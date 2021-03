NATIONS UNIES (AP) – Le chef d’ONU Femmes a qualifié la pandémie de COVID-19 de «crise la plus discriminatoire» que les femmes et les filles aient jamais connue lundi, soulignant que les femmes perdent leur emploi beaucoup plus souvent que les hommes, une «pandémie de l’ombre» de la violence domestique, et 47 millions de femmes de plus sont poussées à vivre avec moins de 1,90 dollar par jour cette année.

Émergeant de la pandémie, Phumzile Mlambo-Ngcuka a déclaré que le monde était également confronté à plus d’orphelins et de foyers dirigés par des enfants, à une augmentation du mariage des enfants, à 59% des femmes déclarant devoir consacrer plus de temps aux travaux domestiques depuis le début de la pandémie et à un genre numérique. écart laissant de nombreuses femmes au dépourvu pour l’avenir.

Elle a pris la parole à l’ouverture de la réunion annuelle de la Commission de la condition de la femme dont le thème cette année est la participation et la prise de décision des femmes dans la vie publique et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et des filles.

Mlambo-Ngcuka, directrice exécutive de l’agence des Nations Unies pour les femmes, a déclaré que le dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé montre que les taux les plus élevés de violence entre partenaires intimes au cours des 12 derniers mois – 16% – concernaient des jeunes femmes âgées de 15 à 24 ans.

Un rapport pour la session de la commission a également souligné que «la violence contre les femmes dans la vie publique est un frein majeur à leur participation politique et affecte les femmes de tous âges et de tous grades, dans toutes les régions du monde», a-t-elle déclaré.

Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a déclaré que chaque mois, le bilan de la violence contre les femmes augmentait – des abus sexuels au mariage des enfants.

«Les dégâts sont incalculables et se répercuteront au cours des décennies, dans les générations futures», a-t-il déclaré.

Le chef de l’ONU a déclaré que les retombées de la pandémie «ont montré à quel point l’inégalité entre les sexes reste profondément ancrée dans les systèmes politiques, sociaux et économiques du monde».

Au cours de l’année écoulée, Guterres a déclaré que les femmes dirigeantes faisaient partie de celles qui ont maintenu les taux de transmission du COVID-19 à un bas niveau et ont mis leur pays en voie de rétablissement, tandis que les pays avec des réponses moins efficaces à la pandémie « ont eu tendance à être ceux où les approches des hommes forts prévalent et les droits des femmes sont menacés. »

Mais le secrétaire général a déclaré: «en regardant à travers le monde, nous constatons que les voix des femmes restent absentes des plus hauts niveaux de leadership».

Selon le dernier rapport de l’Union interparlementaire publié la semaine dernière, seuls 25% des législateurs dans le monde sont des femmes et seuls 22 pays ont une femme chef d’État ou de gouvernement, l’Europe en tête de liste.

«Aux taux actuels, la parité entre les chefs de gouvernement ne sera atteinte qu’en 2150», a déclaré Guterres. «C’est vrai, encore 130 ans d’hommes prenant les mêmes types de décisions qu’ils ont prises au cours des 130 dernières années et plus.»

Bien que ces nouveaux chiffres aient peu changé, Mlambo-Ngcuka d’ONU Femmes a déclaré qu’il y avait des gains «pour nous célébrer et nous inspirer».

Elle a souligné que la part des femmes au gouvernement en Lituanie est passée de 8% à 43%, le Rwanda en tête du monde avec la plus grande proportion de femmes ministres avec 54,8%, et le pourcentage de femmes ministres aux États-Unis passant de 17% en 2020. sous l’ancien président Donald Trump à 46% dans le cabinet du président Joe Biden, «un sommet historique».

Malgré ces développements positifs, Guterres a déclaré que les hommes dominaient la prise de décision pendant la pandémie.

«Une étude portant sur 87 pays a révélé que 85% des équipes spéciales sur le COVID-19 comprenaient principalement des hommes», a déclaré le chef de l’ONU.

Guterres a souligné que les femmes ont les compétences et l’expertise pour les emplois les plus élevés et que, dans de nombreux pays, elles obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur à des taux plus élevés que les hommes.

«Ce dont nous avons besoin, ce n’est pas davantage de formation pour les femmes, mais de former les personnes au pouvoir sur la manière de construire des institutions inclusives», a-t-il déclaré. «Nous devons aller au-delà de la réparation des femmes et réparer nos systèmes.»

Mlambo-Ngcuka a appelé à «de grands pas audacieux» et a exhorté les dirigeants mondiaux à faire de la place, en particulier pour que les jeunes femmes puissent entrer dans la vie publique.

«Nous les voyons dans les rues du monde entier, menant des mouvements même face à une menace mortelle», a-t-elle déclaré.