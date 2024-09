Le Covid-19 a entraîné des déficits cognitifs persistants dans une petite étude britannique – BNN Bloomberg

(Bloomberg) — Les jeunes adultes en bonne santé délibérément infectés par le coronavirus n’ont remarqué aucun effet cognitif, mais leurs résultats aux tests ont montré le contraire.

Une étude unique menée au Royaume-Uni sur l’impact du virus a révélé une réduction légère mais persistante de la mémoire et des fonctions exécutives chez les personnes infectées expérimentalement. Cette découverte, publiée samedi dans la revue eClinicalMedicine, vient s’ajouter aux preuves selon lesquelles le Covid-19 pourrait avoir entraîné des changements cognitifs mesurables dans la communauté au sens large.

« Les recherches futures devraient examiner les mécanismes biologiques qui régissent cette relation, déterminer en quoi ils diffèrent de ceux observés pour d’autres infections respiratoires et explorer si des interventions ciblées peuvent normaliser ces processus de mémoire et exécutifs », ont écrit Adam Hampshire et Gregory Scott du Département des sciences du cerveau de l’Imperial College de Londres et leurs collègues.

La taille moyenne de l’effet sur les tâches cognitives aux points de suivi était de -0,42 écart type, ce qui est comparable à ce que les chercheurs ont observé dans le cadre de recherches antérieures de « science citoyenne » impliquant plus de 81 000 participants lors de la première vague de pandémie au Royaume-Uni en 2020.

Le fait que la précision de la mémoire ait été réduite est intéressant, ont déclaré les auteurs, car ce processus a été étroitement associé à la fonction cérébrale dans le lobe temporal médian de l’organe, où des signes de rétrécissement accéléré ont été observés après une maladie Covid principalement bénigne dans une étude publiée dans la revue Nature en 2022.

Petites réductions

Pour la dernière recherche, 34 volontaires âgés de 18 à 30 ans ont effectué 11 tâches informatisées pendant deux jours consécutifs avant d’être inoculés par voie nasale avec la souche originale ou sauvage du SRAS-CoV-2 au début de 2021.

« Il s’agissait de la première étude, et sera probablement la seule, de type Human Challenge dans laquelle des volontaires non vaccinés naïfs au virus ont été inoculés avec le SARS-CoV-2 de type sauvage », ont déclaré les auteurs.

Près de la moitié du groupe a développé une infection légère au Covid ; les autres sont restés non infectés.

Aucun des participants n’a signalé de déficit cognitif après leur première exposition au coronavirus. Cependant, six autres séries de tests ont révélé que le groupe infecté présentait des réductions légères, mais mesurables, des scores cognitifs par rapport aux personnes non infectées. Les différences étaient toujours évidentes un an après leur inoculation.

Les participants à l’étude étaient majoritairement des hommes blancs, ce qui pourrait limiter la généralisation des résultats à d’autres groupes. Les chercheurs ont également mis en garde contre la généralisation des résultats à des variants plus récents, qui ont été associés à des déficits cognitifs plus faibles. La vaccination contre le Covid est également associée à un risque réduit de problèmes cognitifs persistants après l’infection.

