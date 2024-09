Le Covid-19 en hausse alors que les experts affirment que l’Angleterre a « capitulé » face au virus | Coronavirus

Le Covid est en hausse en Angleterre, et les experts ont averti qu’il fallait faire davantage pour prévenir et contrôler les infections après une « capitulation face au virus ».

Le professeur Danny Altmann, immunologiste à l’Imperial College de Londres, a déclaré que les personnes travaillant dans le domaine étaient perplexes face à l’attitude actuelle face à la lutte contre le Covid, alors que les derniers chiffres montraient une augmentation des admissions à l’hôpital.

Les dernières données pour l’Angleterre Une enquête de l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA) a montré que les admissions à l’hôpital ont augmenté à 3,71 pour 100 000 habitants pour la semaine du 16 au 22 septembre 2024, contre 2,56 pour 100 000 la semaine précédente.

Le pourcentage de personnes présentant des symptômes et testées positives au Covid, sur la base de tests effectués dans des laboratoires sentinelles « spotter », a également augmenté au cours de la semaine dernière, atteignant 11,8 %, contre 9,1 % la semaine précédente.

Altmann a qualifié la position dominante face au virus de « capitulation ». « Pour ceux qui travaillent dans ce domaine, l’attitude actuelle consistant à accepter la défaite de cette guerre d’usure contre le Covid est déroutante et un peu désespérée », a-t-il déclaré.

« Les données, tant au Royaume-Uni qu’aux États-Unis, montrent que les sous-variants actuels d’Omicron réussissent très bien à percer toute immunité de population en baisse, de sorte que nous tolérons une prévalence énorme d’environ 12 %. Notre capitulation face au virus est une combinaison d’une population dont la plupart des personnes n’ont plus reçu de vaccin depuis plusieurs mois ou années, et cette dose de vaccin n’a de toute façon qu’une faible protection croisée contre les variants actuels très distincts.

« Il y a clairement une polarisation comportementale entre ceux qui s’inquiètent de cette situation et cherchent des mesures d’atténuation, et ceux qui pensent que nous devons apprendre à vivre avec et avoir payé un prix trop élevé pour nos mesures antérieures », a-t-il déclaré.

Dr Simon Williams, de l’Université de Swansea, a ajouté que les enquêtes suggèrent Il y a aussi un grand nombre de personnes qui ne pensent pas beaucoup au Covid. « C’est en partie d’ordre psychologique. Pendant deux ou trois ans, les gens devaient y penser en permanence et beaucoup d’entre eux avaient de nombreux souvenirs et sentiments négatifs liés à cette maladie », a-t-il déclaré.

Bien que Altmann ait déclaré que le débat autour des mesures devait être correctement informé et basé sur des données et qu’il fallait éviter les positions extrêmes, il était important de ne pas banaliser l’impact du virus.

« Les personnes les plus faibles du spectre de la réponse immunitaire peuvent souvent subir quatre infections ou plus par an. Celles-ci peuvent être bénignes ou nécessiter plusieurs jours de travail, avec tous les coûts économiques associés, ainsi que toute charge supplémentaire pour le NHS », a-t-il déclaré.

Altmann a également souligné l’impact du Covid long, notant qu’il affecterait environ 400 millions de personnes dans le monde – avec une perte de main-d’œuvre de 3 % et un coût mondial estimé à 1 000 milliards de dollars par an – et peut survenir même chez les personnes vaccinées après une réinfection.

Les dernières données sur le Covid surviennent alors qu’une nouvelle variante devrait devenir répandue dans les mois à venir. Connue sous le nom de XEC, elle a été identifiée pour la première fois en Allemagne au cours de l’été, et des cas ont été signalés déjà été identifié au Royaume-UniOn pense qu’il est issu de deux autres variants du Covid, eux-mêmes issus du variant BA.2.86.

Cependant, les experts ont déclaré queà l’heure actuelle, le XEC ne semble pas provoquer de symptômes différents des variants précédents et ne semble pas alimenter une augmentation des cas. On s’attend également à ce que les vaccinations contre le Covid et les infections passées continuent d’offrir une protection contre les formes graves de la maladie.

Alors que réservations pour le rappel Covid d’automne du NHS Les vaccins ont commencé cette semaine, a déclaré Altmann, ils devraient être proposés plus largement, ainsi qu’une utilisation accrue des tests de flux latéral pour éviter la propagation du Covid.

Williams a ajouté qu’il était étrange que davantage de mesures n’aient pas été prises pour purifier l’air intérieur et améliorer la ventilation dans les espaces publics, y compris les écoles.

Mais s’il est favorable à une offre plus large de rappels, il a également exprimé des inquiétudes : « Je crains que cet automne encore, nous assistions à une utilisation relativement faible du rappel parmi les groupes prioritaires, notamment les jeunes adultes dont le système immunitaire est affaibli. »