Le ministre français de la Santé a mis en garde contre la possibilité d’une troisième vague de Covid-19, affirmant que les taux d’infection sont «inquiétants» élevés dans le pays et notant la prévalence croissante de la «variante anglaise».

S’adressant mardi à la radio France Inter, le ministre de la Santé Olivier Veran a décrit la circulation du Covid-19 dans le pays comme «À la fois élevé et relativement stable.»

« Nous avons déjà pris une décision difficile la semaine dernière d’imposer un couvre-feu à 18 heures sur l’ensemble du pays », a déclaré Veran. «Je ne peux pas dire que nous allons imposer un confinement, mais la circulation du virus reste préoccupante.»

Le ministre a soutenu que le plus transmissible « Anglais » Cette variante est très préoccupante, ajoutant qu’une proportion plus élevée de la souche la plus contagieuse pourrait provoquer une troisième vague du virus en France.

Veran a ensuite été interrogé sur l’état d’avancement du programme de vaccination de la France. Il a réitéré l’objectif du gouvernement de vacciner 2,4 millions de personnes avant la fin du mois de février, et a nié que l’approvisionnement en vaccins soit bloqué.

Après la montée en flèche du nombre de cas en novembre, le gouvernement a instauré un verrouillage strict, qui a été progressivement assoupli au cours du mois dernier. Néanmoins, les autorités sanitaires enregistrent fréquemment plus de 15 000 nouvelles infections chaque jour.

Le gouvernement a été critiqué à plusieurs reprises pour sa lenteur dans la vaccination des gens contre Covid-19. L’objectif de 2,4 millions de Veran se compare mal à celui fixé par les pays voisins. Le Royaume-Uni, par exemple, a l’intention de vacciner 15 millions de personnes d’ici la mi-février.

