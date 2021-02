NATIONS UNIES (AP) – La pandémie COVID-19 a accru la menace de l’État islamique et des groupes extrémistes d’Al-Qaida dans les zones de conflit, notamment l’Afghanistan, la Syrie et l’Irak, mais la menace reste relativement faible dans les zones non conflictuelles malgré une série de attentats en Europe, ont déclaré des experts de l’ONU dans un nouveau rapport.

Le groupe d’experts a déclaré dans un rapport au Conseil de sécurité de l’ONU diffusé jeudi que la menace continuait d’augmenter dans les zones de conflit au cours du dernier semestre de 2020 parce que «la pandémie inhibait les forces de l’ordre plus que les terroristes» qui étaient capables de se déplacer et se rassemblent librement malgré les restrictions COVID-19.

Le panel a déclaré que les États membres de l’ONU, qu’il n’a pas nommés, estiment que, à mesure que les restrictions de la pandémie s’atténuent dans divers endroits, «une vague d’attaques pré-planifiées peut survenir.

«Le bilan économique et politique de la pandémie, son aggravation des facteurs sous-jacents de l’extrémisme violent et son impact attendu sur les efforts de lutte contre le terrorisme sont susceptibles d’augmenter la menace à long terme partout», ont averti les experts.

Le panel a déclaré que l’Irak et la Syrie restaient «la zone centrale» du groupe État islamique – également connu sous le nom de l’EI et de l’EIIL – et que la région syrienne d’Idlib au nord-ouest où al-Qaida a des affiliés est «une source de préoccupation».

Mais les experts ont déclaré que l’Afghanistan restait le pays «le plus touché par le terrorisme au monde».

Malgré l’optimisme initial après l’accord du 29 février 2020 entre les États-Unis et les talibans et le début de pourparlers directs entre le gouvernement afghan et les talibans en septembre dernier, le panel a déclaré que la situation dans le pays «reste difficile».

Plus de 600 civils afghans et 2 500 membres des forces de sécurité du pays ont été tués dans des attaques depuis le 29 février dernier, ont déclaré les experts, et «les activités terroristes et l’idéologie radicale continuent d’être une source potentielle de menaces pour la région et dans le monde».

Le panel a cité des États membres non identifiés de l’ONU qui ont déclaré que le nombre actuel de combattants de l’EIIL était tombé entre 1 000 et 2 200.

Alors que les perspectives de relancer son ancienne offensive et son territoire de détention «semblent lointaines», l’EIIL a revendiqué la responsabilité de nombreuses attaques récentes très médiatisées, a-t-il déclaré.

«Al-Qaida estime que son avenir en Afghanistan dépend de ses liens étroits avec les talibans, ainsi que du succès des opérations militaires des talibans dans le pays», ont déclaré les experts, estimant le nombre de membres d’Al-Qaida et de leurs affiliés dans le pays. pays entre 200 et 500 répartis dans au moins 11 provinces.

Le panel a déclaré: «L’Afghanistan reste important pour l’EIIL et pour Al-Qaida, et le processus de paix est essentiel pour supprimer la menace à long terme des deux.

En Irak et en Syrie, les experts ont déclaré que rien n’indique que l’EIIL sera en mesure de reconstituer son «califat» autoproclamé qui couvrait autrefois un tiers à la fois de l’Irak et de la Syrie et a été vaincu en 2017 «à court et moyen terme».

Mais ils ont déclaré que le groupe extrémiste «exploitera certainement sa capacité à rester dans une région caractérisée par des perspectives limitées de stabilisation et de reconstruction».

On estime que 10 000 combattants de l’EIIL restent actifs en Irak et en Syrie «menant une insurrection soutenue à cheval sur les frontières entre les deux pays», a déclaré le panel.

La majorité des combattants sont en Irak mais subissent la pression des forces de sécurité du pays «rendant le pays plus difficile pour les opérations de l’EIIL» par rapport à la Syrie où la zone de désescalade dans le nord-ouest d’Idlib reste «un havre de paix limité», a-t-il déclaré.

Ailleurs au Moyen-Orient, le panel a déclaré qu’al-Qaida dans la péninsule arabique avait subi des revers à la fin de 2020 et que l’EIIL au Yémen avait subi des «pertes substantielles» en juillet et août, y compris son chef Abu Al-Walid Al-Adeni.

Les experts ont déclaré que la récente normalisation des relations d’Israël avec certains pays arabes «a été utilisée comme récit de ralliement par les organisations terroristes de la région», y compris les groupes d’Al-Qaida qui ont condamné les dirigeants des Émirats arabes unis et de Bahreïn et ont appelé leurs partisans «à riposter par attaquer les intérêts étrangers dans la région. Un porte-parole de l’EIIL a également appelé ses partisans à «attaquer les ressortissants étrangers dans les États du Golfe», même si aucun n’a encore été signalé, ont-ils déclaré.

Le panel a déclaré que les groupes extrémistes ont fait des progrès récemment principalement en Afrique.

«Alors que le terrorisme continue de se propager en Afrique de l’Ouest, la région de Cabo Delgado au Mozambique est parmi les plus préoccupantes», a-t-il déclaré.

À Cabo Delgado, les experts ont déclaré que des combattants de la province de l’État islamique d’Afrique centrale ont pris le contrôle des villes et des villages, continuent de tenir le port de Mocimboa da Praia malgré une offensive gouvernementale soutenue.

Ailleurs en Afrique, le panel a déclaré qu’un affilié de l’EIIL «reste résilient dans le nord-est du Sinal malgré une forte pression militaire égyptienne». Au Sahel, l’État islamique du Grand Sahara «a subi une attrition significative» lors des affrontements et des opérations de lutte contre le terrorisme, mais «sa capacité de commandement et de contrôle reste efficace», ont déclaré les experts. Et en Somalie, Al-Shabab continue de cibler les opérations militaires et les civils.

En Europe, les experts ont déclaré que les attaques en Autriche, en France, en Allemagne et en Suisse entre septembre et novembre «soulignaient la menace persistante» des extrémistes.