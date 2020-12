Les rassemblements publics continueront d’être interdits aux Pays-Bas, tandis que la Suisse appliquera une interdiction similaire, alors que les deux pays se battent contre l’aggravation des infections à Covid-19 au milieu de la deuxième vague de virus en Europe.

«Cela ne va vraiment pas bien – ni avec le taux d’infection ni dans les hôpitaux», Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a déclaré mardi, ajoutant que d’autres mesures pourraient être imposées dans les semaines à venir si la propagation du virus ne ralentissait pas.

Cela intervient alors que le gouvernement néerlandais a voté pour prolonger la « Verrouillage partiel » jusqu’au 15 janvier, ce qui signifie que les restaurants resteront fermés et que les ménages auront droit à un maximum de trois invités à la fois pendant toute la période des fêtes.

Les Pays-Bas ont signalé 43 103 nouvelles infections à Covid-19 dans la semaine précédant le 8 décembre, soit une augmentation de plus d’un quart par rapport aux 33 949 la semaine précédente, selon l’Institut national de la santé RIVM.

«Nous avons maintenant près de 10 000 chaises vides à la table de Noël en raison de la corona», Rutte a déclaré, en référence au bilan de 9704 morts dans le pays au cours de ce qu’il a appelé un «Année difficile.»

Son ton sombre a été repris par son homologue suisse, la présidente Simonetta Sommaruga, qui a averti que le «Le pire de la pandémie est encore à venir» si la Suisse n’agit pas assez rapidement, comme elle a esquissé une interdiction de tous les événements publics.

Les négociations gouvernementales ont commencé avec les 26 cantons suisses sur les couvre-feux, en vertu desquels les magasins, les restaurants, les marchés et les installations de loisirs seront contraints de fermer à 19 heures jusqu’au 20 janvier.

Un arrêt complet de tous les commerces et services est également prévu le dimanche, alors que cinq personnes au maximum peuvent se rencontrer de deux ménages différents, sauf les 24, 25, 26 et 31 décembre, où 10 personnes peuvent se réunir.

Les stations de ski sont exemptées des restrictions en tant que « activité de plein air, » tandis que les gens devraient également pouvoir se rassembler pour les offices religieux et le parlement.

Mardi, l’Office fédéral suisse de la santé publique a signalé 4 262 autres infections à coronavirus, portant le total à 354 568, tandis que 92 autres décès ont porté le nombre de décès en Suisse et au Liechtenstein à 5 116. Le ministre de l’Intérieur Alain Berset a qualifié les chiffres « dangereux » et Sommaruga ont dit qu’ils se levaient «Trop rapidement et trop fortement.»

