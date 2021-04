Dans un communiqué de presse mercredi, Bharat Biotech a publié les résultats intermédiaires du deuxième tour des essais de la troisième étape du premier coup de piqûre de Covid-19 indigène du pays. Les données, basées sur un essai portant sur plus de 25 000 participants, ont montré que la formulation avait une efficacité de 78% dans la prévention du Covid-19 symptomatique – et totalement efficace dans la prévention des formes sévères de la maladie.

«Les données d’efficacité contre les infections graves à Covid-19 et asymptomatiques sont très significatives, car elles contribuent à réduire respectivement les hospitalisations et la transmission de la maladie». le patron de la société, Krishna Ella, a déclaré dans un communiqué.

Balram Bhargava, secrétaire à la recherche en santé et directeur général du Conseil indien de la recherche médicale, a salué le travail acharné des scientifiques impliqués et s’est dit satisfait de la protection du jab contre les nouvelles variantes de virus.

«Je suis également heureux de constater que Covaxin fonctionne bien contre la plupart des variantes du SARS-CoV-2. Ces découvertes consolident ensemble la position de notre vaccin indigène dans le paysage mondial des vaccins ». il a déclaré.

Le vaccin a été administré plusieurs millions de fois en Inde et a reçu une approbation d’urgence dans un certain nombre d’autres pays, y compris l’Iran, qui a accordé un permis pour son utilisation en février, bien avant que les résultats des essais réfléchis ne soient disponibles. Une analyse intermédiaire du 1er mars a suggéré que le jab était efficace à 81%.

Selon Bharat Biotech, plus de 60 pays ont exprimé leur intérêt pour l’achat du jab. La semaine dernière, le ministère indien des Sciences et de la Technologie a déclaré qu’il visait à fabriquer 100 millions de doses par mois d’ici septembre, contre 10 millions en avril.

L’Inde est l’un des plus grands fabricants mondiaux de Covid-19, mais a récemment interdit les exportations dans le but de donner la priorité à la vaccination de ses citoyens au milieu d’une augmentation inquiétante des cas. La dernière souche mutante du pays est également devenue un problème, avec deux mutations majeures la rendant potentiellement plus résistante aux vaccins et une « variante préoccupante » à travers le monde.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!