Les sénateurs néerlandais ont voté à une écrasante majorité en faveur de l’adoption d’une loi d’urgence visant à maintenir un couvre-feu à l’échelle nationale, sans tenir compte de la décision d’un juge cette semaine selon laquelle la restriction viole la loi ainsi que les droits des citoyens.

Le projet de loi d’urgence a été voté à 45 contre 13 vendredi soir, selon les médias locaux, confirmant le couvre-feu nocturne face à une contestation judiciaire en cours des restrictions, visant à endiguer la propagation de Covid-19.

Alors qu’un tribunal inférieur s’est prononcé en faveur du groupe activiste néerlandais Viruswaarheid (Virus Truth) mardi, jugeant le couvre-feu de 21 heures « Pas légitime » et un «Violation profonde du droit à la liberté de mouvement et à la vie privée», la décision a été rapidement annulée sur un appel de dernière minute du gouvernement. Le tribunal s’est réuni à nouveau vendredi pour statuer sur la question, mais a décidé de prendre une semaine supplémentaire pour parvenir à un verdict final et devrait se réunir à nouveau le 26 février.

À la suite des décisions de la cour en duel de mardi, le Premier ministre Mark Rutte a présenté une loi d’urgence pour soutenir le couvre-feu, précipitant le projet de loi à la chambre basse du parlement avant que les sénateurs ne l’adoptent vendredi. La loi maintient le couvre-feu en vigueur au moins jusqu’au début de mars, bien que l’on ne sache pas quel effet la législation aura si les juges déclarent la restriction illégale la semaine prochaine.

Imposé le 23 janvier et prolongé jusqu’au début de mars la semaine dernière, le couvre-feu oblige les citoyens à rester à la maison entre 21 h et 4 h 30 chaque jour, à moins qu’ils ne puissent fournir une justification valable pour partir – comme une urgence médicale ou un voyage pour « indispensable » travailler – avec les contrevenants encourant des amendes.

Condamnés par des groupes comme Virus Truth comme une violation flagrante de la constitution néerlandaise et des droits humains fondamentaux, les couvre-feux ont alimenté de vives manifestations à travers les Pays-Bas. Les manifestations pendant les premiers jours du couvre-feu le mois dernier se sont transformées en violence et en émeutes, voyant des voitures incendiées, des entreprises pillées et des affrontements de rue avec la police, l’un des plus graves troubles de l’agitation dans le pays depuis dix ans.

