Une bonne nouvelle à sortir de la pandémie de coronavirus a été les campagnes réussies de certains pays et villes européens pour faire sortir les personnes vulnérables de la rue et se loger.

À Bruxelles par exemple, quelque 1 000 personnes étaient hébergées dans des hôtels, qui étaient restés vides alors que les voyages et le tourisme s’arrêtaient.

Un problème qui, pendant des années, avait été soit ignoré par de nombreux politiciens, soit jugé trop difficile à résoudre, a apparemment été résolu en quelques semaines, suggérant que si la volonté politique était là, il y avait un moyen.

«Si vous me posiez la question avant que le coronavirus ne nous frappe, est-il possible de résoudre le problème du sommeil agité? J’aurais dit oui, mais cela prendrait des années, et nous avons vu dans de nombreux pays qu’il a fallu des semaines pour sortir les gens de la rue », a déclaré Freek Spinnewijn, directeur de la FEANTSA, une fédération européenne d’organisations nationales travaillant avec les sans-abri,

«Certaines villes et certains pays ont profité de la pandémie corona pour repenser leurs politiques de lutte contre les sans-abri.

« Une ville comme Lyon, par exemple, s’est engagée à ne pas forcer les gens à revenir [the] rues ou abris, mais pour fournir des solutions de logement durables.

«Un pays comme les Pays-Bas a investi 50 millions d’euros supplémentaires pour les groupes vulnérables, y compris les sans-abri.»

Les organismes de bienfaisance avertissent cependant qu’une fois que les mesures d’urgence mises en place pour arrêter la propagation du COVID-19 prendront fin, la situation pourrait empirer encore plus qu’auparavant.

‘Notre souci est après la pandémie’

Il n’y a pas que des craintes que lorsque l’Europe sortira de la pandémie, elle reviendra aux affaires comme d’habitude.

La population des sans-abri dans l’UE a augmenté de 70% les 10 dernières années selon certaines études, avec environ 700 000 personnes ayant besoin d’un abri.

Les dommages économiques, la perte d’emplois et le tarissement inévitable du soutien financier du gouvernement pourraient faire augmenter ce nombre.

«Notre inquiétude est après la pandémie», a déclaré Spinnewijn à Euronews.

«Si le tourisme reprend, je ne pense pas que les hôtels voudront garder les sans-abri comme clients.

«Nous nous attendons à une nouvelle augmentation du sans-abrisme en raison de l’accumulation d’arriérés de loyer.

«De nombreuses personnes n’ont pas été expulsées en raison des moratoires sur les expulsions, mais, à un moment donné, cela sera levé et cela créera un pic de sans-abrisme.»

Alors que certaines personnes ont été aidées à trouver un logement plus sûr pendant la pandémie, d’autres ont été les premières victimes de la propagation du virus mortel.

Recherche menée en octobre par Medicins sans Frontiers a révélé que plus de 50% des personnes sans-abri testées dans les refuges d’urgence à Paris et aux alentours avaient actuellement, ou avaient déjà eu un coronavirus.

L’étude «identifie la surpopulation comme le facteur le plus important pour expliquer la variabilité de l’exposition plutôt que le respect des mesures préventives recommandées», indique le rapport.

«Lors de la première vague, il y avait des infections dans les abris, mais plus faibles que ce que nous craignions, un peu plus élevées que les infections dans la population générale», a déclaré Spinnewijn.

«Mais dans la deuxième vague, nous avons vu certains pays, certaines villes où la propagation à travers les abris a été assez élevée.»

Le problème dans certains endroits a donc été aggravé par le fait que les refuges réduisent la capacité d’essayer de faire des mesures de distanciation sociale une possibilité.

«Il est temps de chercher des solutions permanentes»

La pandémie est-elle donc l’occasion de repenser la politique sur les personnes vulnérables et le logement?

Sarah Coupechoux de la Fondation Abbe Pierre dit qu’en attendant de voir comment la situation se déroulera après l’hiver, avec l’augmentation du nombre de personnes qui ne pourront pas payer leur loyer, le moment est venu de mettre en place des solutions permanentes.

«Pour le moment, nous voyons des réponses temporaires, mais nous pensons que nous devons adopter le modèle de logement d’abord que nous voyons en Finlande par exemple. Nous savons que cela fonctionne, nous savons que les gens restent chez eux lorsque nous adoptons ce mode », dit-elle à Euronews.

L’approche finlandaise du logement d’abord a été introduite en 2007. Les personnes vulnérables qui ont besoin d’un logement en reçoivent et se voient confier la responsabilité de payer le loyer. La Finlande est le seul pays de l’UE où le niveau de sans-abrisme diminue.

«Il n’y a pas tant de monde, et je pense que nous pourrions trouver une solution si les politiciens le voulaient», a ajouté Coupechoux.

L’UE a un objectif en tête pour ce problème: éradiquer le sans-abrisme d’ici 2030.

Spinnewijn et Coupechoux se réjouissent que le sans-abrisme soit à l’ordre du jour de la Commission européenne et signalent le lancement d’un plan d’action l’année prochaine pour mettre en œuvre le socle européen des droits sociaux.

«L’impact potentiel de la coopération transnationale sur le sans-abrisme est énorme», a déclaré Spinnewijn.

L’objectif 2030 est ambitieux, mais Spinnewijn souligne qu’il existe «des gains faciles à réaliser».

«L’une des choses qui ont disparu du jour au lendemain, ce sont les abris de nuit», a-t-il dit, faisant référence aux mesures visant à faire sortir les sans-abri de la rue pendant la pandémie de mars et avril.

«C’est un système ridicule de toute façon, qu’il y ait corona ou pas de corona, mais il s’est arrêté et maintenant, tous les abris sont disponibles 24h / 24 et 7j / 7. J’espère que cela restera et que les sans-abri ne seront plus obligés de quitter la rue pendant la journée. Ce sont des victoires faciles. »

Tous les jours de la semaine à 19 h 00 CET, Uncovering Europe vous propose une histoire européenne qui dépasse les gros titres. Téléchargez l’application Euronews pour recevoir une alerte pour ceci et d’autres nouvelles de dernière heure. Il est disponible sur Pomme et Android dispositifs.