Le Covid-19 a détruit 22 millions d’emplois dans les pays avancés

L’impact de ce sous-emploi persistant devrait être le plus ressenti par les personnes vulnérables, les femmes et les travailleurs peu qualifiés, qui sont représentés de manière disproportionnée dans les secteurs durement touchés par la pandémie.

Les jeunes, eux aussi, sont susceptibles d’être plus touchés que l’ensemble de la population active adulte, selon le rapport.

« Les cicatrices pourraient être ressenties pendant longtemps pour les jeunes en termes d’emploi et de salaires », a déclaré Stefano Scarpetta, directeur de l’emploi, du travail et des affaires sociales à l’OCDE.

Selon l’OCDE, l’impact pour les jeunes a été au moins deux fois plus élevé que pour les adultes en général – et les jeunes au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Espagne ont été parmi les plus touchés.