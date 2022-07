Le couvre-feu prolongé au Sri Lanka après que le président Gotabaya Rajapaksa a rompu sa promesse de démission | Nouvelles du monde

Le président du Sri Lanka n’a pas démissionné malgré sa promesse de le faire après que des milliers de personnes ont pris d’assaut son palais pour protester contre le chaos économique dans le pays.

Le président Gotabaya Rajapaksa et son épouse se sont enfuis aux Maldives mercredi à bord d’un avion de l’armée de l’air et il a nommé le Premier ministre président par intérim en son absence.

Cette nomination a encore irrité les manifestants qui lui reprochent une crise économique qui a provoqué de graves pénuries de nourriture et de carburant.

M. Rajapaksa avait assuré à plusieurs reprises au président du Parlement qu’il se retirerait mercredi soir, mais sa lettre de démission n’était pas arrivée jeudi, a déclaré à Reuters un assistant du président Mahinda Yapa Abeywardena.

On pense que le président voulait d’abord quitter le pays, en utilisant un avion militaire, car les présidents sri-lankais sont protégés contre l’arrestation lorsqu’ils sont au pouvoir.

On s’attendait à ce qu’il se rende à Singapour, mais sa destination finale n’est pas claire. Des responsables des Maldives ont déclaré que M. Rajapaksa prenait un avion de Saudi Airlines pour Singapour, puis pour l’Arabie saoudite, a rapporté AP.

Les autorités ont imposé un nouveau couvre-feu de midi jeudi à 5 heures du matin vendredi dans le but d’éviter toute nouvelle manifestation. Un état d’urgence avait été décrété auparavant et un couvre-feu national était en place jusqu’à jeudi matin.

Que se passe-t-il au Sri Lanka ?

Une personne a été tuée et 84 blessées dans affrontements entre la police anti-émeute et les manifestants mercredi près du bâtiment du parlement et du bureau du premier ministre.

Sky News a vu des manifestants prendre d’assaut les portes du bureau du Premier ministre et occuper le terrain – le quatrième bâtiment gouvernemental dont ils avaient pris le contrôle depuis samedi.

Des manifestants prennent d'assaut le bureau du Premier ministre sri-lankais



Des foules de gens, non découragés par plusieurs cartouches de gaz lacrymogène, ont escaladé les murs pour entrer dans le bureau du Premier ministre Ranil Wickremesinghe alors que ceux à l’extérieur les applaudissaient et leur lançaient des bouteilles d’eau.

Les manifestants ont posé à tour de rôle au bureau du Premier ministre, prenant des photos similaires à celles qu’ils avaient prises lorsque les manifestants ont pris d’assaut le palais présidentiel samedi, ou se sont tenus sur un toit-terrasse en agitant le drapeau sri-lankais.

Les manifestants accusent M. Rajapaksa et sa puissante famille dynastique d’avoir conduit le pays dans le chaos économique, mais ils sont également en colère contre M. Wickremesinghe, qui, selon eux, protège le président.

Il n’est pas clair s’il y aura d’autres manifestations. Ceux qui ont occupé des bâtiments officiels le week-end et mercredi ont déclaré qu’ils quitteraient les bureaux pendant que le Parlement cherchait des options.

Un hélicoptère survole des manifestants au Sri Lanka



Plus tôt cette semaine, l’opposition a déclaré qu’elle tentait de former un gouvernement d’union pour prendre le relais, mais M. Wickremesinghe a déclaré qu’il ne partirait pas tant qu’un nouveau gouvernement ne serait pas en place.

On ne sait pas ce qui pourrait se passer ensuite car l’opposition est profondément fracturée.

Si M. Rajapaksa démissionne comme prévu, les députés sri-lankais ont accepté d’élire un nouveau président le 20 juillet pour servir le reste du mandat de M. Rajapaksa, qui se termine en 2024.

Quels que soient les députés qui élisent le président, ils pourraient potentiellement nommer un nouveau Premier ministre, qui devrait ensuite être approuvé par le parlement.

Moment de gaz lacrymogène tiré lors des manifestations au Sri Lanka



Il y a eu des inquiétudes quant au fait que l’armée – qui a averti les gens de rester calmes – pourrait être impliquée si les manifestants refusent de quitter les bâtiments qu’ils ont pris d’assaut, ce que beaucoup ont juré de faire si le président ne démissionne pas publiquement.