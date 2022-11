Le COVID-19 de Pékin mesure la demande de nourriture et d’autres approvisionnements

Vendredi, les habitants de la capitale chinoise ont vidé les rayons des supermarchés et submergé certains services de livraison, alors que les mesures pour faire face à un pic de cas de COVID-19 ont alimenté la demande de nourriture et d’autres fournitures, ce qui n’a pas été vu dans la capitale, Pékin, depuis des mois.

Alors que les cas de COVID-19 atteignent des records quotidiens, le pays réimpose une série de mesures strictes dans le cadre de sa politique «zéro-COVID», y compris des verrouillages, des tests de masse et des quarantaines pour toute personne soupçonnée d’avoir été en contact avec le virus.

Le nombre quotidien de cas en Chine a atteint 32 695 vendredi. Parmi ceux-ci, 1 860 se trouvaient à Pékin, la majorité d’entre eux asymptomatiques.

Les centres de quarantaine improvisés et les hôpitaux de campagne jetés à la hâte dans les gymnases, les centres d’exposition et d’autres grands espaces intérieurs ouverts sont devenus notoires pour leur surpeuplement, leur mauvaise hygiène, la pénurie de nourriture et les lumières qui restent allumées 24 heures sur 24.

Un travailleur en tenue de protection monte la garde vendredi à l’extérieur d’un complexe résidentiel fermé en raison d’une épidémie de COVID-19 à Pékin. (Tingshu Wang/Reuters)

La plupart des habitants de la ville ont déjà été avisés de ne pas quitter leurs locaux, dont certains sont clôturés. Aux entrées, des travailleurs vêtus de la tête aux pieds de combinaisons blanches de matières dangereuses arrêtent les personnes non autorisées et s’assurent que les résidents scannent les applications de santé de leur téléphone portable pour entrer. .

Certains des services de livraison d’épicerie de Pékin ont atteint leur capacité maximale.

Livraisons signalées plus lentes que d’habitude

Une augmentation de la demande combinée à une pénurie de main-d’œuvre a empêché certains clients de réserver des créneaux le jour même vendredi pour de la nourriture et des fournitures auprès de services d’épicerie en ligne populaires tels que Freshippo d’Alibaba et Meituan Maicai.

En ligne, certains utilisateurs chinois ont déclaré qu’il y avait des livreurs dont les locaux étaient verrouillés, ce qui contribuait à la pénurie de main-d’œuvre. L’Associated Press n’a pas été en mesure de confirmer ces informations de manière indépendante.

Un livreur est vu vendredi debout devant des sacs de légumes et de nourriture pour les clients à qui il a été conseillé de rester chez eux à Pékin. (Jade Gao/AFP/Getty Images)

Alibaba n’a pas immédiatement commenté.

Lors d’une conférence de presse vendredi après-midi, le porte-parole du gouvernement de la ville, Xu Hejian, a déclaré qu’il était nécessaire “de renforcer la gestion et la garantie de service” des centres de quarantaine et des hôpitaux de campagne où ceux qui sont testés positifs pour COVID-19 ou ont été en contact étroit avec une personne infectée sont transportés par la police.

Les autorités doivent “accélérer davantage” leur construction et “coordonner l’attribution de l’espace, des installations, des matériaux, du personnel et d’autres ressources”, a déclaré Xu.

Ces derniers jours, les responsables ont insisté à plusieurs reprises sur le fait que la Chine devait s’en tenir à sa politique intransigeante “zéro-COVID” qui impose des verrouillages, des tests de masse et des quarantaines pour toute personne soupçonnée d’avoir été en contact avec le virus. La politique est considérée comme préjudiciable à l’économie et bouleversant des vies dans de nombreuses villes chinoises, ce qui conduit l’Organisation mondiale de la santé et d’autres à appeler à un changement de cap – appels que le Parti communiste au pouvoir a rejetés avec colère.

