L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a documenté dans un nouvelle étude comment la pandémie de COVID-19 a un impact négatif sur la vie des réfugiés et des migrants à travers le monde.

Le rapport a révélé que beaucoup n’étaient pas en mesure de demander un traitement contre le COVID-19, 35% des répondants citant des contraintes financières comme raison et 22% craignant d’être expulsés.

« Plus de la moitié des personnes interrogées dans différentes régions du monde disent que le COVID-19 a entraîné un niveau plus élevé de dépression, de peur, d’anxiété et de solitude », a déclaré l’OMS dans un communiqué de presse.

«Une personne sur cinq a également évoqué une détérioration de la santé mentale et une consommation accrue de drogues et d’alcool», a poursuivi l’OMS.

L’étude a été lancée vendredi pour marquer la Journée internationale des migrants.

L’enquête a été menée avec la participation de plus de 30 000 réfugiés et migrants du monde entier.

Les répondants ont été invités à évaluer l’impact de la pandémie sur leur santé mentale et physique ainsi que leur capacité à travailler et à subvenir à leurs besoins sur une échelle de 0 à 10. «L’évaluation d’impact moyenne rapportée était de 7,5», selon l’OMS.

Le but de l’enquête était « de faire le point sur les expériences réelles des réfugiés et des migrants, d’écouter leurs histoires et de comprendre de première main les véritables défis associés à un accès limité aux soins de santé et à la stigmatisation et la discrimination », a écrit l’OMS. Le Directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus dans les remarques liminaires du rapport.

‘J’ai fini à l’hôpital’

Le rapport comprend un certain nombre de témoignages tels que celui de Sam, un migrant en Grèce vivant dans la rue.

«Corona a été un cauchemar pour les sans-abri en raison de l’arrêt des services essentiels, et je n’ai pu accéder aux toilettes nulle part. Je me suis retrouvé avec une infection des voies urinaires et à l’hôpital en raison de la douleur extrême », a déclaré Sam à l’OMS.

Pour Lili, une jeune migrante vietnamienne vivant au Danemark, le sentiment de solitude a été la principale conséquence de la pandémie.

«J’ai l’impression que je ne peux compter sur personne maintenant. Je n’ai pas comme un filet de sécurité financièrement », dit-elle. La jeune femme vient de terminer son master et est au chômage.

Inclure les réfugiés dans la riposte à la pandémie

Le rapport exhorte les décideurs à inclure pleinement les réfugiés et les migrants dans leurs réponses à la pandémie.

«Il est vital pour tous les pays de réduire les obstacles qui empêchent les réfugiés et les migrants d’obtenir des soins de santé et de les inclure dans les politiques nationales de santé», a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Entre autres mesures, le rapport recommande «d’éliminer les obstacles financiers et autres aux services de dépistage et de traitement du COVID-19 et d’introduire des filets de sécurité pour atténuer les impacts sociaux et économiques négatifs de la pandémie».