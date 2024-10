Le COVID-19 a entraîné près d’un demi-million de décès supplémentaires, selon le rapport mondial de l’OMS sur la tuberculose.

L’Inde, l’Indonésie et les Philippines, qui représentaient collectivement une grande part de la réduction mondiale du nombre de personnes nouvellement diagnostiquées avec la tuberculose (TB) en 2020 et 2021, ont toutes retrouvé des niveaux supérieurs à ceux de 2019 en 2022, note le dernier rapport mondial de santé. Rapport organisationnel sur la tuberculose, 2024, publié mardi 29 octobre 2024.

Il a ajouté que les perturbations liées au COVID-19 auraient entraîné près d’un demi-million de décès supplémentaires dus à la tuberculose au cours des trois années 2020-2022, par rapport au nombre qui se serait produit si les tendances pré-pandémiques avaient été maintenues.

Trente pays à forte charge de tuberculose représentaient 87 % des cas de tuberculose dans le monde en 2022 et les deux tiers du total mondial se trouvaient dans huit pays, dont l’Inde (27 %), l’Indonésie (10 %), la Chine (7,1 %) et les Philippines ( 7,0%), et le Pakistan (5,7%) entre autres.

En 2022, 55 % des personnes ayant développé la tuberculose étaient des hommes, 33 % des femmes et 12 % des enfants (âgés de 0 à 14 ans).

Le ministère indien de la Santé et du Bien-être familial a publié son rapport sur la tuberculose 2024, qui souligne que le taux de mortalité dû à l’infection est passé de 28 par lakh d’habitants en 2015 à 23 par lakh d’habitants en 2022. L’incidence estimée de la tuberculose en 2023 a augmenté. légèrement à 27,8 lakh par rapport à l’estimation de l’année précédente de 27,4 lakh.

Parallèlement, le rapport de l’OMS, qui fournit une évaluation complète de l’épidémie de tuberculose aux niveaux mondial, régional et national, indique qu’en 2022, la tuberculose a causé environ 1,30 million de décès à l’échelle mondiale. Ce chiffre est en baisse par rapport aux meilleures estimations de 1,4 million en 2020 et 2021 et revient presque au niveau de 2019. En 2022, la tuberculose était la deuxième cause mondiale de décès dû à un seul agent infectieux, après la maladie à coronavirus (COVID-19). et a causé près de deux fois plus de décès que le VIH/SIDA, note le rapport.

La tuberculose est causée par le bacille Mycobacterium tuberculosis, qui se propage lorsque des personnes atteintes de tuberculose expulsent des bactéries dans l’air (par exemple en toussant). On estime qu’environ un quart de la population mondiale a été infecté par la tuberculose. Après l’infection, le risque de développer la tuberculose est le plus élevé au cours des deux premières années (environ 5 %), après quoi il est beaucoup plus faible. Sur le nombre total de personnes qui contractent la tuberculose chaque année, environ 90 % sont des adultes, avec plus de cas chez les hommes que chez les femmes. La maladie affecte généralement les poumons (TB pulmonaire), mais peut également toucher d’autres sites.

« Il y a eu une reprise mondiale majeure du nombre de personnes diagnostiquées avec la tuberculose et traitées en 2022, après deux années de perturbations liées au COVID. Cela a commencé à inverser ou à atténuer l’impact néfaste de la pandémie sur le nombre de personnes mourant ou tombant malades de la tuberculose », indique le rapport.

Il ajoute que le nombre mondial de personnes nouvellement diagnostiquées avec la tuberculose était de 7,5 millions en 2022. Il s’agit du nombre le plus élevé depuis que l’OMS a commencé à surveiller la tuberculose à l’échelle mondiale en 1995, au-dessus du niveau de référence pré-COVID (et du précédent pic historique) de 7,1 millions en 2019. et contre 5,8 millions en 2020 et 6,4 millions en 2021.

Il souligne que le chiffre de 2022 inclut probablement un retard important de personnes ayant développé la tuberculose au cours des années précédentes, mais dont le diagnostic et le traitement ont été retardés en raison de perturbations liées à la COVID-19 qui ont affecté l’accès aux services de santé et leur fourniture.

En outre, la réduction nette du nombre mondial de décès causés par la tuberculose entre 2015 et 2022 était de 19 %, ce qui est loin de l’objectif de la stratégie de l’OMS pour mettre fin à la tuberculose, à savoir une réduction de 75 % d’ici 2025.

L’écart mondial entre le nombre estimé de personnes développant la tuberculose (cas incidents) et le nombre signalé de personnes nouvellement diagnostiquées avec la tuberculose (cas notifiés) s’est réduit à une meilleure estimation de 3,1 millions en 2022, contre environ quatre millions en 2020 et 2021. et retour au niveau pré-pandémique de 2019, indique le rapport.