environnementale, dont l’une l’emporte sur l’autre. «

Bhattacharya a expliqué que le budget de 2021 était un exemple, où le gouvernement essayait d’équilibrer les deux facteurs, et alors que les politiques économiques avaient évidemment la priorité, la discussion sur la mission hydrogène et rendant les entreprises de distribution d’électricité plus viables financièrement, en apportant des des incitations étaient également sur la table.

Il a souligné qu’un autre problème de durabilité qui doit être traité avec des données et des recherches est la tendance du travail à domicile.

« L’année dernière, alors que tout le monde travaillait à domicile, les besoins énergétiques globaux étaient très faibles. Je parle d’électricité, et étant donné que les 3/4 de notre électricité proviennent toujours de sources fossiles, il y en a une diminution de la demande, ce qui a entraîné une diminution de l’émission globale », a déclaré Bhattacharjya, ajoutant que malgré l’observation préliminaire, que se passerait-il en termes d’impact environnemental si les espaces de travail optaient pour des modèles hybrides, ou continuaient à permettre à leur personnel de le travail à domicile à l’avenir est quelque chose qui doit être étudié.

Le besoin de durabilité sociale

«Le marché du développement durable ne cesse de croître et d’évoluer, 60% des clients mondiaux recherchant une consommation durable. Chez les Indiens aussi, il y a eu un changement progressif vers un mode de vie durable, et je pense que c’est pour le long terme», a déclaré Neelam Chibber, co-fondatrice et gérante de la fondation, Industree Foundation, une ONG qui habilite les artisanes rurales.

« Le changement s’est accéléré pendant la pandémie, à commencer par les choix alimentaires que font les gens, qu’il s’agisse de produits biologiques ou sans pesticides. Cependant, de l’alimentation, il s’est rapidement répercuté dans d’autres aspects de notre vie, que ce soit les vêtements durables que nous portons. , ou les matériaux que nous utilisons pour construire nos maisons, ou les décorations que nous exposons », a déclaré Chibber et a souligné que parce que les choix durables deviennent une partie intime de nos vies, nous devons également assurer la durabilité sociale pour le bien-être des artisans qui travaillent si dur pour nous offrir des choix durables.

« Les artisans qui fabriquent des produits durables pour les consommateurs ont été affectés par la pandémie et l’année dernière a révélé la nécessité cruciale de faire passer notre main-d’œuvre artisanale du secteur informel au secteur formel où elle sera protégée et dotée de la dignité du travail », a-t-elle déclaré. . Le co-fondateur de la Fondation Industree a déclaré que dans un secteur organisé, les clients ne sont souvent pas conscients de la source des produits durables et des conditions de travail dans lesquelles les travailleurs les ont produits. «Une fois que les artisans relèveront du secteur formel, cela leur offrira non seulement une protection, mais aidera également les consommateurs à retracer la chaîne d’approvisionnement jusqu’à la source même de leurs produits», a-t-elle ajouté.