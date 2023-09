Le COVID-19 de retour à la Maison Blanche

Lorsque la Maison Blanche a annoncé lundi soir que la première dame Jill Biden avait été testée positive au COVID-19, cela a rappelé que, même si les Américains veulent laisser la pandémie complètement derrière eux, le coronavirus continue de circuler – et il le fait. plus agressivement maintenant qu’elle ne l’a fait depuis des mois, les nouvelles sous-variantes d’Omicron devenant plus prolifiques tout au long de l’été.

Pour la plupart des gens, le virus n’est pas aussi terrifiant ni aussi mortel qu’il y a trois ans, mais il reste suffisamment puissant pour rendre les gens malades pendant plusieurs jours et perturber leurs plans.

La Maison Blanche se replie

Le président Joe Biden reçoit un vaccin COVID-19 mis à jour alors qu’il soutient un nouveau plan permettant aux Américains de recevoir des injections de rappel et des vaccinations en 2022. (Jonathan Ernst/Reuters) (Jonathan Ernst / Reuters)

À l’été 2022, le président Biden a contracté le COVID-19 pour la première fois. Parce qu’il était entièrement vacciné et qu’il était étroitement surveillé par les médecins de la Maison Blanche, il n’a ressenti que de légers symptômes et s’est rapidement rétabli.

Première dame Jill Biden également testé positif à l’époque – et je ne suis pas tombé gravement malade. Depuis lors, les Biden vivent généralement comme si le COVID-19 était derrière eux, voyageant beaucoup et organisant de grands rassemblements en intérieur.

Le président Biden a autorisé la fin de l’urgence nationale liée au COVID-19 au printemps dernier, une décision décriée par certains professionnels de la santé publique.

Aujourd’hui, l’administration a l’intention de démontrer qu’une infection aussi médiatisée que celle de la première dame n’est pas une raison de s’alarmer. « Nous savons que nous avons fait des progrès historiques dans ce pays », a déclaré mardi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, aux journalistes, qui l’ont bombardée de questions sur le propre statut du président.

Biden est négatif (jusqu’à présent)

Le président Joe Biden se promène dans la roseraie alors qu’il revient de l’isolement du COVID-19 pour travailler dans le bureau ovale en 2022. (Jonathan Ernst/Reuters) (Jonathan Ernst / Reuters)

Jean-Pierre a déclaré que Biden avait été testé négatif au COVID-19 lundi soir et mardi. Le président devrait se rendre en Inde plus tard cette semaine pour le sommet du G20, mais une infection au coronavirus perturberait évidemment ces plans.

Lors du briefing de mardi, Jean-Pierre a déclaré que, par mesure de précaution, Biden porterait un masque pour la première fois depuis des mois – et continuerait à se faire tester. « Il portera un masque à l’intérieur et à proximité des gens », a-t-elle déclaré. Dans l’ensemble, elle a cherché à projeter un sentiment de stabilité, malgré la possibilité de nouvelles infections à la Maison Blanche.

« Nous savons comment avancer », a déclaré Jean-Pierre aux journalistes. Essentiellement, la Maison Blanche estime qu’avec des masques, des vaccins et des tests largement disponibles, les Américains peuvent prendre autant – ou aussi peu – de précautions qu’ils le souhaitent.

L’été se termine avec la mini-onde

Une pancarte annonce des injections de vaccin contre le COVID-19 dans une pharmacie Walgreens à Somerville, Massachusetts, en août. (Brian Snyder/Reuters) (Brian Snyder / Reuters)

Pour la plupart, les Américains ont cherché à sortir de la pandémie dans le passé. En 2023, le masquage était devenu une pratique de plus en plus rare. Les taux de vaccination et de rappel étaient stables. Lorsque la santé publique et l’urgence nationale ont toutes deux pris fin au printemps dernier, il semblait que la nation en avait enfin fini avec le coronavirus.

Mais ces dernières semaines, les hospitalisations ont augmenté de manière constante à l’échelle nationale, une tendance qui indique une sorte de mini-onde, entraînée par la nouvelle sous-variante Pirola d’Omicron, également connue scientifiquement sous le nom de BA.2.86.

Cependant, la récente hausse n’est peut-être rien d’autre qu’une nouvelle normalité post-pandémique, le coronavirus continuant d’apparaître périodiquement.

« Voici à quoi va ressembler la vie avec le COVID », a déclaré à Yahoo News Mark Woolhouse, professeur d’épidémiologie à l’Université d’Édimbourg.

