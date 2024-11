Le COVID-19 n’est plus la première maladie infectieuse mortelle au monde

Le COVID-19 est encore un sujet de conversation en matière de maladies infectieuses, mais lorsqu’il s’agit de létalité, le coronavirus n’est plus en tête du peloton.

Au lieu de cela, c’est la tuberculose qui est redevenue la maladie infectieuse la plus mortelle au monde. Un rapport de l’Organisation mondiale de la santé publié cette semaine montre que 10,8 millions de personnes ont contracté la tuberculose l’année dernière (et 8,2 millions de personnes ont été nouvellement diagnostiquées). Environ 1,25 million de ces personnes sont mortes à cause de la maladie.

Les décès dus au COVID, quant à eux, ont été considérablement réduits grâce aux vaccins et aux traitements, même s’ils ont quand même fait 320 000 morts l’année dernière.

« Le fait que la tuberculose tue et rende encore autant de personnes est un scandale, alors que nous disposons des outils nécessaires pour la prévenir, la détecter et la traiter », a déclaré le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. dans une déclaration. « L’OMS exhorte tous les pays à tenir les engagements concrets qu’ils ont pris pour étendre l’utilisation de ces outils et mettre fin à la tuberculose. »

Le nombre de nouvelles infections l’année dernière a été le plus élevé depuis que l’OMS a commencé à surveiller la tuberculose en 1995.

La tuberculose touche largement des personnes dans 30 pays. Plus de la moitié des cas mondiaux se trouvent en Inde (26 %), en Indonésie (10 %), en Chine (6,8 %), aux Philippines (6,8 %) et au Pakistan (6,3 %).

Ironiquement, le COVID est en partie responsable de l’augmentation des cas de tuberculose. Les perturbations causées par ce virus ont entravé les services antituberculeux à travers le monde, ce qui a permis à la maladie de se développer. Il existe également une souche de tuberculose qui s’est révélée résistante à plusieurs médicaments. Le financement mondial de la prévention de la tuberculose a également diminué et le financement de la recherche sur la tuberculose n’a atteint que 20 % de son montant cible en 2022, a indiqué l’OMS.

La tuberculose est une infection bactérienne contagieuse des poumons qui se propage normalement à travers les airs. La plupart des tuberculoses les infections sont asymptomatiques et pas contagieux. Cependant, la tuberculose active, caractérisée par de la toux, de la fièvre, une diminution de l’appétit et une perte de poids, peut être une maladie très contagieuse et dangereuse si elle n’est pas traitée, entraînant parfois la mort.