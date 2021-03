Le COVID-19 déclenchera-t-il une réforme de l’espace Schengen sans frontières de l’UE?

Plusieurs pays de l’UE envisagent de rétablir les contrôles aux frontières et les restrictions de voyage en raison d’une augmentation troublante des variantes de coronavirus.

L’Allemagne a annoncé dimanche que les voyageurs de la région Moselle du nord-est de la France seront confrontés à des restrictions supplémentaires en raison du taux élevé de cas de variantes sud-africaines.

Les développements à la frontière franco-allemande ne sont que les derniers d’une longue série d’exceptions Schengen dans plusieurs pays dont la Belgique, le Danemark, la Finlande, la Hongrie et la Suède.

La situation rappelle la première vague très critiquée de la pandémie, lorsque les pays de l’UE se sont fermés à la hâte leurs frontières en mars 2020 sans coordination.

Alors, les variantes porteront-elles le coup final à l’espace Schengen sans passeport, pilier de l’intégration européenne?

Euronews examine les récentes mesures aux frontières intérieures et ce qu’elles signifient pour l’avenir de la zone de libre circulation.

Qu’est-ce que Schengen?

Salué comme « l’une des plus grandes réalisations de l’UE », Schengen est « un espace sans frontières intérieures, un espace dans lequel les citoyens et de nombreux ressortissants de pays tiers séjournant légalement dans l’UE peuvent circuler librement sans être soumis à des contrôles aux frontières », selon la Commission européenne.

La zone Schengen comprend actuellement 22 des 27 États membres de l’UE ainsi que quatre membres non membres de l’UE: la Norvège, l’Islande, la Suisse et le Liechtenstein.

La Croatie, qui a rejoint l’UE en 2013, est l’un des cinq membres non Schengen, aux côtés de l’Irlande, de la Bulgarie, de la Roumanie et de Chypre.

La zone Schengen a été créée en 1995.

Quelles restrictions ont été mises en place sur les variantes de Covid?

La Belgique a interdit tous les voyages non essentiels à destination et en provenance de son territoire fin janvier. La mesure a été prolongée jusqu’au 1er avril.

L’Allemagne a partiellement fermé ses frontières avec la République tchèque, le Tyrol autrichien et la Slovaquie à la mi-février.

L’institut allemand Robert Koch a déclaré dimanche qu’il ajouterait la région française de la Moselle à la liste des «variantes préoccupantes».

La France a déclaré qu’elle regrettait cette décision et a négocié avec son voisin de l’UE pour alléger les mesures pour 16 000 habitants de la Moselle qui travaillent de l’autre côté de la frontière.

Au lieu des tests de virus PCR quotidiens que l’Allemagne a appliqués ailleurs aux voyageurs le long de certaines frontières, les habitants de la Moselle devront présenter un test – PCR ou antigène – réalisé moins de 48 heures avant la traversée.

L’eurodéputée française Fabienne Keller (Renew Europe), qui est également l’ancien maire de Strasbourg, a déclaré à Euronews que la mesure nécessitait une augmentation drastique du volume de tests et « beaucoup de ressources ». « Est-ce raisonnable en termes d’impact épidémiologique? Je ne pense pas », a-t-elle déclaré.

Selon le législateur, certains territoires se sont développés au-delà des frontières en tant que «petites Europes», des espaces de vie où les frontières nationales sont hors de propos. «Ces territoires doivent être mieux pris en compte dans la crise sanitaire», a-t-elle déclaré.

Le Danemark, la Finlande, la Hongrie et la Suède font également partie des six pays de l’UE qui ont été exhortés à lever les restrictions aux frontières dans une lettre envoyée par la Commission européenne le mois dernier et vue par l’agence de presse AFP.

Les restrictions sont-elles légales?

Si la libre circulation est la règle dans la zone Schengen, le droit de l’UE prévoit des exceptions en cas de «menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure».

Alberto Alemanno, professeur en droit et politique de l’Union européenne à HEC Paris, a déclaré à Euronews que les États membres étaient autorisés à adopter de telles restrictions si elles étaient « justifiées » et « proportionnelles » à la menace invoquée.

Mais selon l’expert juridique, les récentes mesures aux frontières ne remplissent pas les critères ci-dessus, ce qui a poussé la Commission européenne à envoyer une lettre d’avertissement à six pays de l’UE.

La correspondance envoyée le 23 février à la Belgique, au Danemark, à la Finlande, à l’Allemagne, à la Hongrie et à la Suède, a souligné un risque de « fragmentation et de perturbations de la libre circulation et des chaînes d’approvisionnement », selon un porte-parole de la Commission européenne.

Il a noté que la propagation des variantes en République tchèque et en Slovaquie – qui figuraient dans la «liste des zones de préoccupation des variantes» de l’Allemagne – n’était pas pire que dans certains autres pays de l’UE.

La critique a été repoussée par l’Allemagne.

« Je rejette l’accusation selon laquelle nous n’avons pas respecté la législation européenne », a déclaré le ministre allemand des Affaires européennes, Michael Roth.

Le ministre allemand de l’Intérieur Horst Seehofer a déclaré au journal Bild que la Commission européenne avait « fait assez d’erreurs » et « devrait nous soutenir et au lieu de mettre une clé à molette dans les travaux avec des conseils bon marché ».

Que peut faire Bruxelles?

La Commission européenne a donné aux six pays 10 jours pour répondre à sa lettre, après quoi elle pourrait théoriquement déclencher des sanctions pour infraction à la législation européenne.

Mais selon Alemanno, « la Commission n’aura pas le courage d’aller jusqu’au bout ».

Avec la détérioration de la situation sanitaire, un suivi judiciaire serait politiquement très délicat et donc improbable, a déclaré l’expert à Euronews.

« Ce serait difficile mais ne dites jamais jamais », a déclaré à Euronews Marie De Somer, analyste politique senior et responsable du programme migration et diversité au Centre politique européen, soulignant que les tensions sur les frontières entre l’exécutif européen et la Belgique et l’Allemagne étaient courir haut.

Elle a ajouté que la Commission aurait dû entamer des procédures d’infraction liées à Schengen avant – pendant la première vague de la pandémie en mars 2020 ou la crise des migrants et du terrorisme en 2015-16.

« Si ça commence maintenant, pourquoi ça n’a pas commencé avant? » elle se demandait.

« Ce que la Commission européenne fait correctement, c’est souligner ses préoccupations aux États membres », a déclaré De Somer.

« La Commission souhaite rappeler aux États membres qu’il est nécessaire de revenir à une approche coordonnée (…) en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens », a déclaré le commissaire européen à la justice Didier Reynders le jour de la lettre a été envoyée.

« Nous demandons à tous les Etats membres de revenir à une application correcte de la recommandation adoptée par le Conseil ».

Mais la recommandation adoptée à la fin de l’année dernière n’est pas contraignante et l’exécutif européen ne peut pas faire grand-chose contre les États membres qui ne la mettent pas en œuvre.

Les pays de l’UE ont-ils tiré les leçons de la première vague?

« Le printemps dernier, 17 États membres différents avaient introduit des mesures aux frontières et les leçons que nous avons apprises à l’époque sont que cela n’a pas arrêté le virus, mais il a perturbé incroyablement le marché unique et causé d’énormes problèmes », a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. a déclaré aux journalistes le mois dernier.

Dans la pratique, cependant, Alemanno a déclaré à Euronews que les pays de l’UE n’avaient pas tiré ces leçons et que Schengen avait de nouveau été suspendu « de facto ».

L’hypothèse dans de nombreux pays de l’UE est toujours que la fermeture des frontières peut limiter la contamination, a déclaré le professeur, qu’il a qualifié d ‘ »illusion ».

Sur une note plus positive, Keller et De Somer ont noté que les restrictions récemment appliquées pour contrer la montée des variantes n’étaient pas aussi étendues que celles mises en place lors de la première vague de la pandémie.

« Ce que nous voyons aujourd’hui n’est pas aussi grave qu’en mars et avril », a déclaré Keller à Euronews, rappelant les interminables files d’attente à la frontière franco-allemande l’année dernière.

Il y a plus de dialogue, a poursuivi le législateur, notant que les autorités locales de sa région consultaient régulièrement leurs homologues des États allemands voisins.

« Nous faisons des progrès », a déclaré Keller. « Mais nous n’avons pas encore atteint le stade de la prise en compte des régions transfrontalières en tant qu’espaces de vie intégrés. »

Il y a eu également d’autres tentatives pour coordonner la réponse des pays de l’UE avec des réunions au Conseil de l’UE, même si cette coordination n’est « pas là où elle devrait être », a ajouté De Somer.

« Nous voyons toujours les États membres y aller seuls, ce qui est un signe inquiétant », a déclaré l’expert.

Schengen peut-il survivre à la dernière vague de restrictions?

« Schengen sortira très affaibli » de la crise actuelle, a déclaré Alemanno, notant qu’il n’était déjà « pas en grande forme » auparavant.

La crise des migrants et la menace terroriste ont poussé de nombreux pays à mettre en place des contrôles aux frontières intérieures et des contrôles de sécurité temporaires en 2015 et 2016.

Le coronavirus « a rendu encore plus évident le fait que certains États utilisent les frontières pour répondre à des fins politiques », a déclaré l’expert à Euronews.

Les nouvelles restrictions créent un « précédent » pour les pays de l’UE désireux d’éroder la libre circulation, a-t-il poursuivi.

« La réalité d’une union sans frontières peut être oubliée dans un avenir prévisible », a déclaré Alemanno.

De Somer a déclaré que pendant la première vague de la pandémie, les contrôles aux frontières sont restés en place plus longtemps que nécessaire. «Si nous constatons une tendance similaire cette fois, le risque est que les contrôles aux frontières deviennent la nouvelle norme», a-t-elle prévenu.

Réformer Schengen?

Dans un Remarque publié en juin de l’année dernière après la première vague de la pandémie, la Fondation Schuman, un groupe de réflexion, a recommandé que l’UE « clarifie le cadre juridique [of Schengen] et de doter les institutions des outils nécessaires pour garantir le respect, dans l’intérêt de l’Union, de ses valeurs et des droits de ses citoyens. «

De Somer a déclaré que le cadre juridique actuel était « brûlé » en raison d’un manque de clarté et d’application, « c’est pourquoi ce n’est pas une mauvaise idée de repartir sur une nouvelle base ».

Le Parlement européen a appelé à la Commission « de proposer une réforme de la gouvernance Schengen » et « d’assurer une gouvernance véritablement européenne de l’espace Schengen ».

Un nouveau paquet législatif européen sur Schengen est attendu ce printemps, a déclaré Keller à Euronews.

Mais les projets de réforme lancés par certains dirigeants de l’UE sont susceptibles d’évoluer vers des contrôles plus stricts plutôt que vers des frontières plus ouvertes.

L’année dernière, le président français Emmanuel Macron a exhorté l’UE à réformer l’espace Schengen, affirmant que la pandémie et la menace terroriste appelaient au changement.

Pour Alemanno, une approche régionale serait plus rationnelle que de s’appuyer sur les États-nations et leurs frontières pour contrôler la pandémie.

Il est également essentiel que les décideurs politiques prennent en compte les besoins des 20 millions de citoyens européens qui vivent dans un autre pays de l’UE que le leur, ainsi que ceux des travailleurs transfrontaliers, a déclaré l’expert.

«Ils incarnent le projet européen», a déclaré Alemanno et pourtant «ils ne sont pas pris en considération».

