Les verrouillages de coronavirus l’année dernière ont déplacé une certaine haine antisémite en ligne, où les théories du complot accusant les Juifs de la dévastation médicale et économique de la pandémie abondaient, ont rapporté mercredi des chercheurs israéliens. Il a soulevé des inquiétudes quant à une montée de l’antisémitisme dans le monde post-pandémique.

Les résultats, qui sont venus dans un rapport annuel des chercheurs de l’Université de Tel Aviv sur l’antisémitisme, montrent que l’isolement social de la pandémie a éloigné les Juifs de ceux qui souhaitent leur faire du mal.

Le nombre d’incidents violents envers des Juifs dans une quarantaine de pays a chuté l’année dernière, passant de 456 à 371 – à peu près les mêmes niveaux que les chercheurs ont signalés de 2016 à 2018.

En ligne, la scène était très différente, ont rapporté les chercheurs, un signe d’avertissement potentiel qui, à mesure que les restrictions à la pandémie s’atténueront, les comportements haineux envers les Juifs pourraient s’intensifier, comme cela a été le cas lors de certaines autres luttes historiques de l’humanité.

« La haine anti-juive en ligne ne reste jamais en ligne », a déclaré Moshe Kantor, président du Congrès juif européen. « Nous devons être préparés à ce que les théories du complot antisémite puissent conduire à des attaques physiques contre les Juifs lorsque les verrouillages prennent fin. »

Le Kantor Center for the Study of Contemporary European Jewry de l’Université de Tel Aviv publie son rapport chaque année à la veille du jour du souvenir de l’Holocauste en Israël, qui commence mercredi au coucher du soleil.

L’équipe de recherche a constaté que les théories du complot antisémite se sont épanouies dès que le coronavirus a commencé à se propager dans le monde en février 2020.

Théories du complot

Lorsque les autorités sanitaires mondiales ont déclaré une pandémie en mars, les gens ont été forcés à l’intérieur et à l’écart les uns des autres et ils sont allés en ligne et beaucoup ont été exposés à des théories du complot accusant un éventail de groupes ethniques et religieux de la catastrophe, y compris des juifs.

Les fausses théories allaient généralement comme ceci, selon le rapport: les Juifs et les Israéliens ont créé et propagé le virus pour pouvoir sauver le monde avec des vaccins lucratifs.

Cette tendance faisait écho à une ancienne forme d’antisémitisme qui accusait les Juifs de propager des maladies et d’autres tragédies. Les chercheurs ont également noté que les théoriciens du complot ont établi de fausses comparaisons entre les restrictions sanitaires et les vaccins et l’Holocauste, au cours duquel les nazis ont assassiné plus de 6 millions de Juifs.

La tendance antisémite s’est atténuée cet été, selon le rapport, mais a bondi à l’automne avec l’annonce du développement de vaccins. Une campagne électorale présidentielle aux États-Unis, qui a semé la discorde, a, quant à elle, servi de terrain fertile à la montée des théories du complot, a-t-il déclaré.

En ligne, des messages antisémites se sont répandus, y compris des preuves anecdotiques inquiétantes selon lesquelles ceux qui les répétaient ne provenaient pas seulement de cercles extrémistes, mais de «populations sans identité politique ou idéologique bien définie», selon le rapport. Soros et juifs ultra-orthodoxes qui ont bafoué les règles de sécurité et parmi lesquels le virus a explosé.

Parallèlement, en 2020, le nombre de blessures physiques dans les incidents antisémites a diminué de 37%, passant de 170 en 2019 à 107. Les dommages à la propriété privée ont également diminué de 35%, passant de 130 à 84 incidents, selon le rapport.

Mais d’autres preuves suggèrent que le sentiment haineux existait toujours, a-t-il ajouté.

Les tendances inquiétantes comprenaient une augmentation graduelle des incidents violents aux États-Unis et une augmentation plus marquée en Allemagne. Dans les deux pays, le vandalisme était à l’origine de la plupart des incidents.

Les profanations des cimetières juifs et autres mémoriaux ont augmenté d’un quart au cours de cette période. Le nombre de synagogues vandalisées a également augmenté de 19%.

De grandes plateformes médiatiques comme Twitter et Facebook, quant à elles, ont réprimé les messages racistes et faux. Mais cela n’a conduit les théoriciens du complot que vers les coins les plus sombres du Web, où ils sont difficiles à quantifier, selon le rapport.

Le rapport indique que les attaques se sont intensifiées en agressivité et en insultes verbales alors que les extrémistes se disputaient de fausses théories sur la propagation du virus, l’effondrement des économies mondiales et qui était à blâmer.

Parmi les caricatures et les fausses théories qu’il a documentées, le rapport a noté un phénomène qu’il a qualifié de «bombardement à zoom», au cours duquel des extrémistes faisaient irruption dans des vidéoconférences entre des membres de synagogues, de centres communautaires juifs et d’organisations éducatives.

L’objectif semble être de publier des croix gammées et de livrer des présentations et des discours antisémites, selon le rapport.