Le COVID-19 en hausse, la grippe et le VRS alourdissent la charge hospitalière

Ces derniers jours, on a constaté une forte augmentation des maladies respiratoires signalées dans les hôpitaux et les cliniques. Cela est principalement dû aux maladies hivernales typiques de cette saison, mais les experts estiment qu’avec la vague de froid attendue plus tard cette semaine, ce n’est que le début. Comme les années précédentes, les principales maladies sont la grippe, le VRS (virus respiratoire syncytial) et le COVID-19.

Selon le dernier rapport de surveillance des virus respiratoires du ministère de la Santé, « il y a une augmentation continue des maladies respiratoires aiguës en Israël ». mais les cliniciens disent qu’ils ne sont pas en mesure de confirmer lesquels de ces cas sont causés par le virus COVID, bien que la nouvelle souche JN.1 qui se propage rapidement dans le monde ait également été détectée en Israël.

Jusqu’au 13 janvier, 113 personnes ont été hospitalisées pour la grippe, 365 cas de VRS et 243 cas de COVID-19. Depuis, les chiffres ont considérablement augmenté. Le rapport note que « au cours de la semaine dernière, il y a eu une augmentation du taux global de référence aux cliniques des services de santé Maccabi en raison d’infections respiratoires. L’augmentation a été observée dans tous les groupes d’âge, à l’exception des nourrissons âgés de 0 à 2 ans, pour lesquels aucun changement significatif n’a été observé.”

Selon le Dr Doron Dushnitzky, qui dirige le département de développement des systèmes médicaux et coordonne les domaines de la pédiatrie, du développement de l’enfant et des domaines du TSA et du TDAH, « il y a effectivement une augmentation du nombre de personnes qui consultent un médecin en raison des maladies hivernales. ” Ce n’est pas très différent des années précédentes et nous avons principalement affaire à des maladies respiratoires. La plupart des cas ne nécessitent pas d’hospitalisation. Nous ne sommes pas toujours en mesure de déterminer s’il s’agit de la grippe ou du COVID-19, mais ce sont des maladies respiratoires typiques de la L’hiver.

“Il semble que la saison grippale soit arrivée un peu plus tard que les années précédentes et je me base davantage sur les rapports du ministère de la Santé. Jusqu’à la mi-décembre, il n’y avait pratiquement pas de cas isolés de grippe. Nous n’avons toujours pas ressenti le L’impact d’une grippe grave comme ce que nous avons vu dans l’hémisphère sud. Ces dernières années, et probablement en raison du COVID-19, la population est devenue plus méfiante à l’égard des vaccins et les efforts pour convaincre les gens de se faire vacciner ont augmenté.

“Nous essayons d’atteindre des taux de vaccination similaires aux années précédentes, mais nous n’y sommes pas encore. Les données sont légèrement moins favorables par rapport aux années précédentes, tant chez le personnel soignant que dans la population générale. Dans la population âgée, le taux de vaccination est meilleur “, mais dans d’autres populations, c’est moins satisfaisant. Il y a encore de la place pour la vaccination, et ce n’est pas la fin de la saison. La vague pourrait arriver la semaine prochaine ou dans quelques semaines. Pour le moment, nous n’avons aucun moyen savoir.”

Le professeur Avishay Elis, maître de conférences au Département de médecine interne et secrétaire de l’Association de médecine interne, a déclaré : « La situation dans les services internes est extrêmement difficile. Il y a une charge inhabituellement élevée sur tous les hôpitaux, avec un afflux important de Ce qui était déjà difficile s’est progressivement aggravé au fil des années : certains départements comptent jusqu’à 49 patients et lorsqu’un patient COVID-19 est admis, ils doivent être isolés, ce qui nécessite un isolement séparé pour chaque patient.