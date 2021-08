Le Covid-19 explose. Les bureaux sont-ils sûrs ?

Si vous avez passé la majeure partie de la pandémie de Covid-19 à travailler à domicile, l’idée de retourner au bureau peut vous rendre nerveux, en particulier au milieu d’une augmentation des cas dans certaines régions motivée par la variante delta, qui est très contagieuse et peut causer une maladie plus grave.

Rapports anecdotiques de cas révolutionnaires parmi les personnes vaccinées – ce qui peut masquer le fait clé que les vaccins disponibles aux États-Unis sont vraiment efficaces contre la variante delta – alimentent l’anxiété. Et la nouvelle recommandation des Centers for Disease Control and Prevention selon laquelle les personnes vaccinées recommencent à porter des masques à l’intérieur dans les zones à transmission importante ou élevée peut ajouter à l’incertitude. Certains employeurs qui avaient prévu de reprendre le travail en personne à la fin de l’été, comme Apple, retardent désormais leurs réouvertures au moins jusqu’en octobre en raison de la variante.

Saskia Popescu, épidémiologiste des maladies infectieuses à l’Université George Mason, m’a dit qu’elle pensait que des entreprises comme Apple avaient raison de retarder la réouverture. (Certaines modélisations suggèrent que les infections dues au delta diminueront d’ici octobre.) « Je respecte vraiment le fait qu’ils fassent cela », a déclaré Popescu. «Le delta est plus transmissible et seulement 50 pour cent des États-Unis sont complètement vaccinés. Et nous savons que les gens peuvent travailler à distance et le faire de manière efficace et efficiente. J’apprécie qu’ils donnent la priorité à la sécurité des employés plutôt qu’à cette poussée pour retourner au bureau. »

Mais certains patrons appellent leurs États-Unis employés de retour au bureau de toute façon. Si vous êtes l’un de ces employés, vous vous demandez peut-être : comment savoir si je peux y retourner en toute sécurité ?

Avant de plonger, il y a une chose sur laquelle nous devons tous être clairs : le meilleur moyen de sortir de cette pandémie est de mettre les vaccins dans autant de bras que possible. Il est sûr de dire que se faire vacciner soi-même et être dans un environnement où d’autres sont également vaccinés est le meilleur moyen de réduire vos risques dans un monde où les bureaux rouvrent et où delta fait rage.

Au-delà, vous pouvez avoir d’autres questions : Si les personnes au bureau sont vaccinées, ont-elles aussi besoin de masques ? Et s’il y a une bonne ventilation? Qu’est-ce qui compte exactement comme une bonne ventilation ? Quelle est l’importance de la pulvérisation des surfaces? Évaluer l’importance relative des différentes stratégies d’atténuation des risques n’est pas une tâche facile.

Pour compliquer les choses, nous calculons tous le risque différemment. Certains voient les excellentes données sur le degré de protection des vaccins contre les maladies graves et l’hospitalisation et sont suffisamment rassurés après la vaccination. D’autres, vivant peut-être avec des enfants non vaccinés ou des personnes immunodéprimées, pourraient pencher du côté le plus prudent.

Où que vous soyez sur ce spectre, ce qui suit devrait vous aider à organiser vos pensées et à déterminer le meilleur plan d’action en fonction de vos propres calculs de risque.

Vaccinations, vaccinations, vaccinations

Les vaccins sont, en termes simples, le moyen le plus efficace de contrôler la pandémie de Covid-19. Non, ils ne sont pas parfaits – mais ceux qui sont largement distribués aux États-Unis sont très efficaces, y compris contre delta (bien que le vaccin à dose unique de J&J puisse être moins efficace contre cette variante que les vaccins à ARNm).

Selon les données dont les scientifiques disposent jusqu’à présent, les infections révolutionnaires se produisent plus fréquemment avec le delta qu’avec les variantes précédentes de Covid-19, bien qu’elles soient encore rares (même si des rapports anecdotiques pourraient les faire apparaître plus largement dans la conscience publique). Et lorsque des percées se produisent, elles entraînent généralement des symptômes bénins ou nuls. Les maladies graves et les hospitalisations chez les vaccinés sont extrêmement rares.

Compte tenu de tout cela, il est logique que les employeurs exigent une preuve de vaccination – et pour la plupart, ils sont légalement autorisés pour faire ça.

« Je pense que c’est très important. Je pense que c’est la meilleure façon de rester en sécurité », a déclaré Monica Gandhi, médecin et professeur de médecine à l’Université de Californie à San Francisco. « J’encourage les employeurs à faire ce que nous avons fait dans l’État de Californie, c’est-à-dire que nous exigeons la vaccination de nos employés … ou sinon, vous devez être testé. »

New York a emboîté le pas, affirmant que les employés du gouvernement de la ville et de l’État doivent se faire vacciner ou subir des tests hebdomadaires. Et l’administration Biden a annoncé le 29 juillet que chaque employé du gouvernement fédéral devra se faire vacciner ou devra se masquer au travail, s’éloigner physiquement des autres et se faire tester chaque semaine ou deux fois par semaine.

Popescu a déclaré qu’une exigence de vaccination est cruciale pour assurer la sécurité du bureau. Muge Cevik, virologue et médecin à l’Université de St. Andrews en Écosse, a convenu que c’était très important, mais n’a pas dit que cela devrait être absolument nécessaire. « Certaines personnes disent : ‘Pas de jab, pas de travail.’ Je ne pense pas que ce soit juste », a-t-elle déclaré. « Je pense que les gens devraient pouvoir montrer un résultat de test négatif ou un certificat d’immunité » (c’est-à-dire la preuve que vous avez déjà eu le Covid-19 et que vous n’êtes plus contagieux).

La ventilation est toujours la clé

Si vous et tous les autres membres de votre bureau êtes vaccinés, c’est déjà la bataille la plus importante et la plus importante gagnée.

Cela dit, si vous cherchez à minimiser davantage les risques, regardez la ventilation de votre bureau. Gandhi a souligné que « à la lumière de la variante delta, il est très important d’avoir une bonne ventilation même si votre bureau a besoin de vaccins », ajoutant que la ventilation est d’autant plus importante si votre bureau n’a pas besoin de vaccins.

Covid-19 voyage dans l’air, votre bureau doit donc avoir un plan en place pour ventiler (ce qui signifie remplacer régulièrement l’air intérieur par de l’air extérieur frais) ou filtrer (ce qui signifie nettoyer l’air intérieur).

Le moyen le plus évident de ventiler, surtout pendant l’été et le début de l’automne, est de garder les fenêtres ouvertes et de garder les portes ouvertes sur les couloirs extérieurs. La plupart des immeubles de bureaux ont des systèmes CVC centraux, et un très bon fournira quatre à six renouvellements d’air par heure, ce qui signifie que toutes les 10 ou 15 minutes, l’air intérieur est remplacé par de l’air frais provenant de l’extérieur.

Tous les bâtiments ne seront pas en mesure de fournir cela. Mais il existe une autre alternative : le filtrage. Si votre bureau ne dispose pas d’un système de ventilation adéquat, il devrait envisager investir dans un filtre capable de capter de minuscules particules dans l’air – idéalement un filtre avec une désignation MERV-13 ou supérieure (plus le nombre MERV est élevé, mieux c’est).

N’hésitez pas à demander à votre employeur quels sont ses systèmes de ventilation et de filtration. « Je recommande de demander combien d’échanges d’air se produisent par heure et s’ils utilisent une filtration supplémentaire comme un MERV-13 ou s’ils ont mis des filtres HEPA en place », a déclaré Popescu.

Selon les exigences de vaccination dans votre bureau et votre propre évaluation des risques, vous pouvez également envisagez de placer un filtre HEPA portable sur ou à proximité de votre bureau. Ne vous embêtez pas avec les filtres qui prétendent tuer les virus par ultraviolets ou ionisation ; ils sont inutiles et parfois inefficaces, disent les experts. Et gardez à l’esprit que bien qu’un HEPA puisse filtrer au moins 99,97 % des particules de 0,3 micron, il fera probablement un meilleur travail dans une petite salle de conférence que dans un grand bureau ouvert. Dans ce dernier cas, a déclaré Popescu, « avoir un petit filtre HEPA est utile, mais ce n’est pas un éliminateur de risque ».

Et les masques ?

Si votre bureau n’exige pas de vaccination, certaines personnes peuvent ne pas être vaccinées. Selon le CDC et les experts que j’ai consultés, cela signifie que tout le monde devrait porter un masque dans les régions à transmission importante ou élevée (ce qui inclut la plupart des comtés américains à ce stade).

« Dans une situation où tout un bureau est entièrement vacciné, c’est une situation beaucoup plus sûre pour retirer les masques », m’a dit Popescu. Mais elle a ajouté qu’avec le delta qui fait rage, il y a encore une petite chance d’infections révolutionnaires. Elle a donc dit que nous devrions être respectueux du fait que différentes personnes prendront des décisions personnelles différentes concernant le masquage en fonction de leurs circonstances uniques.

« J’encouragerais les gens à être attentifs à la transmission communautaire et à la tolérance au risque, donc s’ils ont des personnes vulnérables à la maison et qu’ils veulent porter un masque dans cet espace, ils se sentent à l’aise de le faire », a-t-elle déclaré.

En ce qui concerne la partie transmission communautaire de ce calcul, vous vous demandez peut-être : comment savoir ce qui compte comme un faible taux de transmission communautaire, par rapport à ce qui compte comme suffisamment important pour justifier plus de précautions ? Un récent rapport du CDC énonce ceci : un taux de transmission substantiel est tout au-dessus de 50 nouveaux cas pour 100 000 personnes au cours des sept derniers jours. (Notez que 50 ici est le total cumulé de nouveaux cas sur sept jours ; ce n’est pas le nombre quotidien moyen de cas.)

« Ce que cela signifie, c’est que, au cours des sept derniers jours, vous avez eu 10 cas pour 100 000 personnes par jour – alors vous en avez 70, donc vous êtes à ce taux substantiel », a expliqué Gandhi.

Une autre mesure (potentiellement plus facile) à examiner est le taux de positivité des tests de votre région : un taux de 8 % ou plus indique une transmission substantielle, selon le CDC.

Vous pouvez facilement vérifier les taux de transmission et de test de positivité de votre pays sur le traqueur de données du CDC. Notez que si une métrique est élevée et l’autre faible, le CDC dit que « la plus élevée des deux doit être utilisée pour la prise de décision ».

Une autre chose à considérer est l’espacement. La distanciation les uns des autres a été tellement ancrée dans nos têtes pendant la pandémie. Mais c’est un peu moins important dans le contexte du bureau que vous ne le pensez.

Pour être clair, le nombre de personnes dans une pièce (ainsi que la taille de la pièce) affecte le niveau de risque ; moins de personnes près de chez vous signifie moins de personnes qui pourraient potentiellement être infectées et vous transmettre l’infection.

« Je pense que c’est quelque peu important parce que nous savons d’après les études de recherche des contacts que plus vous êtes proche de la personne infectée, plus vous êtes susceptible d’être infecté », a déclaré Cevik. Cependant, elle a ajouté que si les employés passent des heures ensemble sur un lieu de travail, la proximité n’a pas autant d’importance. C’est parce que le virus voyage, non seulement sous forme de grosses gouttelettes, mais aussi sous forme de minuscules aérosols qui peuvent rester en suspension dans l’air.

À la suite de cette découverte, « la distanciation semble maintenant être la moins importante des trois stratégies d’atténuation de Covid-19 que sont le masquage, la ventilation et la distanciation », Gandhi a déclaré, citant une étude qui a révélé que cela ne faisait pas beaucoup de différence lorsque les écoles espacaient les élèves de six pieds contre trois pieds.

La fin du théâtre hygiénique

Soyons clairs : personne ne dit qu’il ne faut pas se donner la peine de se laver les mains ou que les bureaux ne devraient pas se soucier de désinfecter les surfaces communes. Mais les experts à qui j’ai parlé m’ont dit que c’est à peu près aussi important maintenant que dans un monde pré-Covid-19 – lorsque les bureaux auraient dû être désinfectés pour empêcher la propagation de choses comme le norovirus et le rhume.

« C’est une stratégie d’intervention utile, mais ce n’est pas la principale. Je considère cela comme une pratique de bureau régulière », a déclaré Popescu.

Nous avons appris que la transmission de surface n’est pas le principal moyen de propagation de Covid-19, nous ne devrions donc pas être obsédés par le «théâtre de l’hygiène» – surtout si cela nous empêche de prêter attention aux stratégies d’atténuation les plus importantes énumérées ci-dessus.

Il en va de même pour les barrières physiques entre les travailleurs. Les experts ont été très clairs sur celui-ci : ne vous embêtez pas. La capacité du virus à voyager sous forme d’aérosol signifie qu’il n’y a pratiquement aucun intérêt.

« Si vous passez beaucoup de temps dans un bureau, vous respirez et expirez l’air », a déclaré Cevik. Une barrière, c’est évidemment « ne va pas arrêter ça ».

Popescu a ajouté que la seule fois où les barrières en plexiglas peuvent être utiles, c’est dans les scénarios où deux personnes parlent brièvement sans masque – lorsque vous achetez quelque chose auprès d’un vendeur, disons – et la barrière fournit un rappel visuel pour rester à distance. Mais si vous êtes assis au milieu de vos collègues pendant des heures d’affilée, cela vaut-il la peine de mettre des barrières ? « Je ne ferais pas ça, dit-elle.

Elle préfère que les bureaux envisagent d’exiger des vaccins, investissent des ressources dans l’amélioration de la ventilation et créent un processus pour informer les employés s’il y a eu une exposition au travail et encourager les gens à rester à la maison s’ils sont testés positifs ou présentent des symptômes.